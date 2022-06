Chuyện từ những chiếc taxi điện đầu tiên của Việt Nam

Đại diện Lado Taxi cho biết, xe điện VinFast không chỉ thân thiện với môi trường mà còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với xe xăng, giúp hãng taxi này đem đến trải nghiệm tuyệt vời hơn cho khách hàng.

Điện khí hóa ngành giao thông vận tải đang trở thành xu thế tất yếu. Hàng loạt hãng xe hơi lớn đầu tư phát triển và thương mại hóa xe điện, nhiều chính phủ đưa ra cam kết khai tử động cơ đốt trong vào khoảng 20 – 30 năm tới.

Thương hiệu Việt Nam là VinFast mới đây cũng tuyên bố sẽ ngừng sản xuất xe xăng để tập trung vào xe điện, như một nỗ lực để bắt kịp với tiến trình phát triển của ngành công nghiệp xe hơi.

Tuy nhiên, thị trường Việt Nam dường như chưa cảm nhận được “ sức nóng trên đường đua xe điện ”. Chiếc xe ô tô vẫn là một tài sản giá trị mà không phải ai cũng mua được, do đó chưa nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho xe ô tô điện. Thay vào đó, họ lựa chọn những mẫu xe động cơ đốt trong truyền thống, như một giải pháp an toàn.

Khi người tiêu dùng vẫn còn phân vân với lựa chọn xe điện, mới đây, một hãng taxi đã quyết định trở thành người tiên phong khi đặt hàng 50 chiếc VinFast e34 để triển khai dịch vụ taxi tại Lâm Đồng.

Ông Dương Kim Thế Tuyên, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Đồng Thúy, đơn vị sở hữu thương hiệu Lado Taxi, đã có buổi trò chuyện với TheLEADER để lý giải về quyết định này.

Lý do gì khiến công ty quyết định nhập xe điện để hoạt động dịch vụ taxi?

Ông Dương Kim Thế Tuyên: Lý do đầu tiên phải kể đến là việc sử dụng các phương tiện giao thông xanh, sạch, góp phần bảo vệ môi trường đang trở thành xu thế trên toàn cầu. Nhập xe điện VinFast, Lado Taxi mong muốn hưởng ứng xu thế tất yếu này, có thể thấy qua câu slogan mới được chúng tôi sử dụng là “Lado xanh – môi trường sạch”.

Đội xe điện VF e34 được triển khai ban đầu tại khu vực Đà Lạt cũng như toàn tỉnh Lâm Đồng. Như chúng ta đã biết, Đà Lạt là một điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn của Việt Nam, thu hút du khách trong và ngoài nước. Để duy trì tiềm năng du lịch thì mô hình du lịch xanh, ít phát thải, không gây ô nhiễm là lựa chọn tối ưu. Lâm Đồng là nơi đặt trụ sở chính của công ty, cũng là địa phương rất gắn bó với Lado Taxi. Chúng tôi muốn góp một phần công sức để duy trì màu xanh của Lâm Đồng, đặc biệt là thành phố Đà Lạt, lan tỏa thông điệp xanh tới những đơn vị, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng như du khách đến với Đà Lạt.

Một lý do phải kể đến là yếu tố chi phí. Giá xăng tăng đến mức kỷ lục khiến hoạt động taxi chịu ảnh hưởng đáng kể. Do đó, xe điện là lựa chọn tương đối hợp lý. Ngoài ra, khi mua xe VinFast, chúng tôi được miễn phí trước bạ và giảm một khoản không nhỏ chi phí nhờ chính sách thuê pin của VinFast.

Phải nói thật là do mới vận hành, chưa có lịch sử bảo dưỡng, thay thế phụ tùng nên chưa thể so sánh hết chi phí của xe điện với xe xăng, tuy nhiên chi phí sẽ ổn định hơn do không phải chịu tác động từ sự biến động của giá xăng dầu.

Lado Taxi cố gắng đưa ra mức giá cước taxi điện chỉ bằng hoặc thấp hơn xe xăng truyền thống, phần vì năng lượng rẻ hơn, phần vì cũng rất muốn khuyến khích khách hàng sử dụng phương tiện sạch.

Chi phí chưa chắc nhưng chất lượng thì chắc chắn ưu việt hơn. Qua nghiên cứu, Lado Taxi nhận thấy, xe Vinfast VF e34 có cấu tạo đơn giản hơn với động cơ điện và hệ thống truyền động, sẽ đem lại sự ổn định khi vận hành. Nhờ tính ổn định, xe không phải bảo dưỡng dài ngày. Ngoài ra, xe lại được hưởng chính sách bảo dưỡng dài hạn lên đến 10 năm hoặc 200 nghìn km, vì vậy công ty rất yên tâm khi sử dụng.

Thương hiệu Lado Taxi có slogan truyền thống là “Lado Taxi – càng đi càng thích”, nên cái sự “thích”, trải nghiệm của khách hàng cũng là yếu tố quan trọng dẫn tới quyết định lần này. Không có mùi xăng dầu, không có tiếng “rần” mỗi khi chuyển số là những ưu điểm của taxi điện, đem lại cảm giác thoải mái cho khách hàng khi di chuyển.

