TPO - Sáng 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Yên tổ chức trọng thể lễ dâng hương kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024) tại di tích lịch sử Quốc gia Thành An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An.

Tại buổi lễ, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Đồng chí Trần Phú là nhà lãnh đạo trẻ tuổi, đầy tài năng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung và người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 tại làng An Thổ, tổng An Sơn, phủ Tuy An (nay là thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Cha đồng chí Trần Phú là Giáo thụ Trần Văn Phổ, xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1901, khi giữ chức Giáo thụ Phủ Tuy An, ông Phổ đã đưa cả gia đình đến An Thổ sinh sống. Chính tại nơi này, vào ngày 1/5/1904, đồng chí Trần Phú đã cất tiếng khóc chào đời.

Năm 1925, đồng chí Trần Phú tham gia sáng lập Hội Phục Việt. Mùa Xuân năm 1927, đồng chí Trần Phú được cử sang học tập tại trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Matxcơva, Liên Xô cũ.

Tốt nghiệp Đại học Phương Đông loại xuất sắc, tháng 11/1929, đồng chí được Quốc tế Cộng sản cử về nước hoạt động, được Đảng giao nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo Luận cương Chính trị.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (họp tại Hương Cảng, Trung Quốc) vào tháng 10/1930, đồng chí Trần Phú thay mặt Ban Chấp hành Trung ương lâm thời trình bày Luận cương chính trị của Đảng và được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương và chính là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.

Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã có nhiều đóng góp to lớn về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn này, các tổ chức, phong trào khí thế cách mạng bùng lên mạnh mẽ, tạo ra cao trào cách mạng 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh.

Diễn văn của bà Cao Thị Hòa An cũng khẳng định: Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu, với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Đồng chí Trần Phú là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bất khuất trước kẻ thù, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

“Nếu xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú thì mảnh đất địa linh nhân kiệt xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tự hào là nơi sinh của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta”, bà Cao Thị Hòa An phát biểu.





Thành An Thổ được xây dựng từ năm 1832 - 1836. Trong thời gian từ 1901 - 1907, ông Trần Văn Phổ đến giữ chức Giáo thụ tại Tuy An và đưa cả gia đình đến An Thổ sinh sống. Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chào đời tại An Thổ vào ngày 1/5/1904. Vào tháng 8/2005, Thành An Thổ được xếp hạng là Di tích khảo cổ Quốc gia. Hiện tỉnh Phú Yên đã trùng tu, tôn tạo thành An Thổ và xây dựng khu trưng bày lưu niệm về đồng chí Trần Phú.