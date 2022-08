Cơn mưa bàn thắng xuất hiện trong ngày khai mạc giải U17 Quốc gia - K-Elec 2022

Bốn trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U17 Quốc gia - K-Elec 2022 đã chứng kiến 13 bàn thắng được ghi, trung bình hơn 3 bàn/1 trận. Trong đó đáng chú ý là trận hòa 3-3 hấp dẫn giữa U17 Bình Phước và U17 Hoàng Anh Gia Lai.

Chiều ngày 29/08, tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM) đã diễn ra 4 trận đấu vô cùng hấp dẫn trong ngày khai mạc VCK U17 Quốc gia - K-Elec 2022. Vào lúc 13h30 là cuộc đối đầu giữa U17 Bình Phước - U17 Hoàng Anh Gia Lai và U17 TP.HCM - U17 Sông Lam Nghệ An.

U17 Bình Phước và U17 HAGL chào sân bằng một trận cầu đầy cởi mở và phóng khoáng. Bàn thắng sớm đến với HAGL chỉ sau 5 phút tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên. Người ghi bàn là cầu thủ khoác áo số 28 Lê Hữu Minh Nguyên.

Chỉ 6 phút sau, Bình Phước có câu trả lời với pha lập công của Đàm Trọng Phúc. Những phút sau đó, hai đội cống hiến những pha bóng bài bản và sắc sảo. U17 HAGL cho thấy sự vượt trội hơn trong lối chơi cùng với việc sở hữu những những chân sút biết cách tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ. Chỉ trong ít phút cuối hiệp 1, đội bóng Phố Núi có liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới U17 Bình Phước do công của các cầu thủ Trần Đắc Lộc và Nguyễn Hoàng Gia Huy. U17 Bình Phước cũng có cho mình bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, hai đội vẫn tổ chức tấn công ăn miếng trả miếng nhưng U17 Bình Phước lại là đội chắt chiu cơ hội tốt hơn. Cầu thủ được tung vào sân ở hiệp 2, Nguyễn Tấn Phúc ghi bàn, quân bình tỉ số 3-3 cho Bình Phước. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Ở trận đấu cùng giờ là cuộc đối đầu giữa U17 TP.HCM và U17 SLNA. Đội bóng xứ Nghệ cho thấy sự lấn lướt hơn trong lối chơi và cách triển khai bóng nhưng có vẻ như các chân sút vẫn chưa thực sự nóng máy. Số 10 SLNA - Quang Lực ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang về 3 điểm đầu tay cho thầy trò HLV Phan Tiến Hoài.

Ngay sau đó vào lúc 15 giờ 30, hai cặp đối đầu: U17 Sài Gòn - U17 Nam Định và U17 Bình Dương - U17 Hà Nội cũng đã diễn ra.

Chủ nhà U17 Sài Gòn nhập cuộc chậm hơn so với đội bóng trẻ Nam Định. Hai đội sau đó đều có những pha uy hiếp khung thành đối phương nhưng chưa có cơ hội nào được chuyển hóa thành bàn thắng.

Những phút cuối hiệp 1, đội trẻ U17 Sài Gòn liên tục có những pha lên bóng xâm nhập vào vòng cấm U17 Nam Định. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Với những gì hai đội thể hiện, hứa hẹn sẽ có một hiệp 2 bùng nổ với nhiều bàn thắng đẹp.

Những ưu thế ở cuối hiệp 1 đã được đội chủ nhà duy trì và mang lại hiệu quả ở đầu hiệp 2.

Từ một tình huống đá phạt, Hồ Tấn Đăng Vinh có pha treo bóng hoàn hảo vào trong, cầu thủ số 5 Hữu Trọng chọn đúng điểm rơi và dứt điểm cận thành không thể cản phá, làm tung lưới thủ thành Phạm Đức Hải. Pha phối hợp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, mở tỉ số cho đội chủ nhà U17 Sài Gòn.

Bị dẫn bàn, U17 Nam Định có sự thay đổi người và đẩy cao đội hình tấn công. Các cầu thủ trẻ liên tục có những pha uy hiếp khung thành đội bạn nhưng vẫn chưa thể khai thông bế tắc.

Nóng vội tìm kiếm bàn thắng đã khiến U17 Nam Định phải trả giá bằng pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U17 Sài Gòn của Thanh Xuân. Bàn thắng của Thanh Xuân ở phút thi đấu cuối cùng hiệp 2 cũng đã dập tắt mọi hi vọng của các cầu thủ Nam Định.

U17 Sài Gòn có chiến thắng hoàn toàn xứng đáng trong ngày ra quân giải U17 Quốc gia - K-Elec 2022 trên sân nhà.

Cũng vào lúc 15h30 là cuộc đối đầu giữa U17 Bình Dương và U17 Hà Nội diễn ra trên sân Thành Long 1. U17 Hà Nội thể hiện một lối chơi vượt trội hơn và có được 2 bàn thắng trong hiệp 1 do công của Văn Đạt và Quốc Khánh.

Sang hiệp 2, đội bóng trẻ Thủ đô tiếp tục duy trì được phong độ, hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, ghi thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới thủ môn Nguyễn Hữu Lợi. Các cầu thủ ghi bàn là Trí Phong và Phú Quý.

4-0 là tỉ số cuối cùng khép lại cuộc đối đầu giữa U17 Bình Dương và U17 Hà Nội. Chiến thắng hoàn toàn thuyết phục dành cho đội bóng tới từ Thủ Đô.

Ngày mai (30/08), giải U17 Quốc gia - K-Elec 2022 sẽ tiếp tục diễn ra với 2 trận đấu: U17 Huế - U17 PVF và U17 Đồng Tháp - U17 Phú Yên.

U17 Quốc Gia – K-Elec 2022 là giải đấu quan trọng đối với công tác đào tạo và phát triển các tài năng bóng đá trẻ. Đây sẽ là mảnh đất màu mỡ cho các tài năng trẻ tương lai tỏa sáng và khai phá được năng lực của bản thân, góp phần tạo nên lực lượng nòng cốt tại các CLB bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U17 Quốc Gia – K-Elec 2022 với sự đồng hành của Công Ty Cổ Phần K - Elec Việt Nam trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính K-Elec, Next Travel trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải. Bên cạnh đó, VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.