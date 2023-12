Đại tiệc giải trí cuối năm trên K+ với ưu đãi hết ý

Truyền hình K+ dành các tặng khán giả loạt phim ảnh đặc sắc, thể thao kịch tính với khuyến mại khủng.

Từ nay đến 31/12/2023, thuê bao số vệ tinh (DTH) được giảm 50% combo trọn bộ thiết bị và thuê bao gói Trọn Vẹn khi đăng ký thời hạn 3, 6 và 9 tháng. Ưu đãi chỉ 40.000 VNĐ gói Tiện Lợi và 88.000 VNĐ gói Trọn Vẹn khi đăng ký App K+. Đặc biệt, khách hàng gia hạn mọi thuê bao K+ thời hạn 12 tháng sẽ được tặng thêm 4 tháng, gia hạn 6 tháng được tặng 2 tháng, áp dụng cho thuê bao còn hạn và đã hết hạn.

Những bộ phim kinh điển, đặc sắc nhất cuối năm được tăng cường trên các kênh K+CINE, K+ACTION, K+KIDS và App K+, mang đến phút giây giải trí cho từng thành viên trong gia đình: Màn Đêm Kinh Hoàng (Night Has Come), Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh (Love Me, Love My Voice), Bảy Ngày Chủ Nhật (Seven Sundays), Ca Khúc Giáng Sinh (A Christmas Number One - 22/12), Em Bé Paris (Perfect Baby - 23/12), Đêm Giao Thừa (New Year Blues - 25/12), Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Giáng Sinh Đầm Ấm (Trolls: Holiday In Harmony - 23/12), Kẻ Cắp Mặt Trăng (Despicable Me - 26/12), Robot Đại Chiến: Bumblebee (Bumblebee), Vành Đai Thái Bình Dương: Trỗi Dậy (Pacific Rim: Uprising - 29/12)...

Là nền tảng thể thao số 1 tại Việt Nam, K+ là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn 380 trận đấu của giải Ngoại hạng Anh, độc quyền giải đấu AFC tại Việt Nam, quy tụ tất cả các giải bóng đá hàng đầu châu Âu: Bundesliga (2023-2028), Ligue 1 (2021-2024), Serie A (2021-2024) (thuộc các kênh VTVCab); UEFA Champions League, UEFA Europa League (thuộc gói FPT Play Sport)... và nhiều môn thể thao như Formula 1, UFC, Australian Open, LIV Golf, W2R…

K+ tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu truyền hình trả phí hàng đầu và là lựa chọn số 1 của các gia đình Việt. Đăng ký tại đây.