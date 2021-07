Công an, tình nguyện viên ở Bắc Giang đón một thí sinh đến phòng thi dưới trời mưa tầm tã

TPO - Một thí sinh ở huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã được công an, đoàn viên tình nguyện và giáo viên kịp thời đưa đến điểm thi trong cảnh trời mưa tầm tã.

Chị Nông Thị Hà – Bí thư Đoàn xã Vĩnh An (huyện Sơn Động), Đội trưởng đội tình nguyện ở điểm thi tại trường THPT Sơn Động số 1 cho biết, sáng nay, còn khoảng 10 phút đến giờ thi, qua kiểm tra, các thầy cô giáo phát hiện một thí sinh vẫn chưa đến điểm thi. Sau đó, các thầy cô giáo đã thông báo cho các bạn tình nguyện viên về trường hợp thí sinh nay.

Ngay sau đó, một công an xã cùng với cô giáo và tình nguyện viên đã đến tận nhà để đón thí sinh đến điểm thi. “Em đó là Phạm Hải Đăng. Lúc đó trời mưa to tầm tã, anh công an xã có xe ô tô nên xung phong đến nhà đón bạn Đăng đến chỗ thi. Rất may, thí sinh này kịp thời vào phòng thi làm bài. Qua tìm hiểu được biết, em này mới mất cha, hiện đang sống cùng mẹ”, chị Hà chia sẻ.

Anh Đàm Duy Chung - Phó trưởng Công an xã Vĩnh An, người trực tiếp đến nhà đưa thí sinh Phạm Hải Đăng đến điểm thi cho hay, lúc đến nhà, em này đang loay hoay tìm cách đi thi vì trời mưa to quá. Nhà em cách điểm thi khoảng 2 km. “Tôi cảm thấy vui vì giúp được thí sinh kịp đến điểm thi”, anh Chung nói.