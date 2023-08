Cuộc chiến sinh tồn đẫm nước mắt trên Mặt Trăng

TPO - Bom tấn “The Moon” của Hàn Quốc chưa có nhiều sáng tạo khi khai thác hành trình sinh tồn trên Mặt Trăng. Phim còn lạm dụng yếu tố cảm động để lấy nước mắt khán giả.

The Moon (Tựa Việt: The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng) là phim Hàn đang thu hút sự chú ý của khán giả ngoài rạp. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất tuần qua, chỉ xếp sau bom tấn Oppenheimer.

Dự án gây chú ý với kinh phí lên đến 28 tỷ won (khoảng 501 tỷ đồng), đồng thời quy tụ dàn diễn viên ngôi sao gồm Kim Hee Ae, Kim Rae Won, Sol Kyung Gu. Đặc biệt, Doh Kyung Soo – thành viên nhóm nhạc Exo – cũng trở lại điện ảnh với vai chính đầu tiên sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hành trình sinh tồn ngoài vũ trụ

Chuyện phim đặt mốc thời gian giả định ở tương lai năm 2029. Thời điểm đó, Hàn Quốc phóng tàu vũ trụ tên Woori lên Mặt Trăng để thám hiểm, thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Tuy nhiên, Woori bất ngờ gặp nạn khi một trận gió Mặt Trời xuất hiện, khiến bộ phận quan trọng trên tàu bị hỏng. Các phi hành gia cũng tử nạn trong lúc cố gắng khắc phục sự cố, chỉ còn lại Hwang Sun Woo (Doh Kyung Soo) là người ít kinh nghiệm nhất, mắc kẹt tại Mặt Trăng.

Trong khi đó, lực lượng Trái Đất cũng có nhiều nỗ lực nhằm đưa Sun Woo an toàn trở về quê hương. Nổi bật có 2 lãnh đạo cấp cao là Yoon Moon Young (Kim Hee Ae) và Kim Jae Gook (Sul Kyung Gu), cùng nổ ra nhiều tranh luận để đạt được kết quả cuối cùng.

Kịch bản thiết lập tình huống khá đơn giản, đi theo mô-típ quen thuộc của các phim cùng dòng. Cách chia 2 bối cảnh Trái Đất – Mặt Trăng cũng không mới lạ, gợi nhớ bom tấn Hạ cánh khẩn cấp năm ngoái.

Phần lớn thời lượng 129 phút chủ yếu xoáy vào hành trình Sun Woo quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngoài không gian. Anh liên tục phải đối diện nhiều tình huống nguy hiểm như động đất, mưa thiên thạch, những cú nổ bất ngờ...

Có lúc, tàu thám hiểm Woori cũng bị lỗi khiến Sun Woo mất liên lạc với Trái Đất. Nhưng bằng ý chí và nghị lực, nhân vật đều cố gắng tự mình vượt qua khó khăn, không gục ngã.

Thông qua hành trình của Sun Woo, phim cũng cài cắm thông điệp về tình đồng đội, niềm đam mê và khao khát khám phá của các nhà khoa học. Tuy nhiên, cách triển khai không mới, còn gượng ép.

Âm thanh, hình ảnh đúng chuẩn bom tấn

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Kim Yong Hwa – từng thực hiện nhiều phim ăn khách như 200 Pounds Beauty (2006), Along With the Gods: The Two Worlds (2017), Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)…

Lần này, đạo diễn chọn chủ đề khám phá vũ trụ vốn được Hollywood khai thác qua nhiều tác phẩm như Gravity (2013), Interstellar (2014), The Martian (2015)… Năm ngoái, các nhà làm phim Hàn cũng gây chú ý khi thực hiện series The Silent Sea với đề tài tương tự.

Tuy nhiên, Kim Yong Hwa vẫn biết cách lôi cuốn khán giả bằng nhịp phim nhanh, liên tục sắp đặt tình tiết bất ngờ để tạo sự gay cấn.

Bộ phim đơn giản, với bối cảnh chính tập trung bên trong tàu vũ trụ nơi nhân vật chính gặp nạn. Nhờ đó, đạo diễn khắc họa được không khí căng thẳng, nghẹt thở khi Sun Woo phải đối diện với các tình huống sinh tử.

Phần lớn kinh phí đổ dồn vào khâu hình ảnh. Kỹ xảo vi tính đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơn mưa thiên thạch hay vụ nổ trên Mặt Trăng. Các hiệu ứng CGI, VFX được dựng chi tiết, tái tạo các cảnh không gian và vũ trụ rất đẹp mắt, không thua kém bom tấn Hollywood.

Âm thanh cũng đóng vai trò quan trọng, giúp đẩy các tình huống lên cao trào khi cần thiết. Tất cả tạo nên một bộ phim đậm tính giải trí, đúng theo phong cách quen thuộc của Kim Yong Hwa.

Lạm dụng yếu tố lấy nước mắt

Dẫu vậy, phim vẫn còn điểm trừ trong phần kịch bản. Câu chuyện còn được xây dựng đơn giản với những tình huống cũ kỹ, đi theo mô-típ quen thuộc của các tác phẩm cùng dòng.

Cách xử lý các tình huống chưa thực sự thuyết phục, đôi khi còn lặp lại nên tạo cảm giác nhàm chán.

Ngoài ra, việc lạm dụng nhiều yếu tố lấy nước mắt khán giả khiến đôi lúc phim chuyển sang thể loại melodrama.

Bản thân nhân vật chính Sun Woo là phi hành gia đại diện Hàn Quốc lên Mặt Trăng nhưng lại được xây dựng như một người có nhiều góc khuất nội tâm. Bởi lẽ cha anh cũng là phi hành gia nhưng từng tự tử vì thất bại trong dự án. Sự việc khiến Sun Woo bị ảnh hưởng nhiều về tâm lý từ nhỏ.

Càng về cuối, các tình tiết cảm động càng xuất hiện dày đặc khiến tác phẩm mất sức hút. Hình ảnh phi hành đoàn hy sinh hay giây phút Hàn Quốc cắm cờ lên Mặt Trăng được cài cắm lộ liễu, phần nào phản tác dụng.

Bù lại, nam chính Doh Kyung Soo thực sự tỏa sáng vai với Sun Woo. Ngôi sao sinh năm 1993 chứng minh được bản lĩnh diễn xuất sau thời gian vắng bóng.

Với bối cảnh hạn chế và nhân vật ít hành động, nam diễn viên phải thể hiện cảm xúc thông qua ánh mắt, gương mặt. Anh cho người xem thấy được cảm xúc đa dạng, lột tả được nội tâm của Sun Woo.

Nhưng yếu tố diễn xuất và kỹ xảo chưa đủ để The Moon khác biệt. Đây vẫn là một bộ phim thuần giải trí đến từ Hàn Quốc với kịch bản đơn giản, ít bất ngờ.

Lý do tác phẩm thu hút khán giả chủ yếu vì sự xuất hiện của dàn diễn viên ngôi sao.