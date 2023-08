Đại học Quốc tế Hồng Bàng khám sức khỏe miễn phí cho học sinh

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) vừa khởi động hành trình HIUCARE mùa 3, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho học sinh THPT tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Trong giai đoạn khởi động chương trình (ngày 22 – 23/8) đoàn bác sĩ của HIUCARE đã khám, tư vấn sức khỏe cho 2.500 học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp, TPHCM.

Nhiều hạng mục khám được thực hiện tại chương trình như: khám nội tổng quát, khám ngoại, khám tai mũi họng, khám răng hàm mặt, khám mắt, và được ghi nhận chính thức trong sổ theo dõi sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, các bác sĩ đã tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc da, phòng ngừa các bệnh lý cong vẹo cột sống học đường, trải nghiệm quan sát các mô hình cơ thể người, trải nghiệm phân tích nhóm máu, xem các mẫu thử trong xét nghiệm.

Hành trình HIUCARE mùa 3 được sự đồng hành của Quỹ Bông hồng nhỏ - Little Roses Foundation và Daisy Media cùng sự tham gia của đội ngũ thầy thuốc từ các bệnh viện, phòng khám uy tín ở TPHCM và các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ cũng là đội ngũ giảng viên khối ngành sức khỏe Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Sinh viên khối ngành sức khỏe từ năm 4 trở đi cũng được tham gia phụ tá các công việc như một cách đóng góp trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đồng hành cùng chương trình còn có các đối tác như Mắt kính Nam Quang, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung (phân phối nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như Klairs, Skin1004, Dr.G, Nature Republic, Some By Mi, I'm from, 9 Wishes, Nacific). Nhiều hoạt động thú vị giúp các em học sinh được trải nghiệm và nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ các đối tác của chương trình.

Học sinh Lê Thanh An - Lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Công Trứ cho biết: “Lần đầu tiên em được nhìn thấy trực quan mô hình cơ thể người với sự hướng dẫn của các thầy cô Khoa Y. Nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như làm kẹo thảo mộc, làm sáp thơm, điều chỉnh tư thế ngồi đúng, xét nghiệm phân loại nhóm máu cũng rất thu hút các bạn học sinh.”

Được biết, chương trình HIUCARE đầu tiên diễn ra vào ngày 27/2/2022 đúng dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đến nay, trải qua 2 mùa tổ chức, chương trình đã khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hàng chục ngàn học sinh THPT, người dân tại TPHCM và các tỉnh lân cận. Các em học sinh không chỉ được thăm khám sức khỏe miễn phí mà còn được trải nghiệm định hướng nghề nghiệp về khối ngành sức khỏe, đồng thời có thể nhìn thấy hình ảnh “tôi là ai” khi nuôi dưỡng ước mơ trở thành những thầy thuốc tương lai.

Chương trình HIUCARE Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), quy tụ đội ngũ giáo sư, bác sĩ uy tín cũng là giảng viên, sinh viên những năm cuối đến từ 6 khoa thuộc khối ngành sức khỏe HIU: Khoa Y, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Dược, Khoa Kỹ thuật Xét nghiệm, Khoa Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh. Với mong muốn giáo dục cho các em sinh viên khối ngành sức khỏe HIU sứ mệnh của người thầy thuốc tương lai, luôn phục vụ cộng đồng bằng cả trái tim, HIUCARE mùa 3 sẽ tiếp tục lan tỏa sự yêu thương và chăm sóc sức khỏe đến học sinh, sinh viên, giáo viên, người dân tại TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố lân cận.