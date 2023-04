Công nghệ vượt trội - yếu tố đặc biệt thu hút người dùng Việt của ô tô điện

Sở hữu những công nghệ mới , thông minh vượt trội, mang tới trải nghiệm lái xe an toàn và thú vị hơn so với xe xăng truyền thống, ô tô điện ngày càng thu hút người dùng Việt. Giới chuyên môn so sánh việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện cũng giống như cuộc cách mạng trong ngành viễn thông - khi smartphone “soán ngôi” điện thoại phổ thông.

Trải nghiệm vượt xa kỳ vọng trên VinFast VF 9 Theo dự báo từ Automotive World, chuyên trang về ô tô của Anh, xe điện tích hợp nhiều công nghệ hiện đại sẽ tiếp tục là xu hướng trên thị trường ô tô năm 2023. Xe năng lượng sạch trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ trong một thập kỷ qua, mở ra kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp ô tô. Tại Việt Nam, dù ô tô điện mới phổ biến trong hơn 2 năm trở lại đây với sự xuất hiện của các dòng xe thuần điện của VinFast, nhưng giới chuyên môn cho rằng, với những lợi thế rất lớn về công nghệ, ô tô điện sẽ sớm bao phủ thị trường Việt như cách những chiếc điện thoại thông minh smartphone đang chiếm lĩnh thị trường viễn thông. Là một trong những người đầu tiên sở hữu VinFast VF 9, chuyên gia xe Đỗ Minh Hồ Hải (CarPassion) cho biết, mẫu ô tô điện cao cấp nhất của VinFast mang lại trải nghiệm sang trọng, thời thượng và tiện nghi như những dòng xe có giá 4-5 tỷ đồng. Bên cạnh các tính năng như trợ lý ảo thông minh, tính toán lộ trình cho phương tiện, tự động đề xuất điểm sạc, tự động gọi cứu hộ khi xảy ra tai nạn… vị chuyên gia đặc biệt ấn tượng với hệ thống ghế massage chỉnh trực tiếp được trên màn hình chính hoặc màn hình ghế sau của mẫu eSUV fullsize thương hiệu Việt. “VinFast VF 9 mang tới trải nghiệm xa hoa, tiện nghi. Đây là dòng xe không chỉ hướng tới cho gia đình mà phù hợp cho giới doanh nhân, ông chủ”, ông Hải cho biết. Cũng tiên phong trải nghiệm mẫu SUV điện đẳng cấp nhất của VinFast, Giám đốc Quỹ đầu tư ThinkZone Ventures, ông Bùi Thành Đô cho rằng, việc sử dụng xe điện thông minh “giống như nâng cấp lên món đồ công nghệ”. Những công nghệ trên xe điện mang tới hai trải nghiệm quan trọng là lái xe an toàn hơn và dịch vụ thông minh hơn, đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng hiện đại của người dùng. “Xe điện có một hệ điều hành rất linh hoạt. Nhiều ông lớn công nghệ hoặc các công ty phần mềm, các công ty khởi nghiệp sẽ phát triển những ứng dụng xoay quanh hệ sinh thái ô tô điện VinFast để người sử dụng vừa trải nghiệm lái xe, vừa giải trí và kết nối IoT thông minh”, vị doanh nhân trong lĩnh vực đầu tư khởi nghiệp công nghệ nhận định. Theo ông, trải nghiệm mà những tính năng công nghệ trên xe VinFast VF 9 mang lại vượt xa kỳ vọng so với mức giá mà người dùng bỏ ra để sở hữu mẫu xe này cũng như các đối thủ cùng phân khúc. Xe điện sẽ ngày càng thông minh và phổ biến hơn Sau khi VF 9 được bàn giao tới tay khách hàng và nhận được nhiều lời khen về công nghệ thông minh, vừa qua, cộng đồng ô tô điện tại Việt Nam càng hào hứng trước thông tin chiếc VinFast VF e34 sau khi cập nhật phần mềm, khả năng di chuyển đã tăng từ 285 km lên 318 km/lần sạc. Đây tiếp tục là minh chứng cho thấy, khác hẳn với ô tô xăng, xe điện giống như “chiếc smartphone” có gắn thêm 4 bánh và sẽ trở nên thông minh hơn theo thời gian nhờ được nâng cấp phần mềm. Một mẫu xe điện khác là VinFast VF 8 cũng đã hoàn thiện hơn rất nhiều sau khi ra mắt, theo ghi nhận từ trải nghiệm thực tế của người dùng. Nhờ đó, nhiều khách hàng có niềm tin rằng mẫu VF 9 mới được bàn giao cũng sẽ trải qua “hành trình tiến hóa” tương tự. Đáng chú ý, việc tích hợp sẵn các tính năng dịch vụ thông minh trong cả dải sản phẩm SUV điện, bao gồm cả những mẫu xe ở phân khúc dễ tiếp cận hơn như VF e34, VF 5 Plus, đang là cách VinFast “đi trước một bước” để cạnh tranh trên thị trường. “Khi ngồi lên ô tô VinFast, thay vì chỉ điều khiển, người dùng có thể làm chủ chiếc xe với những hỗ trợ từ công nghệ”, chuyên gia ô tô Trịnh Lê Hùng (Autodaily) từng nhận xét sau khi trải nghiệm mẫu xe điện toàn cầu VF 8. Trên thực tế, Việt Nam có nền kinh tế Internet và công nghệ thay đổi rất nhanh, người dùng luôn cập nhật các xu thế dẫn đầu trên thế giới. Bên cạnh đó, những chính sách như miễn lệ phí trước bạ của Chính phủ cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ phổ cập xe điện. Theo khảo sát mới nhất về góc nhìn của người tiêu dùng với xe điện, có tới 78% người Việt có mong muốn chuyển đổi qua phương tiện giao thông sạch hơn. “Một điểm rất quan trọng là VinFast đang tiên phong xây dựng hạ tầng cho xe điện, với hệ thống trạm sạc, trung tâm bảo hành rộng khắp cả nước. Những bước đi này sẽ giúp người tiêu dùng ngày càng tin dùng ô tô điện VinFast, qua đó góp phần phát triển phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam”, ông Bùi Thành Đô cho hay. P.V