Công Ty Nệm - Chọn giấc ngủ ngon, sống tròn chất lượng

Với tiêu chí "Chăm sóc giấc ngủ cho mọi gia đình Việt”, Công Ty Nệm cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm nệm chính hãng 100%, nguồn sản phẩm đa dạng giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Cung cấp nguồn sản phẩm chính hãng, đa dạng về chủng loại, mẫu mã

Tất cả sản phẩm đang bán tại Công Ty Nệm là sản phẩm chính hãng, nguyên gốc, do những công ty uy tín sản xuất, đã được kiểm soát chất lượng theo quy trình chặt chẽ, cam kết mang đến tay khách hàng những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng với giá thành hợp lý nhất; tuyệt đối nói không với sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Ngoài việc kinh doanh các loại nệm, bao gồm nệm cao su, nệm lò xo, nệm foam, nệm bông ép,.. Công Ty Nệm còn cung cấp đa dạng các loại sản phẩm như: gối, drap,... giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn, mang đến giải pháp chăm sóc giấc ngủ toàn diện cho mọi gia đình Việt.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu nổi tiếng như Thắng Lợi, Liên Á, Vạn Thành, Kim Cương,... Công Ty Nệm còn chú trọng gia tăng trải nghiệm khách hàng, trong đó, đề cao sự tiện ích và các chương trình ưu đãi, tích lũy. Ngoài hệ thống bán hàng offline, Công Ty Nệm còn đẩy mạnh các kênh online phổ biến nhất hiện nay như Website, Facebook, Zalo,.... giúp mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn

Để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, Công Ty Nệm mang đến rất nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá. Các chương trình ưu đãi được cập nhật liên tục hàng tuần, hàng tháng trên website để khách hàng nắm bắt dễ dàng.

Chế độ bảo hành minh bạch

Các sản phẩm do Công Ty Nệm cung cấp đều đến từ các thương hiệu uy tín như Thắng Lợi, Liên Á, Vạn Thành, Kim Cương,... Do đó, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chế độ bảo hành của sản phẩm. Khi mua sản phẩm tại Công Ty Nệm, bạn sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất đặt ra và cam kết 1 đổi một nếu lỗi do nhà sản xuất.

Đội ngũ tư vấn tận tình, chu đáo

Công Ty Nệm xây dựng đội ngũ tư vấn viên trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm dày dặn, luôn luôn đồng hành để tư vấn và giải đáp tất cả các thắc mắc của khách hàng một cách nhanh nhất và nhiệt tình nhất, giúp khách hàng tìm được sản phẩm phù hợp mà tiết kiệm chi phí nhất. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn của Công Ty Nệm vô cùng thân thiện và hòa đồng, đảm bảo sẽ làm hài lòng khách hàng.

Dịch vụ giao hàng toàn quốc nhanh chóng

Công Ty Nệm ưu tiên xây dựng hệ thống website nhằm cung cấp các thông tin sản phẩm và các kiến thức về nệm, phòng ngủ; đặc biệt là hỗ trợ khách hàng đặt hàng một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Ngoài triển khai kênh bán hàng online là website, khách hàng có thể mua sản phẩm của Công Ty Nệm qua các kênh như: Hotline, Fanpage, Zalo.

Công Ty Nệm triển khai dịch vụ giao hàng trên toàn quốc nhanh chóng, kịp thời. Tại Công Ty Nệm, khách hàng cũng không cần lo ngại về chi phí vận chuyển vì bạn hoàn toàn được miễn phí giao hàng ở khu vực nội thành TP. HCM.

Với hệ thống sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hàng đầu, quan tâm nghiêm túc đến quyền lợi khách hàng, Công Ty Nệm đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường nệm Việt Nam. Đồng thời, Công Ty Nệm là địa chỉ đáng tin cậy của hàng triệu người dân Việt trên cả nước, luôn đồng hành cùng người dân Việt trong hành trình chăm sóc giấc ngủ.

Nếu cho nhu cầu tư vấn hoặc mua nệm, vui lòng liên hệ với Công Ty Nệm qua:

CÔNG TY NỆM - Nhà Phân Phối Nệm (Đệm) Chính Hãng

Website: https://congtynem.vn/

Nhà máy: 73 Bà Điểm 4, Bà Điểm, Hóc Môn, HCM

Hotline: 0769.778.887 - 0779.778.887