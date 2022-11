Có gì đặc biệt diễn ra tại Tọa đàm về năng lượng xanh của Midea

Tọa đàm cấp cao TRUE, được tập đoàn Midea MBT ấn định tổ chức vào ngày 04/11/2022, hướng đến những đề xuất mới góp phần giải quyết vấn đề khí thải trong ngành xây dựng, đồng thời ứng dụng những sáng kiến này vào các công trình, dự án xanh của tập đoàn trong tương lai.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, chất lượng không khí trong môi trường sống ngày càng giảm sút. Giảm thiểu khí thải khi xây dựng công trình, cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống của người dùng dần trở thành mối quan tâm hàng đầu với các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng. Xu hướng hiện nay là tìm kiếm nguồn năng lượng sạch, các giải pháp thiết kế thông minh, thân thiện với môi trường để tạo ra một ngôi nhà xanh với chất lượng không khí trong lành. Việc phá bỏ những quan niệm, tiêu chuẩn cũ là không thể tránh khỏi. Midea Việt Nam luôn tìm kiếm những đổi mới, đột phá giúp người dùng được sống trong bầu không khí trong lành, tìm kiếm giải pháp giúp giảm thiểu tối đa khí thải trong ngành xây dựng và áp dụng thành tựu khoa học từ những chuyên gia hàng đầu trong ngành điều hòa không khí (HVAC).

Đối với những người tham dự lần đầu, tọa đàm sẽ giới thiệu mục tiêu và định hướng về giảm thiểu khí thải trong lĩnh vực liên quan đến xây dựng, từ đó, người dùng càng có thêm nhiều kiến thức khi nhắc đến ngành HVAC. Người dùng có cơ hội hiểu thêm về những từ khóa, cụm từ chuyên ngành như Zero Carbon (Trạng thái cân bằng giữa Carbon được thải vào khí quyển và lượng Carbon được loại bỏ khỏi khí quyển, mang đến bầu không khí trong lành), Green Future, Ibuilding Technologies,...

Trong hội thảo lần này, Midea sẽ đặc biệt chia sẻ về "Những vấn đề thách thức trong việc giảm thiểu khí thải, tìm kiếm những giải pháp năng lượng xanh trong lĩnh vực liên quan đến xây dựng, giải thích tại sao đây là một chủ đề đáng để thảo luận trong ngày diễn ra sự kiện.

Bên cạnh đó, buổi tọa đàm có ý nghĩa rất lớn với tập đoàn Midea MBT, khi họ cũng sẽ tiết lộ thêm về các tiêu chuẩn xanh đang có tại Việt Nam và các hoạt động của công ty trong tương lai trong việc ứng dụng những nghiên cứu của chuyên gia trong giảm thiểu khí thải tại môi trường sống, tính khả thi và lợi ích của những giải pháp không khí khi áp dụng vào các công trình thiết kế, hiện thực hóa mục tiêu xanh của Midea, bởi công ty hiểu rằng năng lượng xanh chính là cách thức triển vọng trong tương lai giúp hạn chế tối đa lượng hóa chất thải ra môi trường từ ngành xây dựng.

Nhiều chủ đề thảo luận sẽ được các chuyên gia và khách mời đưa ra để tìm ra những sáng kiến, giải pháp trong xu thế phát triển ngành kinh tế Carbon thấp hoặc Zero Carbon, dựa trên cán mốc mục tiêu năm 2050 của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, để sớm đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực HVAC (ngành sản xuất, chuỗi cung ứng linh kiện, máy móc,...) cần chú ý đến việc làm sao để tiết kiệm năng lượng trước tiên, rồi từ đó, từng bước thực hiện cuộc cách mạng năng lượng xanh để chạm được cái đích là ngành sản xuất Zero Carbon. Sự kiện vinh dự có sự góp mặt của những khách mời chuyên gia đầu ngành HVAC. Midea mong rằng những chia sẻ tại buổi tọa đàm cấp cao TRUE sẽ trở thành định hướng to lớn cho việc tìm ra các giải pháp về không khí và năng lượng xanh của tập đoàn trong tương lai.

Tọa đàm cấp cao TRUE dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 120 khách mời nòng cốt trong ngành, bao gồm các giáo sư, chuyên gia, chủ dự án, giảng viên của các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và những người có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, giải pháp điều hòa không khí.

Chỉ còn 3 ngày cho đến khi buổi tọa đàm chính thức diễn ra tại khách sạn Vinpearl Luxury Hotel Landmark 81. Hãy luôn cập nhật tin tức mới nhất về sự kiện và truy cập vào Fanpage Midea để theo dõi thêm các thông tin được diễn ra vào ngày 04/11/2022.