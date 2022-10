Dat Xanh Services hai năm liên tiếp nhận 'cú đúp' giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards

Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards 2022 diễn ra tối ngày 07/10 tại TP. HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services - DXS) - thành viên Dat Xanh Group vinh dự được xướng tên ở hai hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và “Thương hiệu truyền cảm hứng”.

Khởi xướng từ năm 2007, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng doanh nghiệp uy tín hàng đầu khu vực Châu Á, được tổ chức bởi Enterprise Asia. Với chủ đề “Kết nối - Hội tụ - Tôn vinh”, giải thưởng năm nay công nhận những doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích nổi bật với những phẩm chất và thành quả vượt trội, xây dựng doanh nghiệp thành công song song với việc tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Năm 2022 đánh dấu cột mốc 16 năm có mặt ở khu vực châu Á và 6 năm đánh giá những doanh nghiệp tại Việt Nam của APEA.

Trải qua nhiều vòng đánh giá khắt khe và bình chọn công tâm từ các chuyên gia - hội đồng thẩm định Enterprise Asia từ Singapore, Dat Xanh Services một lần nữa xuất sắc nhận "cú đúp" hai danh hiệu: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á năm 2022 (Corporate Excellence) và Thương hiệu truyền cảm hứng (Inspirational Brand).

Giải thưởng là minh chứng cho thương hiệu uy tín, dịch vụ và thành quả kinh doanh hiệu quả và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Dat Xanh Services trong thời gian qua.

Bà Phạm Thị Nguyên Thanh – Tổng giám đốc Dat Xanh Services, chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng và tự hào khi hai năm liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng APEA. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, Ban lãnh đạo và CBNV các công ty trong hệ thống Dat Xanh Services đã liên tục có nhiều giải pháp linh hoạt nhằm sẵn sàng thích ứng với thời cuộc. Với lợi thế về hệ thống phân phối trên toàn quốc, sở hữu nguồn sản phẩm đa dạng từ Tập đoàn Đất Xanh và các CĐT chiến lược, cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và thực chiến, chúng tôi tin rằng Dat Xanh Services sẽ vững vàng vượt thách thức và giữ vững vị thế Nhà cung cấp giải pháp dịch vụ tài chính và bất động sản toàn diện số 1 Việt Nam”.

Dat Xanh Services hiện đang giữ vị trí số 1 với khoảng 33% thị phần môi giới bất động sản Việt Nam thông qua việc duy trì sự hiện diện hiệu quả của mình tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Hệ thống công ty thành viên Dat Xanh Services luôn giữ vững vị thế dẫn đầu thị phần tại các địa phương và trở thành thương hiệu uy tín Việt Nam như: Đất Xanh Miền Bắc, Đất Xanh Miền Trung, Đất Xanh Miền Nam, Đất Xanh Miền Tây,… cũng như là các đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước như Vinhomes, Novaland, Sungroup, Masterise,…

Cũng trong năm 2022, Dat Xanh Services đã xuất sắc nhận được các giải thưởng danh giá như: Top 5 Công ty Tư vấn và Môi giới bất động sản Việt Nam uy tín năm 2022 do Vietnam Report công bố; giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022” do HR Asia Awards bình chọn; “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022” do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo điện tử Vietnamnet công bố…

"Lấy con người làm trung tâm" trong chiến lược phát triển bền vững, Dat Xanh Services luôn chú trọng đào tạo nhân sự, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và hạnh phúc, cùng chính sách phúc lợi trong nhóm các công ty tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Theo đó, nhân viên có cơ hội được ghi nhận mọi kết quả và thành tựu, được tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp, trở thành những nhà lãnh đạo hệ thống đang phát triển mạnh mẽ.

Dat Xanh Services tuyển 1000 chuyên viên kinh doanh

Để triển khai các dự án lớn như: Datxanhhomes Riverside, Gem Sky World, Opal City View, Regal Legend,… cùng hàng loạt sản phẩm của các CĐT lớn, Dat Xanh Services tuyển thêm 1000 chuyên viên kinh doanh trên toàn quốc với những phúc lợi hấp dẫn:

Thu nhập và phụ cấp (chưa bao gồm hoa hồng): 8.6 triệu/tháng, lương lũy tiến lên đến 20 triệu/tháng. Cơ chế hoa hồng tốt bậc nhất thị trường: 50% – 85% doanh thu. Thưởng nóng 40 - 100 triệu/sản phẩm. Thu nhập trung bình trên 60 triệu/tháng, trên 720 triệu/năm.

CBNV được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT, Bảo hiểm toàn diện 24/7, Team building, hỗ trợ mua nhà, cùng nhiều phúc lợi khác…

Được tài trợ miễn phí Khóa huấn luyện kỹ năng bán hàng thực chiến trị giá 16.8 triệu đồng; Được tham gia các Chương trình thi đua nội bộ, đánh giá khen thưởng hàng tháng/ quý/ năm; Cơ hội gia nhập Câu lạc bộ Diamond Club với nhiều đặc quyền hấp dẫn, tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng/năm; Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được xem xét sau mỗi 3 tháng.

Thông tin chi tiết: https://datxanhtuyendung.com