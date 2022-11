Cố vấn sắc đẹp Hoa Hậu Việt Nam 2022 nói gì về thí sinh năm nay

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa qua đã diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp. Đặc biệt hơn khi có sự góp mặt của Founder thương hiệu Mỹ phẩm & Dược mỹ phẩm Hàn Quốc KyungLab - Bà Trương Thị Huyền Thương - Nhà Tài Trợ Kim Cương và cũng là Cố Vấn Sắc Đẹp của Hoa Hậu Việt Nam năm nay.

Tại thảm đỏ Chung Khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, bà Trương Thị Huyền Thương đã có phần chụp ảnh cùng Hoa Hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy, TOP 3 Hoa Hậu Việt Nam 2020 - Hoa Hậu Đỗ Hà, Á Hậu Phương Anh, Á Hậu Ngọc Thảo.

Tiết lộ lý do KyungLab quyết định đồng hành cùng Hoa Hậu Việt Nam, bà Huyền Thương chia sẻ “Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi nhan sắc uy tín và lâu đời nên chắc chắn KyungLab không thể bỏ lỡ cơ hội có thể đồng hành và nâng tầm trọn vẹn vẻ đẹp của các thí sinh trên hành trình tìm ra tân hoa hậu năm nay.”

Phía sau hậu trường, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 check in cùng các sản phẩm chăm sóc và hỗ trợ điều trị làn da của KyungLab. Với uy tín và chất lượng sản phẩm chuẩn phòng Lab của mình, KyungLab hứa hẹn sẽ đồng hành để bảo vệ, chăm sóc làn da của các thí sinh HHVN 2022 năm nay.

Trong phần giao lưu khán giả trả lời câu hỏi do MC Nguyên Khang dẫn dắt, sản phẩm của KyungLab cũng được chọn để làm quà tặng cho những ai may mắn trả lời đúng câu hỏi do BTC đặt ra.

Tại đêm Chung Khảo, Bà Trương Thị Huyền Thương cũng đã có những lời chúc chân thành đến các thí sinh của cuộc thi “Là đại diện cho một nhãn hàng mỹ phẩm và dược mỹ phẩm KyungLab, tôi xin chúc cho các thí sinh năm nay luôn tràn đầy năng lượng, dù kết quả tối đêm nay có như thế nào thì các em đã thật sự rất tự tin, toả sáng và nỗ lực hết mình”

Qua những phần thi tại đêm chung khảo, BTC cũng đã tìm ra được TOP 35 cô gái xứng đáng bước tiếp vào vòng chung kết. Founder thương hiệu mỹ phẩm, dược mỹ phẩm Hàn Quốc KyungLab cũng gửi lời chúc mừng đến TOP 35 HHVN 2022 và mong các thí sinh sẽ có một hành trình phía trước thật nỗ lực và đáng nhớ.

Bà Trương Thị Huyền Thương chúc mừng TOP 35 HHVN 2022