Đại thắng 5-0, Arsenal làm nên lịch sử, Chelsea bị chê yếu đuối

TPO - Arsenal đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng đậm nhất từ trước đến nay ở trận derby với Chelsea. Kết quả này giúp họ tiếp tục bám đuổi ngôi đầu, trong khi đẩy Chelsea vào sự tủi hổ.

"Chelsea đã có một ngày tồi tệ bởi đội bóng quá kém cỏi", HLV Mauricio Pochettino nói sau thất bại 0-5 trước Arsenal, "Tôi rất thất vọng với cách chúng tôi khởi đầu. Lẽ ra phải tràn đầy năng lượng và thi đấu tốt, các cầu thủ lại tỏ ra yếu đuối và không chơi bóng ngay từ đầu".

Người hâm mộ The Blues tưởng rằng mọi thứ đã tốt dần lên, khi đội bóng của họ bất bại 8 trận Premier League và vào bán kết Cúp FA. Thế nhưng tất cả đã tan biến. Sau khi bị Man City loại khỏi Cúp FA, đội quân của Pochettino lại thể hiện khuôn mặt bạc nhược ngay trong trận derby London.

Khác ngạc nhiên khi Chelsea chỉ thủng lưới 1 bàn trong hiệp một. Leandro Trossard mở tỷ số ngay phút thứ 4 sau một chuỗi các đường chuyền, và The Blues hầu như không làm gì đáng kể để ngăn chặn. Có cảm giác các vị khách Tây London sẽ sớm vỡ vụn, nhưng thật kỳ lạ, họ không thủng lưới thêm trong suốt hiệp một. Thậm chí có nhiều thời điểm Chelsea tạo ấn tượng rằng họ vẫn đang chiến đấu và tạo ra cơ hội (rồi Nicolas Jackson tiếp tục phung phí). Thật không may, đó chỉ là một chút thoáng qua.

Sang hiệp hai, Chelsea sụp đổ. Phong độ đỉnh cao của Martin Odegaard cùng các cú đúp của Ben White và Kai Havertz đã nhấn chìm The Blues. "Chelsea đã bỏ cuộc dễ dàng. Arsenal là một đội bóng tốt, nhưng quan trọng là chúng tôi để họ thoải mái chơi bóng", Pochettino than thở, trong bối cảnh người hâm mộ The Blues sôi sục với màn thể hiện của các cầu thủ. Một CĐV nhỏ tuổi đã giơ tấm biển viết vội, rằng "Tôi không muốn áo đấu của anh nữa", thể hiện sự thất vọng trước thái độ thi đấu thiếu khát khao của những người khoác lên mình chiếc áo The Blues.

Với trận thắng đậm nhất trong lịch sử derby London với Chelsea, Arsenal cũng có trận thứ 6 mùa này Arsenal thắng cách biệt từ 5 bàn trở lên. Họ cũng tạm chiếm ngôi đầu với 3 điểm nhiều hơn Liverpool và 4 so với Man City, nhưng chơi nhiều hơn các đối thủ lần lượt 1 và 2 trận. Rất khó nói Pháo thủ có thể giữ vững vị trí và giành ngôi vô địch vào cuối mùa hay không, nhưng chiến thắng này cho thấy đội bóng của Mikel Arteta thực sự tốt. Và xứng đáng giành một danh hiệu.