Con gái cựu Chủ tịch Tổng Cty 3/2: 'Nghiệp của cha mình thì phải cùng cha gánh'

TPO - Sau 11 ngày xét hỏi và tranh luận, phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án “thâu tóm” hai lô đất vàng ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tạm thời khép lại, dành thời gian 5 ngày cho HĐXX nghị án. Dự kiến, Tòa sẽ tuyên án các bị cáo vào chiều 30/8.

Trước đó, được cho phép nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thục Anh (con gái ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty 3/2) cảm ơn HĐXX đã lắng nghe, ghi nhận phần trình bày của bị cáo và các luật sư bào chữa; cảm ơn mẹ luôn dõi theo 3 cha con bị cáo trong suốt những tháng ngày vừa qua.

Trong vụ án, Thục Anh và chồng là bị cáo Nguyễn Đại Dương cùng cha ruột bị truy tố các tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Viện kiểm sát cho rằng, Thục Anh đồng phạm giúp sức cho ông Minh chiếm đoạt gần 644 tỷ đồng trong quá trình chuyển nhượng 15% vốn điều lệ tại Công ty Phát Triển sang Tổng Công ty 3/2. Sau đó, Thục Anh được hưởng hơn 200 tỷ đồng.

Nguyễn Thục Anh nói, bị cáo là con gái út trong gia đình có 6 anh chị em nhưng từ năm 22 tuổi đã sống tự lập và không muốn dựa dẫm vào cha mẹ hay chồng mình.

“Bị cáo không được là một Đảng viên, cũng chưa từng làm việc trong cơ quan Nhà nước. Nhưng cho dù ở nơi đâu, bị cáo luôn trân quý và giữ gìn từng đồng vốn cho người chủ, thậm chí chấp nhận phần thiệt về mình, miễn là mang lại lợi ích tốt nhất cho tập thể và xã hội”, Thục Anh phân trần.

Theo lời Thục Anh, bị cáo chưa bao giờ có ý muốn chiếm đoạt hay thụ hưởng bất cứ thứ gì không phải do công sức mình tạo ra. Do đó, khi nhận được quyết định khởi tố với tội danh "Tham ô tài sản" là một điều mà bị cáo không thể ngờ tới. Tuy nhiên, Thục Anh cũng khẳng định không trốn tránh trách nhiệm hay oán than bất cứ điều gì, bởi lẽ, khi đứng tên thay và tin tưởng cha, thì nếu cha sai phạm mình phải cùng chịu trách nhiệm.

“Là đứa con gái mà cha yêu thương nhất, nghiệp của cha thì mình phải cùng cha gánh. Điều duy nhất mà bị cáo có thể làm sau khi biết việc, không cần xác định đúng sai, bị cáo cũng đã ủng hộ quyết định của cha và cùng cha khắc phục toàn bộ các hậu quả, cho dù có mất đi tất cả những tài sản còn lại của gia đình để bù đắp cho khoản tạm ứng 251 tỷ để cha thể hiện được trách nhiệm sau cùng với Tổng Công ty 3/2”, Nguyễn Thục Anh khóc.

Bị cáo trình bày thêm, cô ý thức được cha của mình là người đứng đầu, là người “anh cả” của Tổng Công ty 3/2 nên phải chịu trách nhiệm và mức hình phạt cao nhất.

'Tấn bi kịch gia đình'

Theo Thục Anh, hoài bão của bị cáo là được phục vụ trong ngành y tế và Bệnh viện Hạnh Phúc chính là nơi cô đã dành 15 năm đẹp nhất của đời người cùng hơn 700 đồng nghiệp vun đắp từ những viên gạch đầu tiên, để hôm nay, Hạnh Phúc trở thành 1 trong 5 bệnh viện cả nước và là bệnh viện duy nhất tại Bình Dương đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bị cáo chấp nhận một mức lương thấp trong Ban Giám đốc, không tăng trong suốt 15 năm, bởi một lời hứa với cha là đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương, nơi mà cha bị cáo thường hay gọi bằng cái tên thân thương “tỉnh nhà”.

“Khi vụ án khởi tố, bị cáo phải rời xa Bệnh viện Hạnh Phúc vì không muốn làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện… hai năm vừa qua là những chuỗi ngày địa ngục với bị cáo và gia đình khi cha, chồng rồi đến bản thân mình liên tiếp bị khởi tố. Cứ mỗi ngày bước ra khỏi nhà theo giấy triệu tập của CQĐT, bị cáo luôn xác định không thể trở về nên giao 2 con nhỏ cho chị gái chăm sóc. Tuy nhiên, bị cáo vẫn không cho phép mình bỏ cuộc…bị cáo vẫn luôn tự nhắc nhở mình chỉ cần có một cơ hội để tiếp tục thực hiện hoài bão, chỉ còn một ngày để có thể cống hiến cho ngành y tế và xã hội, bị cáo vẫn sẽ cố gắng”, Nguyễn Thục Anh giãi bày.

Cuối cùng, bị cáo khẩn cầu HĐXX hãy xem xét thấu đáo, bao dung và cho 28 bị cáo trong phiên tòa được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Phát biểu tại tòa, bà Lê Thị Bích Ngọc (mẹ Thục Anh) cho hay, đối với gia đình bà đây là một tấn bi kịch, ảnh hưởng đến cả đời con, đời cháu. “Bản thân tôi bây giờ không biết sống như thế nào. Tôi không còn khoản thu nhập nào hàng tháng. Tôi chỉ biết nương tựa vào chồng. Khoản cổ phần cuối cùng chúng tôi cũng đã phải nhượng cho người khác để khắc phục hậu quả. Đối với tôi, người phụ nữ 70 tuổi, một người vợ, một người phụ nữ rất tội nghiệp”, bà Ngọc nói.

