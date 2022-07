Công nghệ Bioway - giải pháp xanh cho nền nông nghiệp hiện đại

Tích hợp nhiều ưu điểm vượt trội, lại cho hiệu quả cao hơn mà hoàn toàn không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường & sức khỏe người dùng, chính vì vậy công nghệ Bioway được coi là lựa chọn hàng đầu để thay thế phân hóa học.

Vậy công nghệ Bioway có nguồn gốc từ đâu và quá trình tạo ra phân bón hữu cơ như thế nào? Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này!

Nhà máy phân bón hữu cơ Bioway Hitech (tọa lạc tại KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) là cơ sở chuyên sản xuất phân bón vi sinh trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Mỹ. Đây là nhà máy sinh học vi sinh có quy mô lớn và hiện đại nhất ở khu vực ĐBSCL hiện nay với các dòng sản phẩm chính như: Phân hữu cơ, Phân hữu cơ khoáng, Phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ sinh học,…Tất cả các sản phẩm này đều cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng, qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà nông và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Bioway là một công nghệ trong quy trình ủ phân Compost dạng kín bằng phương pháp lên men siêu tốc - Bioway High Speed Composting System của Tập đoàn Bioway Organic INC USA (Mỹ) tại Việt Nam. Đây là hệ thống lên men siêu tốc nhanh nhất và duy nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Sau hơn 30 năm nghiên cứu & thử nghiệm, Nhà khoa học Yang Kuo Hua đã phân lập và tìm ra loại vi khuẩn có nguồn gốc tại vùng núi lửa dưới lòng đại dương với khả năng lên men cao nhiệt A-T lên đến 180 độ C. Điểm đặc biệt so với nhiều loại vi khuẩn lên men khác là loại vi khuẩn này phân hủy chất hữu cơ đang bị thối rữa ở nhiệt độ 70ºC và sinh sản vi sinh theo cấp số nhân. Sau khi tiến hành phân hủy các chất hữu cơ bởi vi khuẩn A-T, một lượng lớn các chất dinh dưỡng sẽ được phóng thích ra ngoài. Khi phân hữu cơ vi sinh chứa nguồn vi khuẩn này được bón vào đất, vi khuẩn A-T tiếp tục phát triển và giúp phân hủy nhanh các xác bã động thực vật trong đất, giúp cho đất tơi xốp và tăng độ phì nhiêu, đồng thời dinh dưỡng được phóng thích cũng sẽ giúp cây trồng phát triển tốt hơn.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại Học California Hoa Kỳ cho biết: Kết quả từ các mô hình sản xuất thử nghiệm cho thấy sử dụng phân bón hữu cơ Bioway giúp mang lại kết quả tối ưu, cung cấp dinh dưỡng tốt hơn cho cây trồng. Đặc biệt là các loại cây lương thực và các vùng nguyên liệu cây ăn trái như: Lúa, thanh long, nhãn, chôm chôm, bưởi, chuối, xoài, cam, mít...vv… Ngoài ra, quy trình ủ men ở nhiệt độ cao này còn có thể giết chết các mầm bệnh gây hại tạo ra dòng phân bón có thể giúp cây trồng có khả năng kháng bệnh mạnh mẽ, ức chế hoạt động của các loại virus gây hại, chống úng cho rễ và các bệnh trên lá, trên quả..vv…

Công nghệ Bioway không chỉ mang đến một sản phẩm phân bón thế hệ mới cho nông dân mà còn mang đến một giải pháp cho nền nông nghiệp hiện đại bằng cuộc cách mạng về giá trong việc cung cấp phân bón hữu cơ giá rẻ, cắt giảm việc sử dụng phân bón hóa học. Mang đến cho ngành nông nghiệp hữu cơ và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam thế kỷ 21 sự phát triển bền vững. Bên cạnh xây dựng và phát triển nền nông nghiệp hiện đại, Bioway còn mang đến giá trị khác biệt cho cuộc sống xanh như:

+ Tạo nên quy trình khép kín. Không gây ô nhiễm cho môi trường

+ Xử lý nhiệt độ cao. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng.Tốc độ lên men nhanh. Hiệu quả kinh tế cao.

+ Tái sử dụng tài nguyên. Thân thiện với môi trường

+ Mang đến sự đầu tư bền vững cho tương lai.

Đặc biệt, sau sự thành công vượt bậc của công nghệ Bioway AT-24H, AT-12H thì vào ngày 16/07/2022 Bioway Việt Nam đã chính thức cho ra mắt công nghệ thế hệ mới Bioway AT-6H nhân dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Nhà máy phân bón Bioway Hitech tại Sóc Trăng & 5 năm sở hữu công nghệ Bioway. Có thể nhận định rằng, công nghệ Bioway AT-6H là bước tiến của thời đại mới về kỹ thuật rút ngắn thời gian lên men vi sinh cho ra đời dòng phân bón hữu có chất lượng cao. Nhằm thúc đẩy cây trồng phát triển mạnh mẽ và đạt năng suất cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào nhưng không hại sức khỏe người tiêu dùng và không gây ô nhiễm hay độc hại ra bên ngoài.

Cũng tại sự kiện long trọng mang tính chất lịch sử xây dựng và phát triển thương hiệu này, Bà Lê Thị Cẩm Tiên - Chủ tịch HĐQT Bioway Việt Nam đã tiến hành nghi lễ ký kết hợp đồng với nội dung cung ứng số lượng lớn các sản phẩm mới của công nghệ Bioway AT-6H cho các đối tác chiến lược là những công ty có vị thế vững chắc trên thị trường. Ngoài ra, công nghệ đột phá Bioway AT- 6H còn được xuất khẩu sang thị trường Malaysia, Philipin, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Úc,…

Sự thành công vang dội của Bioway AT-6H chính là biện pháp hữu hiệu cho sản xuất nông nghiệp sạch. Và công nghệ Bioway chính là một bước tiến khoa học mới cho nền nông nghiệp hiện đại, nhằm đảm bảo vệ sinh - an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường. Do đó, Bioway Việt Nam đang từng bước thực hiện mục tiêu và phấn đấu hết mình vì sự phát triển của ngành nông nghiệp nói chung và nguyện vọng sản xuất nông sản sạch của người nông dân nói riêng.