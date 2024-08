Đang tuyên án ‘đại án đăng kiểm’

TPO - Nhận định về 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) là bị cáo Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà, HĐXX cho rằng, cả 2 bị cáo phạm tội vì động cơ vụ lợi cá nhân.

Ngày 23/8, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên án vụ ‘đại án đăng kiểm’.

Về nội dung vụ án, bản án nêu rằng, hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại tòa, HĐXX đủ căn cứ xác định, từ tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an TPHCM, phát hiện 2 xe ô tô có dấu hiệu cơi nới thành thùng trái với quy chuẩn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Vụ việc sau đó chuyển đến Cơ quan CSĐT để tiếp tục xác minh.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành điều tra, xác định hành vi phạm tội có tổ chức xuyên suốt từ Cục ĐKVN đến các Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TPHCM và các địa phương trên cả nước. Cơ quan điều tra đã khởi tố 254 bị can, xác định hành vi từng bị can. HĐXX nhận thấy việc Viện Kiểm sát truy tố 254 bị can với 11 tội danh là có cơ sở và đúng quy định pháp luật.

Trong vụ án có bị can Đỗ Trung Học (cựu Phó phòng tàu sông) đã bỏ trốn, Viện Kiểm sát truy tố và HĐXX xét xử vắng mặt, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ căn cứ xác định bị cáo Học phạm vào tội “Nhận hối lộ”.

Đối với bị cáo Trần Kỳ Hình, HĐXX xác định, ông Hình có các hành vi sai phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, vì động cơ vụ lợi đã nhận tiền hối lộ tổng cộng hơn 7,5 tỷ đồng và 23.000 USD của doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm, bỏ qua sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động Trung tâm Đăng kiểm, sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện.

Ông Hình còn lợi dụng chức vụ quyền hạn vị trí công tác làm trái quy định, duyệt cấp đủ năng lực cho các cơ sở không đủ điều kiện, tạo điều kiện cho cơ sở đóng tàu hoạt động trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các chi cục đăng kiểm và Cục ĐKVN.

HĐXX xác định bị cáo Trần Kỳ Hình có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. HĐXX cũng ghi nhận bị cáo Hình có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt là gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp trong quá trình công tác...

Cựu Cục trưởng ĐKVN, bị cáo Đặng Việt Hà, theo HĐXX ông Hà đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám, để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống suốt thời gian dài. Khi bị phát hiện sai phạm, ông Hà không chấn chỉnh, xử lý mà vì vụ lợi cá nhân tiếp tục đưa ra các chủ trương, chỉ đạo cán bộ Phòng Kiểm định xe cơ giới và các trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ. Số tiền này sẽ được chia mức hưởng lợi theo nguyên tắc phải đảm bảo lợi ích của ông Hà là cao nhất.

HĐXX xác định ông Hà phải chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ là hơn 40 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng. Ông Hà cũng có các tình tiết giảm nhẹ như đã nộp lại hơn 5 tỷ đồng, gia đình có công với cách mạng.

Đến 11h trưa nay, HĐXX đang nhận định về hành vi phạm tội của các bị cáo còn lại trong vụ án. Dự kiến mức hình phạt đối với 254 bị cáo sẽ được HĐXX đưa ra vào chiều nay.