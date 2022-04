Cựu trụ trì ở Vĩnh Long khai rành rọt chiêu lừa đảo, 'móc túi' nhà hảo tâm

TP - Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô gần 88.000 tỷ đồng do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TPHCM) cầm đầu.