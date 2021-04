Công an Cần Thơ tạm giữ 71 búp bê nghi là Kumanthong

TPO - Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lương Thị Lan Anh (sinh 1974, trúphường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.