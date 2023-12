Cơ cấu nông nghiệp Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững

Sở NN&PTNN Tây Ninh cho biết, năm 2023, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, đáp ứng tiến độ mùa vụ. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 259.328 ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ, trong cây lúa 148.488 ha, tăng 0,5%; cây mía 7.175 ha, tăng 14,7%; mì 62.400 ha, tăng 1,1%...

Từ năm 2016 đến cuối năm 2023, ngành nông nghiệp Tây Ninh đã thực hiện chuyển đổi 40.600 ha, trong đó chuyển sang trồng cây hàng năm là 34.300 ha và chuyển đổi sang trồng cây lâu năm là 6.300 ha. Giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1 ha đất trồng trọt ước đạt 109 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2022.

Tình hình sâu bệnh hại cây trồng tăng so với CK nhưng chủ yếu ở mức nhiễm nhẹ, không ảnh hưởng năng suất, chất lượng nông sản.

Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu năm 2023 tăng so cùng kỳ là thịt heo 50.415 tấn, tăng 11,4%; thịt bò: 3.000 tấn, tăng 2,1%; thịt gia cầm các loại 49.743 tấn, tăng 21,2%. Cơ cấu chăn nuôi của tỉnh tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại tập trung, đảm bảo an toàn sinh học. Tây Ninh tiếp tục khuyến khích các cơ sở chăn nuôi sản xuất theo quy trình VietGAHP và an toàn dịch bệnh.

Năm 2023, Tây Ninh có 4 dự án đầu tư chăn nuôi mới, 18 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 146 dự án lĩnh vực chăn nuôi đang hoạt động. Thực hiện thẩm định 181 dự án nhà yến với 260 nhà yến, trong đó có 159 dự án phù hợp với quy định.

Tây Ninh hiện có 587 trang trại chăn nuôi gia súc với 275.735 con và 109 trang trại chăn nuôi gia cầm với trên 7,7 triệu con. Có 73 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAHP.

Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2023 tiếp tục tăng so với cùng kỳ, ước đạt 546 ha, tăng 1,1%; sản lượng ước đạt 16.012 tấn, tăng 2,3%. Diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung chủ yếu tại các huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng.

Năm 2023, Tây Ninh trồng mới 452 ha rừng, đạt kế hoạch về nguồn giống cây trồng đưa vào trồng rừng đảm bảo đủ số lượng và đạt chất lượng theo quy định. Chăm sóc 602 ha rừng trồng phòng hộ và rừng đặc dụng, thực hiện tốt các công đoạn bảo vệ, chăm sóc, trồng dặm và chống cháy đảm bảo rừng trồng sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống cao.

Về đầu tư và chế biến, trong năm 2023, diện tích mía được đầu tư và bao tiêu niên vụ 2022-2023 là 13.422 ha, bằng so với cùng kỳ; lượng mía đưa vào sản xuất là 892.715 tấn mía, tăng 8,0%; lượng đường sản xuất là 81.793 tấn đường (tăng 11,1%; CCS bình quân 9,54 CCS; tạp chất bình quân 3,64%; tỷ lệ xơ bình quân 17,95%. Ước khối lượng củ mì đưa vào chế biến khoảng 3.970.225 tấn, tăng 1,8%, sản xuất được 992.556 tấn bột; giá thu mua củ mì tươi dao động từ 3.700-4.200 đồng/kg (30 chữ bột) tùy khu vực và thời điểm.

Tỉnh Tây Ninh cũng đã tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023, có 4 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa UBND tỉnh Tây Ninh với các tổ chức và doanh nghiệp tại Diễn đàn; Hội nghị ký kết cung ứng sản phẩm giữa các Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và Saigon Co.op, các hoạt động này nhằm khai khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.