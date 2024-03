Cục CSGT: Phát hiện hơn 100 điểm bất hợp lý trên các tuyến cao tốc

TPO - Theo Cục CSGT, năm 2023, qua khảo sát trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý đã phát hiện 132 mục bất hợp lý về tổ chức giao thông. Đến nay, ngành giao thông đã khắc phục xong 77 mục, 21 mục đang thực hiện và hoàn thành trong năm 2024, 34 mục còn lại chưa thực hiện.

Ngày 19/3, Cục CSGT (Bộ Công an) và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp tổ chức hội thảo “Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc - Thực trạng và giải pháp”.

"Đầu tư đèn chiếu sáng toàn tuyến cao tốc là lãng phí"

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo quyết định của Thủ tướng về việc Phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch 41 tuyến, tổng chiều dài khoảng 9.014km.

Theo ông Thắng, hiện nay đã đưa vào khai thác 1.822km, đang thi công 1.695km; đã quyết định chủ trương đầu tư, khởi công giai đoạn 2021-2025 là 541km; đang chuẩn bị đầu tư (chưa bố trí được nguồn vốn) là 928km.

"Hiện nay, ngoài tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,6km, các tuyến như Nội Bài - Lào Cai (đoạn Yên Bái - Kim Thành), La Sơn - Túy Loan, Hòa Lạc - Hòa Bình, Thái Nguyên - Chợ Mới... cũng được đầu tư với 2 làn xe" - ông Thắng cho biết do nguồn lực còn hạn chế nên các tuyến cao tốc đang trong phân kỳ đầu sẽ thiếu một số hạng mục công trình như làn dừng khẩn cấp, trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh...

Về trang bị hệ thống chiếu sáng trên cao tốc, ông Thắng thông tin, đối với tham gia giao thông trên cao tốc thì người điều khiển phương tiện đi theo biển báo, vạch sơn... Ngoài ra, đường cao tốc cũng không có giao cắt đồng mức, không có phương tiện thô sơ đi vào nên đầu tư đèn chiếu sáng toàn tuyến là lãng phí.

Ông Thắng lý giải, theo quy định, quy chuẩn đã quy định rõ lắp đèn chiếu sáng tại các khu vực trạm thu phí, trạm dừng nghỉ, nút giao, cầu vượt, hầm... còn đối với đường thẳng thì xe chạy đủ vạch sơn, biển báo... là đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, theo kinh nghiệm một số nước trên thế giới thì việc lắp đèn chiếu sáng nhiều, tràn lan còn gây ô nhiễm ánh sáng.

Hàng trăm điểm bất hợp lý tồn tại trên cao tốc

Cũng tại hội thảo, Thượng tá Lê Quang Hòa - Trưởng phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn (Cục CSGT) cho biết, qua khảo sát toàn bộ 11 tuyến cao tốc, 1 dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn phát hiện 132 bất hợp lý, tồn tại như không có dải phân cách giữa, thiếu dải dừng xe khẩn cấp, tình trạng xuống cấp mặt đường...

"Đối với một số tuyến mới đưa vào khai thác và đang khai thác, sử dụng chưa đảm bảo đúng tiêu chuẩn cao tốc, dẫn đến tiềm ẩn tai nạn, ùn tắc, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện" - Thượng tá Hòa cho biết.

Bên cạnh đó, một số tuyến đường trong quá trình khai thác, sử dụng chất lượng bị xuống cấp, hằn lún, lưu thông không êm thuận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng chậm trễ trong việc khắc phục, sửa chữa, cụ thể như Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Thái Nguyên; dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Còn theo TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia hiện nay có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên đường cao tốc. Trong đó có thể lỗi của phương tiện, lỗi của đường không đảm bảo an toàn hoặc lỗi của lái xe hoặc lỗi hỗn hợp.

"Tai nạn giao thông trên cao tốc phần lớn do lái xe vi phạm các quy định khi điều khiển phương tiện. Do đó tài xế cần tuân thủ các quy định: không chạy xe trên làn khẩn cấp, khoảng cách, dừng đỗ, không chạy ngược chiều, không lùi xe trên cao tốc, không vượt ẩu, chạy đúng tốc độ…" - TS Tạo chia sẻ.

Để giảm thiểu tai nạn, ông Tạo cho rằng, cần tăng cường công tác đào tạo lái xe trên đường cao tốc, đặc biệt là kỹ năng vượt an toàn và kỹ năng điều khiển phương tiện trên cao tốc...