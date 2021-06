Cuối năm 2021, hơn 7 triệu dân TPHCM sẽ được tiêm vắc xin COVID-19?

TPO - Hơn 830 nghìn liều văc xin Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam và được Chính phủ phân bổ cho TPHCM, 50 nghìn liều sẽ được phân bổ cho lực lượng vũ trang phía Nam.

Trưa 21/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chủ trì họp báo về chiến dịch tiêm văc xin ngừa COVID-19 trên địa bàn TPHCM. Đây là đợt tiêm chủng văc xin lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay tại TPHCM.

Theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, trong số hơn 830 nghìn liều văc xin chuyển vào, TPHCM phân bổ 30 nghìn liều cho Bộ Quốc Phòng phía Nam để tiêm cho lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, 20 nghìn liều văc xin khác sẽ phân bổ cho lực lượng Công an, trong đó 18 nghìn liều cho Công an TPHCM và 2 nghìn liều cho Bộ Công an phía Nam.

“TPHCM sẽ thực hiện tiêm chủng 804 nghìn liều. Đây là công việc rất gấp. Thành phố đã bắt đầu từ thứ bảy, đến sáng nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chiều nay thành phố bắt đầu tiêm đại trà”, ông Đức nói và bày tỏ mong muốn kế hoạch được triển khai rốt ráo trong tuần này.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, kế hoạch tiêm văc xin COVID-19 dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày, trong đó dành khoảng 1,5 ngày để tiêm vét.

Trả lời câu hỏi của báo chí ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết đây là đợt tiêm văc xin COVID-19 thứ tư với số lượng nhiều nhất. Tổng số liều vắc xin trong ba đợt 1, 2, 3 tại TPHCM chỉ đạt 140 nghìn liều và dành cho các đối tượng ưu tiên.

Để tiêm chủng cho toàn bộ người dân TPHCM, ông Nam cho biết thành phố cần khoảng 14 triệu liều văc xin để tiêm cho người dân đủ 2 mũi. Số lượng vắc xin hiện nay chỉ đáp ứng khoảng hơn 3%.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, từ nay đến cuối năm, TPHCM sẽ tiếp tục đàm phán với các nhà cung cấp. Công tác đàm phán đang trên đà thuận lợi, hy vọng sẽ có kết quả tốt nhất vào đầu quý 3/2021. Hiện nay, TPHCM huy động mọi nguồn lực để có văc xin sớm nhất và nhiều nhất, sao cho đến cuối năm 2021 tiêm đủ cho 2/3 dân số TPHCM.

“Đối với văc xin trong nước đang nghiên cứu, theo Bộ Y tế thì kết quả thử nghiệm rất khả quan. Nếu thành công, Bộ Y tế sẽ đăng ký với Tổ chức Y tế thế giới và hy vọng đến năm 2022 Việt Nam sẽ có vắc xin sản xuất trong nước tiêm cho người dân”, ông Nam cho hay.

Theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, khi tổ chức chiến dịch quy mô lớn như tiêm văc xin lần này, công tác tổ chức đòi hỏi phải làm sao cho thật trơn tru, an toàn. Tòa bộ khâu này, TPHCM phải chuẩn bị trong thời gian ngắn, thực hiện theo cách cuốn chiếu, từng giai đoạn…

“Thành phố huy động hơn 4.000 đoàn viên thanh niên thực hiện chiến dịch này và rất mong có sự hỗ trợ và họp tác của người dân để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo quy định về giãn cách xã hội, vừa hoàn thành tốt mục tiêu đề ra”, ông Đức bày tỏ.