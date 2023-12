Công bố nguyên nhân Châu Hải My qua đời

TPO - Châu Hải My qua đời đột ngột vào ngày 11/12, mới đây, chị gái đã có những thông báo cụ thể về nguyên nhân nữ diễn viên chết, cũng như việc thụ hưởng tài sản thừa kế.

Ngày 27/12, Sohu đưa tin Châu Hải Anh, chị gái của nữ diễn viên Châu Hải My đã đưa ra thông báo về các vấn đề liên quan tới hậu sự của ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long ký.

"Thời gian gần đây, có nhiều người đã đến nhà cũ của em gái tôi để chụp ảnh kỷ niệm. Trên mạng xã hội cũng có nhiều khán giả băn khoăn về việc nuôi dưỡng những chú thú cưng Hải My để lại. Vì vậy, gia đình tôi muốn phản hồi rõ ràng như sau:

1. Toàn bộ bất động sản, tài sản của chị/em chúng tôi sẽ do mẹ thừa kế theo quy định của pháp luật.

2. Theo video giám sát trong nhà và giám định của cơ quan pháp y, em tôi đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Cô ấy đã ra đi thanh thản, bình yên không đau đớn. Hy vọng dư luận không bàn luận thêm, tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi.

3. Chúng tôi không thành lập bất kỳ tổ chức nào hay ủy quyền cho tổ chức cá nhân nào lập các quỹ liên quan tới tên tuổi của Châu Hải My. Mong các bạn đừng để bị lừa dối. Về việc từ thiện, đây là điều em gái chúng tôi đã ủng hộ suốt đời, chúng tôi sẽ tiếp tục dưới danh nghĩa "Châu Hải My" sau khi đã tìm hiểu kỹ lưỡng các hoạt động thiện nguyện đó.

4. Chúng tôi sẽ đưa tro cốt của Hải My về Hong Kong, Trung Quốc sau đó tìm một nghĩa trang phù hợp. Gia đình chúng tôi sẽ không công khai địa chỉ nghĩa trang để đảm bảo sự riêng tư, an toàn.

5. Do điều kiện của gia đình, chúng tôi đã tìm một số người bạn tốt của Châu Hải My, yêu động vật sống gần Bắc Kinh để nhận nuôi những con mèo, chó và động vật nhỏ khác mà em gái tôi từng chăm sóc.

6. Cuối cùng, tôi mong hình ảnh đẹp của em gái tôi trên màn ảnh sẽ được lưu truyền mãi, do đó mong mọi người ngừng quay phim bên ngoài nhà của cô ấy.

Ngoài ra, chị gái Châu Hải My cho biết việc tổ chức lễ tưởng niệm nữ diễn viên sẽ được cân nhắc sau khi cả gia đình trở về Hong Kong.

Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh - Châu Hải My - qua đời vào ngày 11/12, hưởng dương 57 tuổi. Trước đó, Châu Hải My mắc bệnh Lupus ban đỏ dẫn đến sức khỏe suy kiệt, phải thở bằng máy oxi tại nhà. Châu Hải My sống một mình, thời gian gần đây có trợ lý của cô ở cùng để tiện chăm sóc. Nhưng khi người trợ lý phát hiện Châu Hải My thì nữ diễn viên đã ngừng thở.

Thập niên 1990, Châu Hải My là tên tuổi ăn khách trên màn ảnh TVB với những bộ phim như Kim Bái Phong Vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Kim sinh vô hối, Mạt đại hoàng tôn, Trở về thời chưa cưới, Cười ngạo trước ngày mai, Kẻ lừa đảo trung thực, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ Thiên địa hào hùng, Tứ hải tung hoành... Trong đó, có nhiều vai diễn kinh điển đến nay vẫn còn được khán giả nhớ tới.