Cộng đồng yêu xe hào hứng khoe vé đại nhạc hội VinFast

Trên nhiều diễn đàn yêu xe, các thành viên đang háo hức khoe những tấm vé tham dự đại nhạc hội ra mắt C ộng đồng VinFast toàn cầu. Đây là những người may mắn ở khu vực phía Bắc sẽ có mặt trong đại tiệc âm nhạc do VinFast tổ chức, diễn ra vào ngày 7/10 tại Hà Nội.

Trên một diễn đàn lớn của những chủ xe VinFast, thành viên Việt Anh Trần háo hức kể “đang ngủ thì tự nhiên được VinFast gọi điện báo kiểm tra email”. Đi kèm lời kể là hình ảnh thư mời của VinFast cho sự kiện đại nhạc hội ra mắt cộng đồng VinFast toàn cầu. Thành viên này là 1 trong hơn 3.000 người may mắn được hệ thống tự động lựa chọn ngẫu nhiên trong danh sách các chủ xe và thành viên danh dự đã đăng kí tài khoản tại địa chỉ: https://vinfast.vn. Sự kiện đang gây sốt cộng đồng những ngày qua, khi VinFast tiết lộ đội hình “sao hạng A” sẽ tham gia sự kiện tại Hà Nội với những tên tuổi như Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thùy Linh, Soobin và nhóm nhạc Da LAB. “Em mới lấy Lux A Plus được 3 tháng, đã được 3 voucher, nay lại còn được hệ thống ưu ái cho vé đi nghe nhạc nữa”, thành viên Huy Trịnh hào hứng chia sẻ trên một diễn đàn uy tín của các chủ xe VinFast. Nóng nhất có lẽ là những thành viên trong các nhóm những người yêu thích và quan tâm tới xe điện. Người dùng Khải Phạm, trong một diễn đàn lớn về xe điện, thậm chí còn chia sẻ số ghế và hào hứng hẹn mọi người trong nhóm cùng có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tối thứ Sáu tuần này (07/10/2022). Không ít thành viên còn cẩn thận giục nhau kiểm tra hòm mail, tránh bỏ sót và sớm xác nhận để không bị lỡ mất cơ hội để tham dự sự kiện offline có quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay của cộng đồng 4 bánh Việt. Ngoài sức hút từ bữa tiệc âm nhạc quy mô khủng, không ít người còn háo hức vì cách “chơi lớn” của VinFast với nhiều phần quà hấp dẫn. Tất cả khách tham dự sự kiện sẽ có cơ hội được quay số may mắn để nhận phần thưởng là tiền mặt với tổng giá trị lên tới 500 triệu đồng. Trong số này, người may mắn sẽ nhận được 01 giải Nhất trị giá 300 triệu đồng, 01 giải Nhì 100 triệu đồng, 01 giải Ba 50 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng. Giải Đặc biệt sẽ là phần được mong chờ nhất với một chiếc VF e34 dành cho một trong số các thành viên đăng kí thành công diễn đàn trong 24 giờ đầu của ngày mở cổng (16/9). Đặc biệt, cộng đồng yêu xe đang không khỏi háo hức trước thông tin, ngay tại đại nhạc hội, người dùng sẽ có cơ hội tận mục sở thị bộ 3 xe điện của VinFast. Ngoài VF e34 và VF 8 đã xuất xưởng, mẫu xe điện full-size VinFast VF 9 sẽ lần đầu tiên xuất hiện, hứa hẹn thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Với hàng loạt thông tin nóng, tấm vé tham dự Đại nhạc hội ra mắt Cộng đồng VinFast càng trở nên “sốt xình xịch”. Nhiều người chưa được nhận vé thậm chí đã đi “lùng” cơ hội từ những người chưa có nhu cầu. Tuy nhiên, không dễ để những vị khách mời chịu nhường lại tấm vé may mắn của mình. “Với sự kiện lớn, nhiều ngôi sao lớn, chương trình hấp dẫn thế này thì không ai nhượng lại đâu”, Trà Giang - một người dùng trả lời sau lời hỏi mua của một số thành viên cùng diễn đàn. Giang chia sẻ thêm, trên hết, cô muốn trở thành “một phần của lịch sử” khi có mặt trong sự kiện ra mắt Cộng đồng VinFast toàn cầu - một diễn đàn khác biệt và hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng VinFast. Cộng đồng VinFast toàn cầu từ ngày mở cổng (16/9) đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng những người sử dụng xe VinFast. Đây là diễn đàn trực tuyến tương tác chính thức hai chiều của VinFast, nơi các chủ xe và thành viên danh dự chính danh có thể giao lưu, kết nối và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với nhau và với các chuyên gia cao cấp của VinFast. Các thành viên Cộng đồng VinFast, nhất là những gương mặt tích cực, sẽ nhận được nhiều đặc quyền hấp dẫn khi tham gia đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Sau sự kiện tại Hà Nội, Đại nhạc hội ra mắt Cộng đồng VinFast toàn cầu sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/10. Dự kiến trong thời gian tới, VinFast sẽ lần lượt ra mắt diễn đàn dành cho Cộng đồng người sử dụng và yêu mến thương hiệu VinFast tại các thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Hà Lan… P.V