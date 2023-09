Đại học Trà Vinh có thêm 2 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN-QA

TP - Hai chương trình đào tạo (CTĐT) được đánh giá đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế theo tiêu chuẩn AUN - QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) lần này là ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và ngành Dược học, nâng tổng số chương trình đào tạo của nhà trường đạt kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA, FIBAA, ABET lên 15 chương trình.

Theo báo cáo kết quả đánh giá ngoài từ AUN-QA, hai chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm y học và Dược học đều đạt tốt các tiêu chuẩn, tiêu chí và các yêu cầu theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của thầy trò Trường Đại học Trà Vinh luôn hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo và hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu khoa học, các dịch vụ phục vụ cộng đồng và trách nhiệm với xã hội.

Thành công thêm của 2 CTĐT trên góp phần nâng tổng số CTĐT được đánh giá đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế của nhà trường lên 15 chương trình và là trường đại học nằm trong top các trường ở ĐBSCL có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA, AUN-QA, ABET. Trong đó, 7 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế AUN-QA là: Nông nghiệp, Thủy sản, Thú y thuộc Khoa Nông nghiệp Thủy sản; Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và ngành Dược học thuộc Khoa Y Dược; Ngôn ngữ Khmer thuộc Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; 7 chương trình kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA: Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Luật, Kế toán và Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế thuộc Trường Kinh tế, Luật; và ngành Công nghệ thông tin thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ vừa đạt kiểm định chất lượng ABET. Hiện trường đang tiếp tục mở rộng kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế cho các ngành còn lại.

Gần đây nhất, Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thăng hạng 43 trong top 100 của WURI Ranking 2023, trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội (tăng 19 bậc so với năm 2022; tăng 28 bậc so với với năm 2021, tăng 43 bậc so với năm 2020). Đồng thời, xếp thứ 11 trong Top 50 về giá trị của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (Entrepreneurial Spirit); xếp thứ 34 trong top 50 về mở rộng hợp tác và trao đổi sinh viên quốc tế, cơ hội giao lưu học tập sinh viên giữa các cơ sở giáo dục ngoài nước (Student Mobility and Openness), xếp thứ 18 trong top 50 về kết nối mở, chuyển đổi số và các ứng dụng tích hợp (Fourth Industrial Revolution), xếp thứ 29 trong top 50 về quản lý sự biến động và phát triển bền vững (Crisis Management), xếp thứ 49 trong top 50 về giá trị đạo đức (Ethical Value) và xếp thứ 45 trong top 50 về ứng dụng khoa học, công nghệ (Industrial Application).

Nhiều năm liền đạt top 200 trường đại học xanh bền vững, thân thiện - UI GreenMetric Ranking. Trường sớm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 từ năm 2006, ISO 9001-2008, ISO 9001-2015.

AUN-QA (Asean University Network - Quality Assurance - Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á): Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA có 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí. Điểm tổng là điểm trung bình cộng tất cả các tiêu chí được đánh giá theo 7 mức là: Hoàn toàn không đầy đủ, cần cải tiến ngay; Không đầy đủ và cần cải tiến; Không đầy đủ, nhưng chỉ cần cải tiến nhỏ; Đầy đủ như mong đợi (đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn AUN-QA); Tốt hơn mong đợi (vượt yêu cầu của tiêu chuẩn AUN-QA); Hình mẫu về chất lượng tốt; Xuất sắc (hàng đầu thế giới, đẳng cấp quốc tế). Điểm đánh giá của toàn bộ chương trình là điểm trung bình cộng của cả 50 tiêu chí. 4.0 là ngưỡng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN - QA. Trong đó, 11 tiêu chuẩn với 8 nhóm tiêu chí tập trung các lĩnh vực: Kết quả học tập mong đợi; Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo; Phương thức dạy và học; Kiểm tra, đánh giá sinh viên; Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên; Chất lượng sinh viên và các hoạt động hỗ trợ sinh viên; Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; Đầu ra.