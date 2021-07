Dàn diễn viên, nhạc sĩ, MC nổi tiếng tiết lộ lý do tậu xe VinFast

Không chỉ có thiết kế sang trọng tôn vinh đẳng cấp và cá tính của chủ nhân, nội thất nâng tầm trải nghiệm, bộ đôi Lux A2.0 và Lux SA2.0 của hãng xe Việt VinFast còn chinh phục và trở thành niềm tự hào của các nghệ sĩ nổi tiếng bởi khả năng vận hành êm ái và chất lượng an toàn vượt trội.

Vài năm trước, người hâm mộ chỉ thấy hình ảnh các thần tượng của mình khoe dáng bên những chiếc xe sang thương hiệu nước ngoài. Nhưng gần đây, ngày càng nhiều diễn viên, nhạc sĩ, MC nổi tiếng khẳng định đẳng cấp bằng những chiếc xe VinFast.

Nội thất rộng rãi, thiết kế sang trọng

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khiến nhiều fan thích thú khi “khoe” chiếc xế hộp hạng sang mới tậu - VinFast Lux SA2.0 phiên bản cao cấp - trên mạng xã hội. Tác giả của những bản hit đình đám như “Đường cong”, “Bay”… chia sẻ: “Khi ngồi trên chiếc LuxSA2.0, tôi có một cảm giác tự hào khó tả. Nó không thua kém bất kỳ một chiếc xe hạng sang nào, và là chiếc xe của người Việt”.

Thực tế, không chỉ tự hào, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong còn đánh giá cao chiếc xe VinFast vì có tầm nhìn đẹp cho người lái, đồng thời hàng ghế ngồi sau cũng rất êm ái. Nội thất bên trong rộng đến mức 2 bé nhà anh có thể để thêm đồ chơi, thậm chí đặt thêm một chiếc ghế ngồi ô tô cho em bé út vẫn được.

Cùng chung cảm nhận với nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, một trong những điều khiến cầu thủ Trọng Hoàng hài lòng nhất ở chiếc Lux SA2.0 mà anh sở hữu chính là sự rộng rãi, giúp cho mỗi chuyến đi của gia đình luôn thoải mái. Hậu vệ “thép” của Đội tuyển Việt Nam cũng thích thú với hệ thống âm thanh “nghe rất đã” của xe.

Sự rộng rãi của khoang sau chiếc SUV thương hiệu Việt là điều đã được khách hàng công nhận ngay từ khi xe ra mắt. Cùng với đó, Lux SA2.0 còn “ghi điểm” nhờ lưng ghế cũng có độ ngả hợp lý. Da bọc ghế là loại Nappa cao cấp giúp ghế xe mềm, lại có thiết kế ôm người, có thể chỉnh 12 hướng tuỳ ý.

Nếu chỉ rộng thì chưa đủ, những chiếc SUV hạng E của VinFast còn chinh phục khách hàng bởi thiết kế sang trọng. Đó là điều hiển nhiên vì chúng được VinFast phát triển từ 20 mẫu do 4 studio lừng danh thế giới là Pininfarina, Zagato, Torino và ItalDesign thiết kế.

Siêu mẫu Vĩnh Thụy cho biết, với đặc thù công việc cần di chuyển rất nhiều và xuất hiện ở những sự kiện yêu cầu sự sang trọng, chiếc xe VinFast là lựa chọn đúng đắn nhất của anh. Trong khi đó, kiểu dáng của mẫu Lux A2.0 đã gây ấn tượng mạnh với nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Cát Tường ngay từ lần đầu thấy xe chạy trên đường.

“Đó là một mẫu sedan mà khi chạy ngoài đường ai cũng ngoái nhìn”, Vũ Cát Tường đánh giá. “Từ khi có xe riêng di chuyển đi làm việc, Tường đã từng nghĩ ít nhất 5 năm nữa mới mua một chiếc xe khác, nhưng VinFast lại làm Tường phải phá lệ, quyết định sở hữu nó vào sinh nhật tuổi 28 của mình. Tường rất vui và tự hào vì đó là sản phẩm của người Việt làm ra”.

