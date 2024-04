Cơ hội sở hữu NƠXH rộng mở cho người dân Đà Nẵng

Dự án The Ori Garden (Tên pháp lý là Chung cư NOXH tại lô B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside) là một trong những dự án đầu tiên tại Đà Nẵng đủ điều kiện tiếp cận gói vay 120.000 tỷ của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng VietinBank - Chi nhánh (CN) Bắc Đà Nẵng là hai đơn vị chấp thuận cấp tín dụng cho dự án, mở ra cơ hội sở hữu nhà chất lượng cho người dân Đà Nẵng.

The Ori Garden đủ điều kiện tiếp cận gói vay 120 nghìn tỷ

Tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Chủ trì triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng để chỉ đạo các Ngân hàng thương mại cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) vay với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn, mục tiêu đến năm 2023 đạt 1 triệu căn nhà ở xã hội, giúp giải quyết vấn đề nhà ở bền vững cho người lao động an tâm công tác, làm việc, phát triển kinh tế xã hội.

Tại Đà Nẵng, The Ori Garden là một trong những dự án đầu tiên đủ điều kiện tiếp cận gói vay này, tạo điều kiện cho khách hàng sở hữu nhà dễ hơn trước. Theo đó, ngày 24/03 vừa qua, chủ đầu tư dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng (SDN) ký kết hợp tác toàn diện và Hợp đồng liên kết cho vay mua NƠXH tại dự án với ngân hàng VietinBank – CN Bắc Đà Nẵng. Nhà băng này sẽ thực hiện cấp vốn cho vay đối với cá nhân để thanh toán tiền mua nhà cho Chủ đầu tư SDN tại dự án The Ori Garden “Những dự án đầy đủ pháp lý, tiến độ xây dựng nhanh chóng như The Ori Garden được đánh giá là điểm sáng trong nỗ lực mang tới 1 triệu căn NƠXH ra thị trường và việc tiếp cận gói vay 120.000 tỷ trở nên dễ dàng hơn”, đại diện SDN chia sẻ.

Đơn vị phát triển kinh doanh dự án BHS Miền Trung đánh giá, việc ngân hàng VietinBank – CN Bắc Đà Nẵng lựa chọn The Ori Garden giải ngân cho thấy dự án đã đáp ứng được toàn bộ điều kiện về chất lượng công trình, thi công và pháp lý, thể hiện uy tín của Chủ đầu tư.

Người mua nhà The Ori Garden hưởng lợi trực tiếp từ gói vay của hai ngân hàng

Việc tiếp cận được gói vay 120.000 tỷ và nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức tài chính giúp khách hàng của The Ori Garden dễ sở hữu nhà ở chất lượng hơn. Phía ngân hàng VietinBank - CN Bắc Đà Nẵng nhấn mạnh: “Sau khi thực hiện thẩm định và đánh giá thực tế triển khai dự án The Ori Garden, VietinBank - CN Bắc Đà Nẵng đã quyết định hợp tác toàn diện với Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) và cấp tín dụng tài trợ dự án và cho vay người mua nhà ở xã hội tại dự án. VietinBank - CN Bắc Đà Nẵng kỳ vọng, sự hợp tác lần này sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tài chính tối đa cho khách hàng, mở ra nhiều cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng cho người dân Đà Nẵng, góp phần hiện thực hóa đề án về về NƠXH của Thủ tướng chính phủ”.

Đại diện BHS Miền Trung nhấn mạnh, khách hàng lựa chọn The Ori Garden không chỉ bởi chất lượng dự án tiệm cận với phân khúc nhà ở trung – cao cấp, mà còn vì sự đa dạng trong tiếp cận gói vay tín dụng, giúp nhiều người dễ dàng sở hữu căn hộ. Theo đó, người mua nhà được lựa chọn 2 phương án vay vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng VietinBank CN Bắc Đà Nẵng với lãi suất ưu đãi. Đối với khách hàng đủ điều kiện vay của Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất rất thấp, chỉ 4,8%/năm, vay tối đa 70% giá trị hợp đồng mua bán (HĐMB). Ở chiều ngược lại, khách hàng không đủ điều kiện có thể tiếp cận gói vay từ ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Đà Nẵng với lãi suất ưu đãi 7,5%/năm cho tối đa 70% giá trị HĐMB. BHS Miền Trung cũng chỉ ra, gói vay của cả hai ngân hàng đều ở mức ưu đãi hàng đầu thị trường hiện nay và chỉ có thể áp dụng với những dự án như The Ori Garden.

Trong trường hợp mức vay đạt tối đa 70% giá trị HĐMB, người mua sẽ sở hữu một căn hộ 01 phòng ngủ với số tiền bỏ ra ban đầu chỉ từ 220 triệu đồng. “So với thu nhập bình quân gần 8 triệu/tháng của lực lượng lao động tại Đà Nẵng, con số này hoàn toàn khả thi. Lấy ví dụ một người trẻ đi làm sau 2 năm, mức lương từ 7,5 triệu/tháng, nếu có mục tiêu rõ ràng, hoàn toàn có thể tích lũy được từ một cho đến vài trăm triệu đồng. Thay vì thuê nhà, nhiều người trẻ chọn trả lãi ngân hàng để sở hữu vĩnh viễn một căn hộ hiện đại trong quần thể nhiều tiện ích, dịch vụ chất lượng”, đại diện BHS Miền Trung chia sẻ thêm.