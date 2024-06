‘Đại gia’ xăng dầu miền Tây bị xử phạt

TPO - Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Ngọc Gấm (SN 1960) nguyên Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.