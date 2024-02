'Cô đi mà lấy chồng tôi' khiến khán giả ngán ngẩm

TPO - Các tình tiết của "Cô đi mà lấy chồng tôi" do Park Min Young, Na In Woo đóng chính dần rời rạc, giải quyết rườm rà làm khán giả mệt mỏi.

Ngày 17/2, QQ đưa tin bộ phim Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) do nữ hoàng phim hài lãng mạn (rom-com) Hàn Quốc Park Min Young đóng chính bắt đầu có sự sụt giảm về tỷ suất người xem do tình tiết phim lan man, nữ phản diện Oh Yura (BoA đóng) gây ức chế vì diễn kém.

Theo đó, rating cao nhất của phim hiện tại nằm ở tập 11, sau đó, tỷ suất người xem giảm dần. Nhân vật mới xuất hiện là tiểu thư tài phiệt Oh Yura, vốn là hôn thê cũ của nam chính Yoo Ji Hyuk. Sau khi phát hiện nam chính hẹn hò với Kang Ji Won (Park Min Young đóng), cô ta không cam lòng, quay lại lên kế hoạch để hại nữ chính.

Tuy nhiên, diễn xuất của BoA khiến khán giả ngán ngẩm vì khuôn mặt đơ cứng do di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều khán giả bày tỏ họ khó theo dõi phim vì đôi môi kỳ quái của BoA. Nữ ca sĩ sinh năm 1986 muốn thể hiện nhân vật mưu mô thâm độc, thượng đẳng coi khinh người khác vì có gia thế tốt hơn. Nhưng BoA không lột tả được những nét tính cách nổi bật đó.

Ngoài ra, kịch bản cũng khiến người xem bất ngờ và khó chịu, khi Oh Yura là tiểu thư tài phiệt, song lại có hành động ngoại tình với nam phụ Park Min Hwan (Lee Yi Kyung đóng). Tình tiết này phá hỏng thiết lập nhân vật vốn là người xuất thân từ tầng lớp thượng lưu như Oh Yura. Bên cạnh đó, Park Min Hwan là kẻ xấu xa bỉ ổi mà ai cũng biết, nhưng biên kịch để cho mọi phụ nữ trong phim đều ngã vào lòng hắn khiến người xem khó hiểu.

Mặt khác, theo QQ, Cô đi mà lấy chồng tôi vốn được khán giả yêu thích vì trong những tập đầu, tình tiết phim được đẩy lên nhanh, các vấn đề được giải quyết dứt khoát. Nữ chính sau khi được sống lại, tìm cách trả thù chồng và bạn thân cũ. Cô có tính cách độc lập, tự tin vì đã biết trước tương lai. Thế nhưng, sau tập 10, Kang Ji Won ngày càng trở nên ủy mị.

Trong tập 13, Jung Soo Min đã tìm người lái xe với ý định đâm chết Ji Won, nhưng sau đó được nam chính Yoo Ju Hyuk chạy tới cứu cô. Hành động này khiến anh rơi vào tình huống nguy kịch. Kang Ji Won hẹn gặp Jung Soo Min để chất vấn, nhưng kịch bản lại khiến cô trở nên yếu đuối, chỉ biết khóc và phải nghe những lời Soo Min chỉ trích, đổi trắng thay đen.

Dù đã biết rõ sự xấu xa ích kỷ của bạn thân Jung Soo Min, nữ chính vẫn tỏ ra thánh thiện, nghĩ cho lợi ích của bạn cũ. Tình tiết này khiến khán giả khó chịu, chỉ trích nữ chính "ngu", "thánh mẫu, "đã sống hai đời nhưng vẫn không khôn ngoan, mạnh mẽ hơn". Park Min Young bị đánh giá diễn kém hơn đồng nghiệp Song Ha Yoon.

Trong tập 15, nữ chính Kang Ji Won còn gây bất ngờ khi quyết định giả vờ làm bồ nhí của nam phụ Park Min Hwan.

Những yếu tố trên đã khiến khán giả dần bỏ theo dõi Cô đi mà lấy chồng tôi. Bộ phim rơi vào tình trạng "đầu voi đuôi chuột" như nhiều tác phẩm truyền hình khác của Hàn Quốc. Hiện tại, phim chỉ còn 2 tập, trong khi còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.