Cựu cán bộ Sở TN&MT Hà Nội chuẩn bị hầu tòa trong kỳ án chiếm đoạt 3 lô đất vàng phố Bà Triệu

TPO - Ông Lương Thế Hiển (cựu Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội) bị cáo buộc, đứng ra gom hộ anh Nguyễn Thanh Thủy, 3 lô đất "vàng" trên phố Bà Triệu. Sau khi các lô đất được cấp sổ đỏ, ông Hiển cùng vợ đem bán cho người khác.

Dự kiến ngày mai (9/3), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ chuyển nhượng hơn 300m2 "đất vàng" tại phố Bà Triệu. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội trong thời gian qua.

HĐXX gồm 3 người, do thẩm phán Đào Bá Sơn (Phó Chánh án TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa và hai hội thẩm nhân dân. Hai kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9/2017 - 7/2018, bị can Lương Thế Hiển (nguyên Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội) giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo của sở, ban, ngành thành phố Hà Nội, có thể đứng tên giúp anh Nguyễn Thanh Thủy (SN 1972, ở quận Đống Đa) làm thủ tục mua nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước với giá thấp, chuyển đổi đất sử dụng chung và góp các giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất tại số 296, 298, 300 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Theo cáo trạng, để hợp thức việc nhờ bị can Hiển đứng tên làm giúp làm các thủ tục trên, anh Thủy và Hiển đã thống nhất thực hiện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với bị can Nguyễn Thị Liên (là vợ Hiển), viết các giấy nhận tiền góp vốn và chuyển nhượng lại phần vốn đã góp, ký các hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất.

Sau khi đứng tên làm xong các thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, chuyển đổi đất sử dụng chung, gộp các giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất tại số 296, 298, 300 Bà Triệu và được Sở TN&MT TP Hà Nội hợp thành 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp các ngày 28/12/2017 và 14/5/2018 đứng tên Lương Xuân Hiển và Nguyễn Thị Liên, bị can Hiển đã không trả lại cho anh Nguyễn Thanh Thủy như hai bên đã thỏa thuận mà chiếm đoạt, bán toàn bộ nhà đất trên cho anh Lê Hải An (ở quận Hoàng Mai).

Khi giao dịch, anh An chuyển gần 320 tỷ đồng cho vợ chồng ông Hiển. Tuy nhiên, các hợp đồng công chứng giữa năm 2018 về việc mua bán giữa ông Hiển, bà Liên và anh An ghi tổng giá trị chuyển nhượng 3 lô đất vàng là 30 tỷ đồng, thấp hơn so với số tiền thực tế đã giao dịch.

Đến tháng 9/2019, anh Thủy có đơn tố cáo cho rằng mình đã bị nguyên Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà đất tại số 296, 298, 300 Bà Triệu và 2 căn tại dự án nhà ở trên phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội).

Sau khi vào cuộc điều tra, ban đầu ông Hiển bị Công an Hà Nội khởi tố tội "Trốn thuế" vì khi bán khu đất trên, hồ sơ mua bán thể hiện giá chỉ 30 tỷ đồng. Sau đó, cơ quan điều tra thay đổi sang tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Cơ quan tố tụng xác định các hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên; biên bản thanh lý hợp đồng; giấy biên nhận tiền mà ông Hiển trả cho anh Thủy là giả cách. Mặc dù chữ ký, dấu lăn tay của anh Thủy là thật nhưng theo cơ quan tố tụng đây chỉ là hợp thức hóa để ông Hiển đứng tên mua khu đất giúp Thủy.

Tại cơ quan điều tra, bà Liên khai việc ký các hợp đồng, biên bản là do chồng nhờ ký, bà này không đọc và không tham gia hay trao đổi việc mua bán nhà đất. Khi được anh An chuyển tiền, bà Liên đã rút hết đưa cho chồng.

Trong khi đó, ông Hiển không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị can khai rằng việc hợp tác đầu tư mua gom nhà đất với ông Thủy là có thật. Song, Viện kiểm sát xác định có đủ căn cứ kết luận vợ chồng ông Hiển đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3 lô “đất vàng” tại số 296, 298 và số 300 phố Bà Triệu của anh Thủy. Khu đất này được cơ quan tố tụng xác định có tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, sau khi phát hiện ông Hiển chiếm đoạt và bán toàn bộ khu đất 'vàng' trên phố Bà Triệu, anh Thủy đã nhờ người tạo dựng Bản cam kết ký tên ông Hiển thể hiện việc ông Hiển thừa nhận đứng tên mua hộ nhà đất chứ không chuyển, nhận tiền hợp tác kinh doanh. Bản cam kết giả này được anh Thủy mang nộp cho cơ quan điều tra nhằm đòi lại tài sản. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cho rằng việc anh Thủy làm giả bản cam kết nêu trên không làm thay đổi bản chất vụ án, nên đã tách hành vi này ra chuyển cho Văn phòng cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với nội dung anh Thủy tố cáo vợ chồng ông Hiển chiếm đoạt 2 nhà đất tại dự án nhà ở số 671 Hoàng Hoa Thám, Viện KSND TP Hà Nội đã 2 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, song đã hết thời hạn điều tra vẫn chưa đủ căn cứ chứng minh. Do đó, Cơ quan điều tra cũng bóc tách để điều tra, xử lý sau.