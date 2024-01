Color Of Tết: Dầu gội Diane tặng quà cho tóc đẹp

“Color Of Tết – Màu của Tết” là chương trình do Diane triển khai nhân mùa tết Giáp Thìn 2024, dành tặng nhiều món quà cho khách hàng để có mái tóc đẹp đón năm mới.

Lấy sắc đỏ may mắn là tinh thần chủ đạo, Color Of Tết không chỉ là một chiến dịch marketing mà thông qua đó, Diane còn gieo mầm và lan toả tinh thần tốt đẹp, nhân bản tới cộng đồng, tiếp tục cổ vũ người Việt trẻ tự tin khoe màu tóc cá tính và thoải mái thể hiện bản sắc cá nhân. “Một năm bắt đầu từ mùa xuân, mùa của sự sinh sôi, mùa của hạnh phúc. Và Tết là thời điểm mà chúng ta chờ đón nhất. Sự giao thoa của đất trời mang tết màu của tình yêu, may mắn và hạnh phúc. Chiến dịch Màu của tết cũng là lời chúc phúc mà Diane dành cho khách hàng của mình nhân những ngày xuân đang tới”- Đại diện nhãn hàng, bà Thuỳ Mai bày tỏ.

Cũng theo bà Thuỳ Mai, chiến dịch Keep your color/ Tự tin giữ màu lấy cảm hứng từ tính năng giữ màu tóc tẩy nhuộm của dòng sản phẩm Miracle do Diane thực hiện trước đó đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu khách hàng và KOLs trên toàn quốc. Thông qua chiến dịch, rất nhiều khách hàng từ rụt rè đã tự tin bước ra ánh sáng, để sống một cuộc đời rực rỡ. Trong đó, dự án dành tặng khách hàng cơ hội trải nghiệm biến hoá màu tóc tại salon ở Hà Nội. Từ chương trình, đã có rất nhiều câu chuyện xúc động được kể, rất nhiều số phận đã mở cánh cửa để bước sang trang mới của đời mình.

Trong chiến dịch Color Of Tết lần này, Diane dành tặng khán giả những lời chúc tốt đẹp thông qua chương trình khuyến mại đặc biệt, mua gội tặng xả với hai cặp dầu gội thuộc dòng Miracle you là Miracle you Damage Repair và Miracle you Shine Shine và dòng dầu gội làm phồng và kích thích mọc tóc Extra Volume & Scalp. Ngoài ra, Color Of Tết còn dành tặng khách hàng 40% giá bán với một số sản phẩm dưỡng tóc chuyên sâu như mặt nạ tóc, tinh chất dưỡng tóc…

Diane là thương hiệu chăm sóc tóc từ tập đoàn NatureLab (Nhật Bản), do Nam Thành phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam từ năm 2018. Ngoài Nhật Bản, Diane còn được ưa chuộng tại nhiều quốc gia châu Á như Singapore, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Đài Loan và Mỹ. Ngoài tính năng hỗ trợ giữ màu tóc tẩy nhuộm của Miracle You, Diane còn mang đến dòng sản phẩm Perfect Beauty, giúp giải quyết các vấn đề của tóc.