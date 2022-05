Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa hợp tác khai thác cảng biển lớn nhất Đồng Nai

Việc ký hợp tác chiến lược với Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa sẽ tạo chuỗi hoạt động khép kín hoàn chỉnh từ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN – Logistics – Cảng biển

Ngày 23/5, Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa (TIP) tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) trực thuộc Tổng Cty CP Tín Nghĩa đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (MCK: PAP). Với việc hợp tác chiến lược này, hai bên cùng nhau tạo ra một vòng tròn khép kín hoàn chỉnh từ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN – Logistics – Cảng biển nhằm tạo sức hút mạnh mẽ với các khách hàng tiềm năng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại Đồng Nai, TIP có 6 công ty con, công ty liên kết và góp vốn. Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. TIP đang tập trung phát triển đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN; Khu dân cư ... theo đúng định hướng phát triển của TIP, trở thành Công ty chuyên về đầu tư phát triển KCN. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là vùng kinh tế phát triển năng động, thu hút nhiều dự án đầu tư công nghiệp trong và ngoài nước, TIP chiếm được nhiều lợi thế trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN. KCN Tam Phước cùng với KCN An Phước, KCN Long Đức và KCN Long Thành đã tạo thành hệ thống các KCN tập trung quy mô lớn dọc Quốc lộ 51. Gắn liền với khu dân cư Tam Phước, khu đô thị mới Tam Phước và thị trấn Long Thành là nơi cung cấp nguồn lao động và các vấn đề khác liên quan đến KCN. Chính những thuận lợi này mà từ lúc hoàn thiện cơ sở hạ tầng TIP đã đưa vào khai thác nhanh chóng và đến năm 2007 toàn bộ diện tích của KCN đã lấp đầy. KCN Tam Phước là một trong những KCN có tốc độ xây dựng và thu hút đầu tư nhanh nhất trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đang là chủ đầu tư của Dự án Khu Logistics – Cảng Phước An với quy mô 733ha. Dự án có vị trí tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 17.571 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm: KCN 330ha; Khu logistics 220ha; Khu cảng Phước An 183ha có tổng chiều dài bến là 3.050m đón tàu có tải trọng 60.000DWT với công suất 2,5 triệu TEUs/năm và 6,5 triệu tấn hàng/năm.

Hoạt động của KCN và khu cảng Phước An, có lợi thế rất lớn so với các cảng khác trong khu vực, khi đi vào hoạt động sẽ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất, lưu trữ, trung chuyển hàng hóa của các KCN tại Nhơn Trạch, Biên Hòa và các KCN khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.