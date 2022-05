Công an Hà Nội lên phương án đảm bảo an ninh trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 31

TPO - Công an TP Hà Nội lên phương án ứng trực 100% cán bộ, chiến sĩ và tổ chức chống đua xe, gây rối trật tự công cộng trước, trong và sau trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vào lúc 19h ngày 22/5, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra trận đấu lực lượng chức năng đã lên phương án ứng trực 100% cán bộ, chiến sĩ và tổ chức chống đua xe, lạng lách đánh võng.

Công an các quận nội thành phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức cắm chốt, tuần tra tại các nút giao thông quan trọng và nơi tập trung đông người. Ngoài ra, lực lượng công an an các huyện ngoại thành và thị xã tuần tra khép kín nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng cổ vũ bóng đá để vi phạm pháp luật.

Trước đó, lực lượng CSCĐ Hà Nội đã phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, huy động gần 6 nghìn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31. Lực lượng CSGT Thủ đô cũng tăng cường tuần tra, hướng dẫn, phân luồng giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn PCCC phục vụ đêm Chung kết bóng đá nam, ngày 20/5 vừa qua, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH chủ trì, phối hợp Công an TP Hà Nội tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại Sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, bố trí mặt bằng, công năng, ngăn cháy lan, khoảng cách PCCC, lối thoát nạn, hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan đến công tác PCCC, khu vực cung cấp gas cho hệ thống đài lửa….

Đồng thời hướng dẫn lực lực lượng PCCC tại cơ sở một số thao tác, kỹ năng xử lý, không để bị động trong mọi tình huống sự cố cháy, nổ xảy ra.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng thường trực, ứng trực và các phương tiện PCCC nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, góp phần vào thành công chung của SEA Games 31.