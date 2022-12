Dàn robot mới gây choáng ngợp trong ‘Transformers 7’

TPO - Sự xuất hiện của các nhân vật robot mới có khả năng biến hình thành quái thủ là điểm nhấn, giúp bom tấn “Transformers: Rise of the Beasts” được khán giả trông đợi.

Transformers: Rise of the Beasts (Tạm dịch: Quái thú trỗi dậy) là phần phim thứ 7, đánh dấu sự trở lại của thương hiệu robot nổi tiếng sau 4 năm vắng bóng kể từ ngoại truyện Bumblebee (2018). Với kinh phí xấp xỉ 200 triệu USD, tác phẩm dễ dàng lọt vào danh sách những phim hành động đắt đỏ nhất hiện nay.

Theo các nhà sản xuất, đây là phát súng mở màn trong dự án tái khởi động (reboot) gồm ba phần được hãng Paramount Pictures đầu tư phát triển. Tác phẩm được lên lịch phát hành ngày 9/6 năm sau, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới cho loạt phim nổi tiếng về robot.

Loạt thay đổi ấn tượng

Lấy bối cảnh năm 1994, Transformers: Rise Of The Beasts tiếp nối câu chuyện của Bumblebee sau khi robot cùng tên xuất hiện ở Trái Đất. Như tên gọi, kịch bản sẽ được chuyển thể dựa trên bộ truyện Beast Wars từng ăn khách khi ra mắt tại thập niên 1990. Nội dung chi tiết vẫn chưa được ê-kíp tiết lộ nhiều để đảm bảo bí mật cho đến phút chót.

So với các phần trước, tác phẩm có nhiều thay đổi trong đường dây câu chuyện. Đơn cử, đây là lần đầu tiên có nhóm robot mới tên Maximals xuất hiện, với khả năng biến hình thành quái thú thay vì ôtô. Ngay từ trailer đầu tiên, tác phẩm đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì phần hình ảnh choáng ngợp, cùng hàng loạt phân cảnh hành động mãn nhãn.

Đoạn trailer gây ấn tượng với sự xuất hiện của dàn robot cả cũ lẫn mới. Trong đó có một số nhân vật mới toanh, bao gồm robot có hình dạng như đười ươi, tê giác, chim ưng,… với kích thước khổng lồ, cùng giao chiến với các robot khác.

Đặc biệt, một cảnh quay hé lộ robot Bumblebee đang chạy đua với một đối thủ là robot có hình dạng báo khổng lồ. Trong một cảnh khác, robot có hình dạng chim ưng đang phun lửa vào một cây cầu đá. Đó vốn là nhân vật mang tên Airazor do minh tinh gốc Á Dương Tử Quỳnh lồng tiếng, một chiến binh kỳ cựu của Maximals.

Phần tạo hình các nhân vật mới cũng là điểm gây chú ý. Thủ lĩnh nhóm Maximals là Optimus Primal (Ron Perlman) có hình dáng giống hệt King Kong – quái vật khổng lồ từng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng cùng tên ra đời năm 1933. Trong khi đó, chiến binh báo Cheetor có vũ khí là móng vuốt ở bàn tay gợi nhớ dị nhân Wolverine nhà Marvel.

Ngoài ra, dàn robot từng góp mặt trong các phần trước đồng loạt trở lại. Chẳng hạn thủ lĩnh của nhóm Autobot là Optimus Prime (Peter Cullen), hay hai nhân vật Arcee (Liza Koshy) và Wheeljack (Cristo Fernández) từng xuất hiện trong Bumblebee. Tất cả hứa hẹn tạo nên cuộc chiến nghẹt thở với nhiều kịch tính.

Cú chuyển mình của thương hiệu đình đám

Theo thông tin trên IMDb, câu chuyện xoay quanh hành trình của hai nhân vật. Một người là Noah (Anthony Ramos), cựu chuyên gia điện tử quân đội hiện sống hạnh phúc bên gia đình. Người kia là Elena (Dominique Fishback), một nhà nghiên cứu cổ vật tài năng và tham vọng.

Cả hai bị cuốn vào cuộc xung đột khi thủ lĩnh Optimus Prime và nhóm Autobots đang phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt, đương đầu với kẻ thù mới mang tên Scourge. Lúc này, trận chiến giữa Autobots và Decepticons trên Trái Đất càng trở nên căng thẳng với sự xuất hiện của ba nhóm robot mới gồm Maximals, Predacons và Terrorcons.

Kể từ khi ra mắt, thương hiệu Transformers nhanh chóng trở thành “con gà đẻ trứng vàng” của Paramount, hiện đứng thứ 13 trong danh sách các series ăn khách nhất mọi thời đại. Trước đó, loạt bom tấn hành động gần như gắn liền với “ông hoàng cháy nổ” Michael Bay.

Ông là người đã ngồi ghế đạo diễn và mang lại thành công cho 5 phần phim gồm: Transformers (2007), Revenge of the Fallen (2009), Dark of the Moon (2011), Age of Extinction (2014) và The Last Knight (2017). Tổng 5 phần phim thu về doanh thu hơn 4 tỷ USD toàn cầu.

Song, các nhà sản xuất liên tục thay đổi ê-kíp để mang lại sự mới mẻ cho loạt phim. Ngồi ghế đạo diễn phần 7 là Steven Caple Jr. – nhà làm phim trẻ từng được tạp chí Forbes liệt vào danh sách “30 Under 30” năm 2017 (ở mảng Giải trí và Hollywood). Anh cũng nổi tiếng là người làm nên thành công cho Creed II (2018).

Phần kịch bản phim sẽ do nhóm biên kịch giàu kinh nghiệm thực hiện. Trong đó có Joby Harold – từng viết King Arthur: Legend of the Sword (2017), Army of the Dead (2021) – là người sáng tạo câu chuyện và phát triển kịch bản chính.

Thông tin Transformers: Rise of the Beasts ra rạp mang đến nhiều tia hy vọng cho người hâm mộ. Trước đó, Bumblebee cũng rất ăn khách. Với sự tham gia của hai ngôi sao Hailee Steinfeld và John Cena, tác phẩm thu về gần 470 triệu USD so với kinh phí sản xuất trên dưới 130 triệu USD. Chính vì vậy, phần thứ 7 của thương hiệu nổi tiếng hứa hẹn là tác phẩm khuynh đảo phòng vé toàn cầu trong năm 2023.