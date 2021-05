Cựu thiếu tá công an kể lại cảnh đồng đội chia nhau tiền 'chạy án'

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn gửi Công an tỉnh và các cơ quan liên quan về việc xác minh, làm rõ nguyên nhân làm lây lan dịch, trong đó có trách nhiệm nhà xe chở công nhân mắc COVID – 19.

TPO - Ngày 15/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiếp tục khởi tố bị can, thực hiện khám xét và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới hình thức “chuyên gia” và "nhà đầu tư"