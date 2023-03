Cú bắt tay của Song Hye Kyo và bản sao

TPO - Nội dung phim mới của Song Hye Kyo và Han So Hee gây hứng thú. Hai mỹ nhân nổi tiếng màn ảnh Hàn Quốc lần đầu hợp tác sau nhiều so sánh tương đồng về ngoại hình.

Từng bị khán giả nhầm lẫn vì giống Song Hye Kyo, nay Han So Hee có mặt trong tác phẩm hợp tác cùng đàn chị. Cú bắt tay của hai diễn viên nữ đình đám màn ảnh xứ kim chi được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng, nhất là sau khi Song Hye Kyo vừa “lột xác” gây ngỡ ngàng trong The Glory.

Nội dung gây tò mò

The Price of Confession (tên tạm thời của phim) là bộ phim kinh dị bí ẩn về vụ án giết người đẫm máu. Thay vì xây dựng mô típ đôi tình nhân hay tình tay ba thông thường, các nhà sản xuất tiết lộ hai nhân vật nữ sẽ là trung tâm. Song Hye Kyo vào vai Yoon Soo - giáo viên mỹ thuật có cuộc sống bị đảo lộn sau khi vướng vào vụ án mạng.

Trong khi đó, Han So Hee sẽ thể hiện nhân vật bí ẩn Mo Eun, người có tư tưởng chống đối xã hội. Sự xuất hiện của Mo Eun khiến người xung quanh khó chịu, mọi nguyên tắc, sự cục cằn của cô bị phá vỡ khi đối mặt với Yoon Soo.

Nhiều thông tin về bộ phim vẫn được giữ bí mật. Theo Koreaboo, đạo diễn phim là Lee Eung Bok – người đứng sau thành công của nhiều tác phẩm chất lượng như Sweet Home và Mr. Sunshine. Chính vì điều này, khán giả mong đợi và kỳ vọng dành cho dự án.

Ngay sau khi tin tức được đăng tải, Han So Hee và Song Hye Kyo đều có tương tác trên trang cá nhân và chia sẻ poster phim. Chứng kiến lần đầu hai nữ diễn viên chung khung hình, khán giả háo hức. Dưới bài đăng của đàn chị, “tiểu tam” Thế giới hôn nhân để lại bình luận: "Giờ chị ấy (Song Hye Kyo) là của tôi rồi". Ngôi sao họ Song cũng đã nhấn theo dõi tài khoản cá nhân của Han So Hee.

Cú bắt tay đáng mong đợi

Khẳng định bản thân với nhiều tác phẩm như Thế giới hôn nhân, My Name… Han So Hee được nhớ đến nhờ ngoại hình nổi bật và diễn xuất khá. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên có nét tương đồng với Song Hye Kyo, nhất là nụ cười, đôi môi đầy đặn, dáng khuôn mặt. Biệt danh “bản sao Song Hye Kyo” được nhiều người sử dụng để gọi tên Han So Hee.

Dù vậy, mỹ nhân sinh năm 1994 đã có những bước đi tạo dựng tên tuổi, vị trí nhất định trong giới, chứ không bị ảnh hưởng bởi danh hiệu bản sao của đàn chị.

Thời gian trước đó, cư dân mạng bàn tán nhiều về sự giống nhau của hai diễn viên, ít ngờ rằng cú bắt tay “song kiếm hợp bích” của hai mỹ nhân lại đến nhanh như vậy.

Sau thành công vang dội của The Glory (Vinh quang trong thù hận), Song Hye Kyo dần chứng minh thực lực, khả năng diễn xuất sau thời gian bị chê một màu, nhàm chán. Trong dự án này, nữ diễn viên 41 tuổi chia sẻ cô không quan tâm nhiều đến ngoại hình và cố gắng tạo độ chân thực, khắc họa chi tiết nỗi đau mà nhân vật phải trải qua.

Về Han So Hee, cô được đánh giá là mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hàn. Tuy diễn xuất còn nhiều tranh cãi, song ngôi sao Lang quân 100 ngày có sự chuyển biến linh hoạt trên màn ảnh, cô không ngại thử sức với hình tượng mới.

Sức nóng từ hai diễn viên nữ đình đám khơi dậy sự hứng thú lớn cho khán giả. Người hâm mộ mong đợi kịch bản hấp dẫn để hai mỹ nhân có đất phô diễn khía cạnh diễn xuất mới mẻ.