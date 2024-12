CITIGYM liên tục tổ chức sự kiện thể thao hoành tráng tại Việt Nam

Trong bối cảnh ngành fitness tại Việt Nam ngày càng phát triển, CITIGYM không ngừng khẳng định vị thế của mình thông qua việc liên tục tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm vóc quốc tế, kết hợp âm nhạc, tập luyện và giải trí hiện đại.

Saigon Calling – Make It Exciting - Bữa tiệc thể thao và âm nhạc bùng nổ

Vào tháng 9 vừa qua, nhân dịp chào đón màn ra mắt toàn cầu của Body Combat phiên bản LesMills thứ 100 cùng Body Jam phiên bản 109, Body Pump phiên bản 130, CITIGYM đã kết hợp cùng WANTS để tổ chức sự kiện Saigon Calling – Make It Exciting tại TP.HCM.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là sự quy tụ những huấn luyện viên LesMills hàng đầu quốc tế cùng các huấn luyện viên chuyên nghiệp từ CITIGYM và W-ANTS, cùng các khách mời nổi tiếng như Hoa hậu Hương Giang và DJ Mie. Với âm nhạc bắt tai, những màn biểu diễn mãn nhãn và sự tham gia nhiệt tình của các tín đồ GroupX, không khí tại chương trình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết..

Không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, CITIGYM hướng đến việc truyền cảm hứng cho một lối sống tích cực, năng động, đồng thời khuyến khích tinh thần đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng yêu thể thao.

Khẳng định vị thế dẫn đầu với Group X LesMills

CITIGYM hiện là thương hiệu duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền toàn bộ 18 bộ môn GroupX từ LesMills – tổ chức hàng đầu thế giới về fitness bao gồm Body Combat, Body Pump, Body Jam, Body Step, Body Balance, LesMills Dance, RPM, Body Attack, LesMills Pilates, LesMills Core,.... Đây là một bước đi chiến lược để mang đến cho hội viên CITIGYM cơ hội trải nghiệm các chương trình luyện tập hiện đại mới nhất và chuẩn quốc tế.

Bên cạnh những bộ môn quen thuộc như Body Combat và Body Pump, CITIGYM đang chuẩn bị cho ra mắt hai bộ môn hoàn toàn mới tại Việt Nam trong tháng 12 này gồm Body Attack và LesMills Pilates, dự kiến sẽ có mặt tại toàn bộ chi nhánh CITIGYM trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Điều này một lần nữa khẳng định sự nỗ lực của CITIGYM trong việc mang đến trải nghiệm đa dạng và chất lượng cho khách hàng.

Lan tỏa giá trị tích cực, năng động cùng cộng đồng với sự kết hợp tại Lễ hội âm nhạc Hozo 2024

Vào ngày 15/12 vừa qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, CITIGYM tiếp tục đồng hành cùng WANT-S mang trở lại sự kiện Group X hoành tráng nhất năm SAIGON CALLING - MAKING IT EXCITING trong khuôn khổ đại hội âm nhạc quốc tế HOZO 2024 do BEYOND tổ chức.

Với sự đầu tư chỉnh chu từ hiệu ứng sân khấu tới âm thanh đẳng cấp quốc tế của HOZO, sự kiện đã thu hút hơn 5000 người quan tâm và tham gia để trải nghiệm 2 bộ môn Body Combat và Body Jam phiên bản mới nhất của LesMills dưới sự hướng dẫn của các Huấn luyện viên Group X quốc tế gồm Sebastian Jaramillo, Mai Sato, Malon Woods cùng Huấn luyện viên đỉnh cao từ CITIGYM và W-ANTS cũng như những màn trình diễn hừng hực khí thế của dàn khách mời rapper Pháp Kiều.

Đây không chỉ là dịp để cộng đồng yêu fitness trải nghiệm các hoạt động Group X hoành tráng mà còn là cơ hội để CITIGYM một lần nữa chứng minh vai trò dẫn đầu trong việc tạo ra những giá trị khác biệt cho ngành thể thao tại Việt Nam.

Cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ đẳng cấp

Bên cạnh việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn, CITIGYM còn đặc biệt chú trọng đến việc nâng cấp cơ sở vật chất. Hiện nay, hệ thống phòng tập của CITIGYM đã mở rộng với 10 chi nhánh, đặt tại những vị trí thuận lợi và sầm uất nhất của TP.HCM như Vạn Hạnh Mall, Phổ Quang, Điện Biên Phủ, Bến Vân Đồn, Trường Chinh… Mỗi chi nhánh đều được trang bị các thiết bị hiện đại từ các nhãn hàng quốc tế uy tín như Technogym và Life Fitness, và không gian có cây xanh mát.

Một trong những điểm nổi bật của CITIGYM chính là chính sách giá minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn gói tập phù hợp với nhu cầu mà không phải lo lắng về chi phí ẩn. Mọi gói tập đều được công khai rõ ràng ngay từ đầu, đảm bảo khách hàng có thể an tâm về mức phí phải chi trả, đồng thời mang lại sự hài lòng tuyệt đối trong suốt quá trình tập luyện.

Tầm nhìn và khát vọng vươn xa

Trong bối cảnh ngành fitness Việt Nam ngày càng phát triển, CITIGYM đặt mục tiêu không chỉ dẫn đầu thị trường trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Bằng việc liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tập trung vào trải nghiệm khách hàng, CITIGYM đang xây dựng một cộng đồng fitness năng động, hiện đại, phong cách và bền vững.