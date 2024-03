Công nương Kate xuất hiện

TPO - Công nương Kate cuối cùng cũng xuất hiện trước ống kính truyền thông kể từ tháng 12/2023. Lần lộ diện không chính thức này phần nào xoa dịu những lo lắng của người dân Anh.

Ngày 4/3, Công nương Kate được nhìn thấy lần đầu tiên kể từ tháng 12/2023. Cô đang trong thời gian bình phục sau ca phẫu thuật bụng bí ẩn vào đầu năm.

Trong bức ảnh mà The New York Post có được, Vương phi xứ Wales ngồi trên ghế phụ trong chiếc xe Audi màu đen do mẹ cô, bà Carole, lái ở gần Lâu đài Windsor (thị trấn Windsor, vùng Berkshire, cách London khoảng 32 km về phía tây nam).

Người đẹp sinh năm 1982 xõa tóc, đeo kính râm và mỉm cười nhẹ. Không rõ hai mẹ con nhà Middleton đi đâu nhưng trên xe dường như không còn ai khác.

Công nương Kate không xuất hiện trước ống kính truyền thông kể từ ngày 25/12/2023. Ngày hôm đó, cô cùng Hoàng tử William và ba con dự sự kiện buổi sáng Giáng sinh tại Nhà thờ St. Mary Magdalene ở Norfolk, Anh.

Chưa đầy một tháng sau, Cung điện Kensington thông báo Kate đã trải qua ca phẫu thuật bụng được lên kế hoạch từ trước vào ngày 16/1. Theo bài đăng trên Instagram, Kate cần thời gian nghỉ ngơi hậu phẫu và khó trở lại nhiệm vụ hoàng gia cho đến sau Lễ Phục sinh (31/3).

Tuy nhiên, việc Kate biến mất hoàn toàn trước tầm nhìn công chúng làm bùng nổ làn sóng bàn luận về tình trạng sức khỏe của cô. Nhiều người nghi ngờ cô không ổn như lời các quan chức hoàng gia. Tình hình càng leo thang khi Hoàng tử William đột ngột hủy lịch trình dự lễ tưởng niệm Vua Constantine II của Hy Lạp quá cố vào cuối tháng 2 vì “lý do cá nhân” không được tiết lộ.

Người phát ngôn của Cung điện Kensington một lần nữa nhấn mạnh trên Page Six rằng Công nương Kate ổn nhưng không ngăn được những cuộc bàn tán trên mạng xã hội.

Lần tái xuất này dù không chính thức nhưng phần nào cho người dân Anh cái nhìn thoáng qua về tình trạng của Kate, từ đó phần nào trấn an được họ trong bối cảnh gia đình Hoàng gia Anh đang rơi vào khủng hoảng sức khỏe.

Vua Charles đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư. Cung điện Buckingham chưa tiết lộ thông tin chi tiết về loại bệnh và giai đoạn.

Tuy nhiên, khác với Kate, Vua Charles vẫn đều đặn xuất hiện công khai. Chưa đầy ba tuần sau khi thông báo bệnh tình, ông trở lại công việc. Ngày 21/2, ông tiếp đón Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Cung điện Buckingham.

Tú Oanh