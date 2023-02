Công thức để nhạc Việt nổi tiếng xuyên biên giới

TP - See tình của Hoàng Thùy Linh phủ sóng ở nhiều quốc gia, nhen nhóm kỳ vọng nhạc Việt bùng nổ hơn ở quốc tế, thậm chí trở thành hiện tượng. Sự phát triển của những nền tảng mạng xã hội cũng góp phần giúp sản phẩm âm nhạc của Việt Nam vang xa.

Vượt biên giới

Những ngày qua, ca khúc See tình (DTAP sáng tác) do Hoàng Thuỳ Linh thể hiện nhận được sự quan tâm trở lại của công chúng. Ca khúc liên tục được người nổi tiếng trên thế giới sử dụng. Trước Hoàng Thuỳ Linh và See tình, đã có không ít ca khúc Việt Nam được quốc tế biết đến.

Hai phút hơn của Pháo và Masew (bản do Kaiz remix) là cái tên đầu tiên được nhắc đến trong danh sách nhạc Việt tạo xu hướng tại nước ngoài. Phần điệp khúc Một hai ba, bốn ba hai một/Hình như anh nói anh say rồi tạo nên cơn sốt trên nền tảng TikTok trong tháng 2/2021. Ca khúc đã đạt hơn 156 triệu lượt xem và hơn 2 triệu lượt thích trên YouTube. Hai phút hơn là ca khúc Việt Nam đầu tiên ghi tên mình vào Top 10 ca khúc phủ sóng toàn cầu của nền tảng âm nhạc Spotify.

Ca khúc Dễ đến dễ đi của Quang Hùng MasterD nổi lên thông qua nền tảng TikTok Việt Nam. Sau đó, ca khúc này nhanh chóng được yêu thích tại Thái Lan với hàng trăm nghìn video cover. Bài hát này phủ sóng tại xứ sở chùa vàng đến nỗi Quang Hùng MasterD đã cho ra mắt ca khúc Dễ đến dễ đi phiên bản tiếng Thái. Không chỉ là hiện tượng tại Thái Lan, Dễ đến dễ đi cũng gây sốt ở Trung Quốc. Bài hát được chuyển ngữ sang tiếng Trung và biểu diễn tại một trong những chương trình nổi tiếng nhất tại Trung Quốc.

Tăng Duy Tân cũng là nghệ sĩ Việt được khán giả Trung Quốc yêu thích khi có đến ba ca khúc phủ sóng tại thị trường này: Dạ vũ, Bên trên tầng lầu và Ngây thơ. Các ca khúc của nam ca sĩ đều được sử dụng rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đạt hàng tỷ lượt xem.

Nhận được sự yêu thích nồng nhiệt, Tăng Duy Tân phát hành bản tiếng Trung cho Ngây thơ mang tên Thán kết hợp với nữ ca sĩ Huang Ling. Đến nay, Thán chạm mốc 10 tỷ view trên Douyin và xuất sắc góp mặt tại QQ Music - BXH lớn hàng đầu Trung Quốc giữa loạt nghệ sĩ lớn của quốc gia này.

Âm nhạc gắn với trào lưu Nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Thái Hòa cho rằng, hơn 80% các bài hát phủ sóng trong khoảng vài năm trở lại đây đều gắn liền với một trào lưu, điệu nhảy nào đó. Khoảng 11 năm trước, cả thế giới cuồng nhiệt vì Gangnam Style và điệu nhảy ngựa từ PSY. Sau khi màn vũ đạo ngựa trở thành trào lưu trên thế giới, ca khúc mới quay lại thống trị bảng xếp hạng âm nhạc quê nhà. Gangnam Style đã đạt tới 4,6 tỷ lượt xem. Hai năm sau đó, hai anh em Vegard Ylvisåker và Bård Ylvisåker dưới danh nghĩa nhóm hài Yivis tạo hiệu ứng tương tự Gangnam Style nhờ MV The fox (What does the fox say). Âm nhạc độc đáo, sôi động và sự kết hợp với điệu nhảy đặc sắc là những gì See tình hay Ghen cô vy đã tận dụng để chạm tới thành công.

Ca khúc Ngẫu hứng được Hoaprox sáng tác vào năm 2015 nhưng hai năm sau, bản nhạc này mới gây sốt ở Trung Quốc và nổi tiếng trở lại ở thị trường Việt Nam. Nhà sản xuất âm nhạc Hoaprox (Nguyễn Thái Hòa) - chủ nhân bản hit Ngẫu hứng hoàn toàn bất ngờ khi sản phẩm âm nhạc của mình cán mốc hàng tỷ lượt xem, được bạn bè quốc tế đón nhận.

