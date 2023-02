Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên giúp doanh nghiệp ‘thổi giá’ ra sao?

TPO - Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên và các bị cáo liên quan bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Kiên còn chỉ đạo thuộc cấp “thổi giá” thiết bị giúp doanh nghiệp hưởng lợi bất chính từ 20 – 25% so với giá gốc và ông này nhận được món tiền hậu hĩnh 600 triệu đồng.

Chỉ đạo cấp dưới “thổi giá”

Cụ thể, Viện KSND tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên và 7 bị can khác về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên Đinh Văn Hữu đã đề nghị Nguyễn Văn Kiên giúp công ty của mình trúng đấu giá hai gói thầu mua sắm thiết bị dạy học.

Hữu sau đó nhờ Trịnh Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD&ĐT Điện Biên) chuyển danh sách thiết bị cần mua sắm cho công ty của mình, và chỉ đạo Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Quang Tuyến xây dựng báo giá để công ty có lợi nhuận từ 20 - 25%. Tuyến lập và gửi cho Cường danh mục thiết bị báo giá, sau đó Cường đề nghị Tuyến thực hiện thẩm định giá thiết bị dạy học thay cho Sở GD&ĐT Điện Biên. Tuyến kết nối với Công ty BTC Value và giúp Cường soạn công văn đề nghị thẩm định giá thiết bị với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đại diện của Công ty BTC Value không khảo sát thực tế trên thị trường mà chỉ thu thập thông tin trên mạng để lập báo cáo kết quả thẩm định và chứng thư thẩm định giá. Cuối cùng, Hồ Thị Sáu, Giám đốc Khối thẩm định III của Công ty BTC Value, đã ký hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng… để chuyển cho các mối làm ăn khác ở Điện Biên với mục đích hợp thức hoá hồ sơ để Nguyễn Văn Kiên ký hoàn thiện, ban hành quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1 với tổng dự toán hơn 10 tỷ đồng.

Về công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, Trịnh Mạnh Cường đã báo cáo, đề xuất và Nguyễn Văn Kiên đã ký quyết định chỉ định Công ty TNHH tư vấn xây dựng T&C (Công ty T&C) là đơn vị tư vấn thầu.

Tuy nhiên, Võ Thúc Chính, Giám đốc Công ty T&C lại không có chứng chỉ hoạt động đấu thầu. Để ứng phó, Chính đã tìm kiếm, lấy tên những người có chứng chỉ trên mạng để kê khai là thành viên của công ty rồi đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu và thời gian lựa chọn thầu. Năm 2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên trúng gói thầu của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên trị giá gần 10 tỷ đồng. Tương tự, trong năm 2020, công ty của Hữu tiếp tục trúng gói thầu số 2, tổng trị giá hơn 9,9 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, với những sai phạm tại 2 gói thầu này, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên ,Nguyễn Văn Kiên và các bị can khác đã gây thiệt hại của Nhà nước tổng số tiền 7,5 tỷ đồng.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, sau khi kết thúc quá trình đấu thầu, công ty của Đinh Văn Hữu đã được chọn là nhà thầu trúng cả hai gói thầu.

Tuy nhiên, việc mua sắm thiết bị dạy học của Sở GD&ĐT Điện Biên không chỉ có những sai phạm tại giai đoạn đấu thầu mà còn ở giai đoạn tiếp theo. Theo cáo trạng, sau khi trúng thầu, công ty của Đinh Văn Hữu đã bán các thiết bị này với giá cao hơn so với giá trên thị trường. Cụ thể, công ty của Đinh Văn Hữu đã bán các thiết bị với giá cao hơn từ 20 - 25% giá gốc đã báo giá cho Sở GD&ĐT Điện Biên.

Lại quả khủng

Kết quả điều tra cho thấy, trước Tết Nguyên đán năm 2020 và năm 2021, Đinh Văn Hữu đã đến nơi làm việc của Nguyễn Văn Kiên để “tri ân” vị này với tổng số tiền 600 triệu đồng. Quá trình điều tra, Kiên đã nộp khắc phục hậu quả của vụ án số tiền 2 tỷ đồng. Bị can Đinh Văn Hữu nộp khắc phục hậu quả 1,3 tỷ đồng. Các bị can khác được xác định đã nộp khắc phục số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, bị can Đinh Văn Hữu giữ vai trò khởi xướng. Bị can Nguyễn Văn Kiên là người thực hành tội phạm với vai trò tích cực. Các bị can còn lại thực hành và giúp sức.

Viện KSND tỉnh Điện Biên cáo buộc, bị can Nguyễn Văn Kiên, Đinh Văn Hữu, Trịnh Mạnh Cường, Nguyễn Quang Tuyến, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Quốc Việt phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 7,5 tỷ đồng.

Việc này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của những người học sinh tại Điện Biên. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, truy tố và xét xử các đối tượng liên quan đến vụ việc này.