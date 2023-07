Công ty của BTS bị chỉ trích vì kiểm tra áo ngực fan nữ

TPO - Cộng đồng mạng bức xúc khi fan nữ bị động chạm vòng một trong buổi ký tặng (fansign) của &TEAM. Công ty chủ quản HYBE bị chỉ trích trước cáo buộc quấy rối tình dục.

Ngày 9/7, Koreaboo đưa tin mạng xã hội Hàn Quốc đang sục sôi sau khi nhiều người hâm mộ chia sẻ trải nghiệm tồi tệ tại ký kiện ký tặng của &TEAM - nhóm nhạc đa quốc gia do HYBE Labels Japan quản lý - vào ngày 8/7.

Tại các buổi ký tặng, khám xét cơ thể trước khi vào trong nơi tổ chức là thủ tục cần thiết cho sự an toàn của thần tượng. Tuy nhiên, trong sự kiện giao lưu với &TEAM, các hành vi động chạm fan nữ dường như vượt quá giới hạn cho phép.

Tài khoản Bbok phản ánh trên Twitter ngày 8/7: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị ai đó kiểm tra áo ngực tại sự kiện ký tặng người hâm mộ. Mẹ tôi thậm chí còn không chạm vào ngực tôi. Họ thực sự nói, ‘Tôi sẽ chạm vào ngực bạn ngay bây giờ’, và đột nhiên chạm vào nó”.

Ngay sau đó, nhiều cô gái chung tình cảnh chia sẻ bài đăng của Bbok và kể về trải nghiệm riêng:

“Họ ấn vào phần trên ngực tôi rồi xuống dưới, gần giống như họ đang vuốt ve vậy. Tôi đã rất sốc và nói, ‘Đây chỉ là ngực của tôi thôi’”.

“Họ nói họ sẽ chạm vào ngực tôi, sau đó dùng một bên bàn tay chạm vào giữa. Họ sờ cả trên và dưới. Họ cũng không cho bạn về chỗ ngồi sau khi khám xét vì họ nghĩ bạn có thể giấu thứ gì đó và mang theo khi quay lại”.

“Cuộc tìm kiếm trong nội y… Họ chạm vào ngực tôi và hỏi, ‘Đó là một chiếc đồng hồ đúng không?’, rồi kéo tôi đến khu vực nhỏ hơn, bảo tôi vén áo lên. Tôi cảm thấy áp lực nên đã làm như được bảo nhưng có người mở cửa nên một số người vô tình nhìn thấy cơ thể tôi. Tôi rất xấu hổ và có cảm giác như quyền con người của mình đang ở dưới đáy vực thẳm”.

“Điều đó có ý nghĩa sao? Tôi sử dụng miếng dán và nhân viên kiểm tra áo ngực rất khó chịu. Họ sờ ngực và lưng tôi rồi hỏi, ‘Không có gì à?’. Hành động như kẻ biến thái. Họ không có suy nghĩ đứng đắn. Họ làm những việc như thế ngay cạnh nơi tổ chức fansign. Kể cả họ làm điều đó ở nơi khác, hành động đó không bao giờ là hợp lý cả”.

“Tôi không muốn kể điều này vào ngày đẹp trời như vậy, nhưng tôi đang mặc áo sơ mi cài cúc và họ ấn vào giữa áo tôi, nói, ‘Ding dong’, trước khi đưa tay chạm vào tôi. Ngay cả những kẻ ngốc điên rồ cũng không quấy rối người khác như vậy”.

Cư dân mạng bị sốc trước loạt lời buộc tội nhắm vào ban tổ chức fansign của &TEAM.

Đa số đồng ý đây là hành vi quấy rối tình dục, coi thường phụ nữ. Nhiều người kêu gọi các nạn nhân gửi đơn tố cáo lên nhà chức trách.

Không ít người chỉ trích HYBE vì để nhân viên có những hành động xâm phạm quyền con người như vậy. Một cư dân mạng thậm chí tiết lộ công ty từng làm điều tương tự khi BTS thực hiện các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

“Có vẻ như nhiều người dùng mạng bị quấy rối tình dục trong buổi ký tặng người hâm mộ. Chỉ chạm vào người thôi đã thấy quá đáng rồi, không ngờ thực tế còn nghiêm trọng hơn. Đó là quấy rối tình dục. Họ xem fan nữ là gì?”, “Tôi không thể tin được tất cả người hâm mộ đó là đồng ý cho họ làm vậy”, “Điều này thật bẩn thỉu. Tôi hy vọng tất cả cô gái sẽ trình báo lên chính quyền ngay lập tức”, “Họ phải diện kiến nhà vua sao? Không thể tin được”, “Tôi không muốn nói điều này nhưng HYBE cũng làm điều này khi BTS thực hiện các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Nó có vẻ diễn ra liên tục kể từ đó. Quấy rối tình dục là một tội ác”…

Trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, HYBE sau đó đưa ra một tuyên bố chính thức thông qua trang mạng xã hội Weverse Shop của công ty.

Đầu tiên, công ty xin lỗi những người hâm mộ tham dự fansign và xác nhận một nữ nhân viên bảo vệ được giao nhiệm vụ khám xét cơ thể.

Về lý do cho thủ tục đó, HYBE giải thích công ty luôn thực thi các quy tắc nghiêm ngặt đối với việc mang các thiết bị điện tử đến các buổi ký tặng để ngăn chặn lan truyền bản ghi âm hoặc video về những cuộc trò chuyện trực tiếp giữa người hâm mộ và nghệ sĩ.

“Vào ngày 8/7, chúng tôi gặp nhiều trường hợp người hâm mộ cố gắng lén sử dụng các thiết bị điện tử bằng cách giấu chúng vào các bộ phận cơ thể. Do đó, một nữ nhân viên bảo vệ đã được cử đi khám người. Trong quá trình này, chúng tôi vô tình xúc phạm những người hâm mộ tham dự sự kiện dù có mục đích tốt. Chúng tôi hiểu rằng lẽ ra chúng tôi không nên gây ra những lo ngại như vậy, kể cả vì lý do an toàn. Chúng tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ xem xét triển khai các phương pháp không tiếp xúc, giúp cải thiện tính bảo mật để mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn thời gian của họ với các nghệ sĩ của chúng tôi”, trích tuyên bố.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này không làm hài lòng cư dân mạng Hàn Quốc. Họ chỉ trích công ty thiếu trách nhiệm, đổ lỗi cho người hâm mộ và không thừa nhận hành vi vi khám xét thân thể mà không có sự đồng ý.

Tú Oanh