“Đúng theo tên gọi, đây là sản phẩm được thực hiện hoàn toàn ngẫu hứng. Vài tháng sau, tôi đăng lên một ứng dụng nghe nhạc và cũng không có bất cứ hình thức truyền thông nào. Bẵng đi một thời gian, vài đơn vị phát hành âm nhạc từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc tìm gặp và cho tôi xem những thông số của sản phẩm này ở thị trường nước họ. Lúc đó tôi mới biết cảm giác khi sở hữu một sản phẩm phủ sóng quốc tế là như thế nào”, Thái Hòa kể.

Sự thành công của Ngẫu hứng giúp Hoaprox trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt trong album Electric Asia Vol.2 của Billboard - album gồm 15 ca khúc thuộc thể loại nhạc điện tử xuất sắc tại khu vực châu Á do bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng này lựa chọn.

Đi tìm công thức

Mới dừng ở mức cục bộ, dựa vào một vài sản phẩm mà yếu tố may mắn chiếm phần nhiều, song không thể phủ nhận nhạc Việt đang có những bước chuyển để vươn xa khỏi biên giới. Nhà sản xuất âm nhạc Thái Hòa khẳng định, xu hướng giải trí của thế giới là những thứ dễ tiếp cận, nhanh, hiệu quả, âm nhạc cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

“Theo tôi, ca khúc thành công, được quốc tế đón nhận phải bắt tai ngay từ những giây đầu tiên với giai điệu lôi cuốn, dễ nhớ, dễ hát lại. Sản phẩm âm nhạc cũng cần một đòn bẩy để tạo sóng, mà phổ biến nhất hiện tại là các điệu nhảy, các trào lưu sáng tạo nội dung video trên TikTok”, anh nêu quan điểm.

Tất nhiên, hai yếu tố trên là điều kiện cần. Nội dung, ý tưởng của bài hát, chiến dịch quảng bá... và hơn hết - yếu tố may mắn là điều kiện đủ. Nguyễn Thái Hòa cho rằng công thức thành công tuy có thể lý giải, nhưng tỷ lệ thành công chưa chắc đã cao. Bởi vậy, nghệ sĩ trước khi nghĩ đến sức hút hay độ phủ sóng của sản phẩm, hãy cứ làm cho đứa con tinh thần của mình có chất lượng cao.

Trước đây, khi các nền tảng mạng xã hội chưa phát triển, việc quảng bá các ca khúc đến thị trường quốc tế gặp khó. Nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng nghe nhạc quốc tế tràn đến Việt Nam là cơ hội để các sản phẩm âm nhạc, ca sĩ Việt Nam ra thế giới.

“Trước đây, các ca sĩ chỉ quảng bá nhạc trên các nền tảng âm nhạc trong nước và chỉ phục vụ khán giả Việt Nam. Bên cạnh đó, người dùng YouTube tại Việt Nam sẽ được gợi ý những bài hát, MV ở Việt Nam. Người nước ngoài thường xuyên nghe nhạc Việt mới được gợi ý các bài hát Việt Nam. Nhưng TikTok lại khác, kể cả những nội dung người dùng không hay xem, TikTok vẫn đề xuất. Nếu một ca khúc là xu hướng ở quốc gia này cũng dễ là xu hướng ở các quốc gia khác”, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền phân tích. Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nghe nhạc đa quốc gia sẽ tạo môi trường thuận lợi, môi trường chung cho toàn bộ nền âm nhạc, đặc biệt là thị trường âm nhạc Việt Nam. “Các nền tảng bước đầu giúp khán giả tiếp cận âm nhạc Việt Nam. Đó chính là chìa khóa để mở ra cánh cổng bước vào nền âm nhạc thế giới. Tuy nhiên để đi được bao xa, bao lâu trên con đường đó, cần sự quảng bá của ê-kíp cũng như sức mạnh nội tại của mỗi bài hát”, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ với Tiền Phong.

Nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc khẳng định, sự phủ sóng của các ca khúc See tình, Hai phút hơn (Kaiz remix), Dễ đến dễ đi... tạo những bước đệm khiến khán giả quốc tế biết đến thị trường âm nhạc Việt Nam. Thành công đó cũng là động lực để các ca sĩ, nhạc sĩ tiếp tục sáng tạo ra những sản phẩm ngày càng chất lượng.