Chiếc xe an toàn, cực kỳ tiết kiệm

Sở hữu nền tảng khung gầm và hệ thống động cơ công nghệ Đức, những chiếc VinFast được hoàn thiện bởi hàng nghìn robot và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt tại nhà máy hiện đại hàng đầu thế giới. Chính vì thế, các mẫu xe VinFast đều đạt tiêu chuẩn rất cao về chất lượng và độ an toàn. Nhiều chuyên gia khẳng định, Lux SA2.0 và Lux A2.0 có chất lượng, đẳng cấp tương đương những mẫu xe sang cỡ E của châu Âu.

Kết quả kiểm định độc lập của Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) cũng chứng minh điều đó khi mẫu sedan và SUV của VinFast xuất sắc đạt chứng nhận 5 sao - mức cao nhất trong hệ thống đánh giá an toàn. Ngoài ra, VinFast cũng được vinh danh là “Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn” tại Lễ trao giải thưởng ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2020.

Chính vì thế, khi nhận xét về VinFast, vợ chồng MC Ốc Thanh Vân - Trí rùa đã nói: “Cảm giác thích nhất khi lái VinFast là Lành”. Anh Trí cũng nhận xét, cảm giác lái xe VinFast rất chắc tay và dễ chịu, vô lăng trợ lực giúp lái xe đường dài không mệt.

Gia đình nữ MC nổi tiếng từng lái xe từ Sài Gòn đến Bảo Lộc (Lâm Đồng). Vì muốn đi cung đường khác để ngắm cảnh, đường dẫn đến một chiếc cầu hẹp chỉ vừa đủ chiếc xe đi qua. Nhờ Camera 360 hiển thị trên màn hình theo góc nhìn từ trên cao xuống mà xe qua an toàn.

Không chỉ vậy, xe VinFast còn được nhiều khách hàng công nhận là dòng xe “đổ xăng không cần nghĩ”. Với tiêu chí cho ra đời những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, VinFast đã trang bị cho bộ đôi Lux A2.0 và Lux SA2.0 hệ thống tăng áp cuộn đôi (twin-scroll turbo) và áp dụng chu trình Atkinson tối ưu hóa quá trình đốt cháy nhiên liệu. Nhờ đó, chủ nhân của xe VinFast chẳng bao giờ thấy “đau ví” khi giá xăng tăng.

Vận hành êm mượt, leo đèo như… không

Được phát triển trên nền tảng động cơ nổi tiếng công nghệ Đức và tinh chỉnh bởi AVL, chiếc Lux A2.0 đã khiến Hoa hậu Vũ Hoàng My vô cùng hài lòng vì xe chạy rất đầm và rất êm. Khi chạy nhanh trên cao tốc, xe không hề bị chao. Khi chạy qua những đoạn đường ổ gà, hệ thống giảm xóc giúp xe vượt qua một cách nhẹ nhàng. Ngoài ra, động cơ 2.0L của VinFast rất mạnh nên leo đèo cũng rất mượt mà.

Hoàng My chia sẻ, có một lần, cô chạy xe đường dài với Lux A2.0 lên Đà Lạt để tham gia khoá thiền và yoga trong nhiều ngày. Do hôm đó rất mệt, cô tranh thủ ngả lưng ngủ luôn trên xe. Lúc mở mắt, Hoàng My hỏi tài xế: “Ủa, mình chưa leo đèo hả em?”.

“Và miệng mình há hốc khi biết đã đến nơi rồi! Xe chạy từ Sài Gòn đến nơi trong 6 tiếng, rất mượt mà và êm làm mình không có cảm giác qua đèo luôn”, Hoàng My kể lại và vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Chung cảm nhận, diễn viên Hồng Đăng cũng tiết lộ điểm hài lòng nhất với chiếc VinFast Lux SA2.0 chính là khả năng vận hành êm ái và đầm chắc trên mỗi hành trình.

“Tôi luôn mong muốn VinFast ngày một hoàn thiện hơn qua từng sản phẩm để người Việt Nam luôn được sử dụng sản phẩm tốt nhất, bền nhất, chi phí thấp nhất và là niềm tự hào của người Việt với các bạn khắp 5 châu”, “bạch mã hoàng tử” của màn ảnh Việt bày tỏ.

Thông báo mới đây của VinFast cho biết, trong tháng 6/2021, đã có 711 chiếc xe Lux A2.0 và 254 chiếc Lux SA2.0 đến tay khách hàng. Tính chung 6 tháng đầu năm, 2 mẫu xe cao cấp của hãng xe Việt đã bán ra tới 5.811 chiếc, đạt mức doanh số rất cao trong phân khúc xe sang hạng E tại thị trường Việt Nam.