Cú ngã ngựa không tưởng của Ngô Thanh Vân

TPO - Dù cố gắng thay đổi chiến lược phát hành, phim hành động "Thanh Sói" - Ngô Thanh Vân đạo diễn – lại có doanh thu thấp, không được như kỳ vọng.

Do Ngô Thanh Vân đạo diễn kiêm sản xuất, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm là một trong những dự án hành động được trông đợi nhất năm nay. Tác phẩm đóng vai trò ngoại truyện của Hai Phượng, kể về số phận và nguồn gốc nhân vật phản diện cùng tên xuất hiện trong phim.

Khi phát hành năm 2019, Hai Phượng từng tạo cơn sốt tại phòng vé với tổng doanh thu hơn 200 tỷ đồng, hiện đứng thứ hai trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Do đó, giới chuyên môn kỳ vọng Thanh Sói ít nhất cũng thu về được một nửa doanh thu của tác phẩm tiền nhiệm.

Đáng tiếc, tính đến hiện tại dự án chỉ đạt chưa đầy 10 tỷ đồng sau 1 tuần ra mắt, theo số liệu từ Box Office Vietnam – đơn vị thống kê doanh thu phòng vé độc lập. Đây là con số đáng thất vọng với một dự án được đầu tư lớn, cộng thêm tên tuổi Ngô Thanh Vân và dàn diễn viên nổi tiếng như Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, Song Luân...

Chiến lược phát hành không hợp lý

Ban đầu, Thanh Sói được lên lịch ra mắt vào cuối tháng 4/2022. Nhưng vì nhiều lý do, phim bị dời lịch chiếu vô thời hạn. Cuối cùng, ê-kíp công bố ngày phát hành vào ngày 30/12, trước khi năm 2022 kết thúc.

Thế nhưng vào sát ngày chiếu, Ngô Thanh Vân lại khiến mọi người bất ngờ khi quyết định đẩy phim chiếu sớm hơn công bố 1 tuần. Theo nữ đạo diễn, cô mong muốn khán giả có nhiều thời gian hơn để thưởng thức tác phẩm, trước khi chuẩn bị cho những việc bận rộn cuối năm đón Tết.

Việc đổi ngày phát hành khiến Thanh Sói phải cạnh tranh trực tiếp với Avatar: The Way of Water và phim Việt Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái (Lê Bình Giang đạo diễn). Chiến lược cho thấy sự tự tin của Ngô Thanh Vân khi dám đương đầu với bom tấn do James Cameron đạo diễn, đồng thời có phần xem nhẹ đối thủ nội địa.

Thực tế so với Thanh Sói, Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái cũng là tên tuổi đáng gờm. Dự án quy tụ dàn sao gồm Sam, Trần Phong, Trần Nghĩa, Minh Dự, Phương Lan... Đặc biệt, Hoa hậu Tiểu Vy là nhân tố khiến khán giả tò mò nhất khi cô có màn chạm ngõ điện ảnh đầu tiên trong một phim kinh dị.

Song, chất lượng của Đảo độc đắc lại không bằng Thanh Sói. Theo đánh giá của nhiều khán giả, phim của Tiểu Vy có phần kịch bản tệ, cách dẫn chuyện dài dòng, lê thê.

Có điều, phim kinh dị vẫn là món ăn được khán giả Việt ưa chuộng hơn hẳn. Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy số suất chiếu của Đảo độc đắc luôn trong tình trạng thấp hơn so với Thanh Sói, nhưng số vé bán ra lại có phần nhỉnh hơn. Thậm chí có ngày, phim của Ngô Thanh Vân phải chịu sự lép vế từ phía đối thủ. Đến hiện tại, Đảo độc đắc đạt tổng doanh thu hơn 8 tỷ đồng, bị Thanh Sói vượt mặt nhưng khoảng cách không quá chênh lệch.

Ngoài ra, phim của Ngô Thanh Vân ra rạp vào thời điểm khán giả Việt đang chán phim nội. Hàng loạt dự án có chất lượng thấp như Cù lao xác sống, Virus cuồng loạn, Huyền sử vua Đinh… xuất hiện khiến người xem thất vọng, dần quay lưng với điện ảnh nước nhà. Cùng thời điểm ra mắt, bom tấn Avatar 2 vẫn đang oanh tạc phòng vé. Hiện tác phẩm đã thu hơn 1 tỷ USD toàn cầu và hốt hơn 190 tỷ đồng tại thị trường Việt.

Chất lượng phim chưa tốt

Bên cạnh yếu tố phát hành, chất lượng Thanh Sói cũng là điểm đáng bàn. Vì quá chú trọng mảng hành động, ê-kíp chưa thực sự đầu tư vào kịch bản.

Câu chuyện trong phim còn đơn giản, không có quá nhiều điều mới mẻ so với các tác phẩm cùng dòng. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận ra sự tương đồng giữa Thanh Sói với các phim ngoại như John Wick (2014), Atomic Blonde (2017), Charlie's Angels (2019)…

Chuyện phim đi theo mô-típ báo thù, mô tả thế giới ngầm tại Sài Gòn thập niên 1990. Nhiều chi tiết được sáng tạo quá đà, khiến thế giới trong phim xa rời thực tại. Các tình tiết được sắp đặt không hợp lý, còn mang tính khiên cưỡng theo ý đồ của nhà làm phim.

Kỹ xảo trong phim cũng chưa thực sự tốt. Những cảnh cháy nổ có hiệu ứng thấp, trông không thật, còn tạo cảm giác được thực hiện trong trường quay với phông xanh.

Phần lớn các phân đoạn diễn ra vào buổi tối, với nội cảnh hẹp khiến nhiều khung hình có cảm giác bí bách, ngột ngạt. Các khung hình thiết lập ánh sáng chưa đủ nên thường ở trong tình trạng bị tối.

Chưa kể, tác phẩm sử dụng nhiều cảnh máu me, rùng rợn, cộng thêm cảnh khỏa thân khiến phim bị dán nhãn C18 (hạn chế người xem dưới 18 tuổi). Điều này phần nào giới hạn đối tượng khán giả có thể mua vé xem phim.

Chính vì những lý do đó, Thanh Sói không đạt được doanh thu như kỳ vọng dù gây ồn ào và có chiến lược quảng cáo rầm rộ.

Tác phẩm được cho là tia hy vọng cho dòng phim hành động lại nhận sự thờ ơ từ phía khán giả. Đây là cú ngã ngựa mà không ai nghĩ rằng Ngô Thanh Vân sẽ phải chịu đựng.

Sau thất bại nặng nề từ Trạng Tí và lần này là Thanh Sói, có lẽ Ngô Thanh vân và ê-kíp cần cẩn trọng hơn trong cách làm phim lẫn chiến lược phát hành cho các sản phẩm tiếp theo.