Danko Group xuất sắc đạt “cú đúp” giải thưởng thương hiệu bất động sản dẫn đầu 2021 - 2022

Ngày 15/3, trong Lễ Vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu 2021 - 2022, Danko Group đã được vinh danh tại 2 hạng mục quan trọng: Top 10 nhà phát triển bất động sản tiềm năng nhất 2022 và Top 10 khu đô thị đáng sống nhất 2021.

Chương trình do Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những nhà phát triển bất động sản, nhà cung cấp dịch vụ bất động sản uy tín chuyên nghiệp; vinh danh các dự án bất động sản chất lượng trên các loại hình, phân khúc.

Đây là kết quả được lựa chọn bởi 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo theo dõi lĩnh vực kinh tế - xây dựng - bất động sản; các chuyên gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Tại sự kiện, PGS. TS. Hoàng Mạnh Nguyên nhận định: “Lễ Vinh danh thương hiệu năm nay dường như là một dấu ấn khẳng định hiệu quả các chiến lược của doanh nghiệp trong một năm nhiều thử thách. Những thương hiệu được vinh danh có lẽ sẽ trở thành một niềm tự hào để doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa, tạo nên những dòng sản phẩm chất lượng hơn góp phần xây dựng thị trường bất động sản ngày càng bền vững”.

Trải qua gần 10 năm hình thành, phát triển với bước tiến thần tốc, quyết liệt và khác biệt, cùng khát vọng mang đến nhiều sản phẩm BĐS ưu việt cho cộng đồng, dựng xây những khu đô thị phong cách châu Âu đẳng cấp, Danko Group đã, đang phát triển các dự án trên khắp tỉnh thành, khẳng định vị thế của một chủ đầu tư BĐS uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Ông Đàm Quốc Hiệp - Phó Chủ tịch Danko Group chia sẻ: “Lấy nhân văn làm giá trị cốt lõi, mọi hoạt động kinh doanh của Danko Group luôn cam kết về đạo đức, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đề cao uy tín, danh dự; tiên phong trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng với những trải nghiệm văn minh, đẳng cấp nhất”.

Năm 2022, Tập đoàn tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu và triển khai nhiều dự án tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thanh Hóa,... nỗ lực không ngừng trên hành trình kiến tạo, nâng tầm chuẩn sống mới cho cộng đồng. Đặc biệt, tiềm năng phát triển vượt trội của Danko Group có thể kể đến trước tiên là dự án Danko Avenue và Danko City.

Sở hữu quỹ dự án rộng lớn siêu “hot”, cùng tầm nhìn phát triển vững chắc, bứt phá, Danko Group được các chuyên gia BĐS ghi nhận trở thành Top 10 nhà phát triển bất động sản tiềm năng nhất 2022.

Bên cạnh đó, vượt qua những tiêu chí khắt khe và sự bình chọn công tâm từ các độc giả, Danko City của CĐT Danko Group đã đạt danh hiệu “Top 10 khu đô thị đáng sống nhất 2021”.

Khu đô thị Danko City quy mô 50ha, có vị trí đắt giá ngay trung tâm thành phố Thái Nguyên luôn được khách hàng, các chuyên gia đánh giá cao về không gian sống chuẩn phong cách Châu Âu và các dịch vụ tiện ích đẳng cấp.

Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay Danko City đã khoác lên mình một diện mạo mới, trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất. Chủ đầu tư Danko Group đã tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tiến độ dự án cũng như đầu tư vào cảnh quan, tiện ích mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống độc quyền, thượng lưu.

Với diện mạo mới, sức sống mới, Danko City sở hữu cổng chào The Light hoành tráng, sân khấu nhạc nước The Harmony tráng lệ, quảng trường Vicotoria - “kiệt tác triệu đô”, tháp Victory trong khu đô thị cao nhất Việt Nam, phố đi bộ The Rome “con đường châu Âu giữa lòng xứ trà” tấp nập ngày đêm hay vẻ đẹp lộng lẫy của Trung tâm thương mại Danko Plaza 5 sao đã đi vào hoạt động. Đặc biệt là điểm nhấn cây ánh sáng nghệ thuật ngay bên cạnh Hồ Mắt Rồng thơ mộng, hoạt động của bến du thuyền Monaco đều đặn mỗi ngày đã mang đến cho cư dân Danko City hành trình trải nghiệm, thưởng lãm tinh hoa, phong vị đẳng cấp không thể nào quên.

Giờ đây, từng khóm hoa, từng con đường đi bộ xanh mướt với những căn biệt thự, shophouse tại khu đô thị đã dần xuất hiện. Các hộ cư dân vào ở và nhiều thương hiệu kinh doanh ngày càng nhộn nhịp, tạo nên một cộng đồng thịnh vượng, sầm uất, nâng tầm chuẩn sống mới cho người dân Thái Nguyên.

Được biết, nhiều doanh nghiệp hàng đầu như Vingroup, Sungroup, Sunshine, BRG, Danko Group… đã được vinh danh tại sự kiện này./.