Ngoài ra, do tính chất dịch vụ taxi là quãng đường di chuyển ngắn, nếu là xe xăng, tài xế không dám bật điều hòa liên tục vì bật là phải nổ máy, tốn xăng nên nhiều khi khách lên xe thì chưa kịp mát, khi xe mát thì khách đã phải xuống mất rồi. Xe điện khắc phục được yếu điểm đó.

Nói chung, Lado Taxi tự tin khẳng định rằng, taxi điện đem đến trải nghiệm dịch vụ taxi tối ưu nhất cho khách hàng.

Vậy công ty có lo ngại về khả năng vận hành của xe điện cũng như sự chưa phổ biến của hệ thống trạm sạc không, thưa ông?

Ông Dương Kim Thế Tuyên: Lado Taxi cung cấp dịch vụ taxi chặng ngắn, khoảng 3 – 5km cho mỗi chuyến, dài lắm thì lên 50 – 100km, vẫn trong khả năng là khoảng 200km mỗi lần sạc của VF e34.

Đối với cung đường dài hơn, nếu có, tài xế và hành khách có thể nghỉ ngơi uống cà phê tại những trạm sạc nhanh, đợi khoảng 40 phút là pin được sạc đầy. Thực ra, quy định của pháp luật là tài xế không được chạy liên tục quá 4 tiếng đồng hồ để đảm bảo an toàn nên việc nghỉ giữa chừng với các chuyến dài là điều bắt buộc, khách hàng cũng biết và thông cảm.

Trên màn hình điều khiển trung tâm của xe có chế độ báo lượng pin, quy đổi khoảng cách đi được, kèm theo nút hướng dẫn báo vị trí sạc gần nhất, giúp tài xế không phải “loay hoay” tìm chỗ sạc điện kể cả khi chở khách đến khu vực không quen thuộc.

Trạm sạc xe điện cũng tiện hơn xe xăng vì tài xế có thể tự sạc mà không cần nhờ nhân viên thao tác. Trạm sạc được đặt phía ngoài nên lỡ tài xế có chạy xe muộn vẫn có thể sạc được chứ không như xe xăng, cây xăng đóng cửa là đành chịu khó đi tìm cây xăng khác.

Các tính năng trên xe VF e34 rất là đầy đủ, với 6 túi khí, hệ thống chống trơn trượt, giảm xóc, màn hình lớn, âm thanh chất lượng… Nhập xe về, chúng tôi không phải lắp thêm thiết bị hay công cụ hỗ trợ gì cả.

Tóm lại, xe điện VinFast VF e34 rất thích hợp với dịch vụ của Lado Taxi.

Vì sao lại là thương hiệu VinFast, một “tay chơi mới” trên thị trường ô tô có lịch sử cả trăm năm?

Ông Dương Kim Thế Tuyên: VinFast là thương hiệu Việt Nam. Chúng tôi đặt niềm tin vào thương hiệu Việt, vào người Việt, đồng hành phát triển thương hiệu của người Việt.

Thật ra, trước xe điện VF e34, Lado Taxi cũng đã sử dụng sản phẩm của VinFast là dòng Lux SA rồi. Thấy “xe Vin” chất lượng, chính sách bảo hành, hỗ trợ người mua cũng tốt, tạo ra niềm tin cho chúng tôi.

Tôi cho rằng, nhiều hãng taxi cũng có ý định như chúng tôi nhưng đâu đó vẫn còn chần chừ, ngại việc trở thành “người đầu tiên”. Còn mình có niềm tin sẵn rồi nên cứ quyết là làm ngay thôi.

Gần đây, VinFast cho biết đã ký kết hợp tác với Petrolimex, là nhà phân phối bán lẻ xăng dầu số một Việt Nam, với mạng lưới phủ rộng đến cấp xã. Tích hợp trạm sạc của VinFast với cửa hàng xăng dầu của Petrolimex thì trong tương lai gần sẽ chẳng lo thiếu trạm sạc.

Nhập xe điện VinFast về chạy, bên VinFast cũng hỗ trợ chúng tôi nhiều. Đầu tiên là hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ lắp trạm sạc, sau đó còn cử anh em kỹ thuật xuống trực để nếu lỡ có trục trặc thì kịp thời giải quyết.

Lado Taxi có kế hoạch đặt mua thêm xe điện hoặc có đặt mục tiêu chuyển sang sử dụng 100% xe điện hay không?

Ông Dương Kim Thế Tuyên: Như đã nói, xe điện rất phù hợp với dịch vụ taxi. Vì vậy Lado Taxi có kế hoạch đặt mua thêm để tăng lượng xe cũng như thay thế các xe cũ, sắp hết hạn thanh lý. Tuy nhiên do nguồn cung đang hạn chế nên việc này phải thực hiện theo lộ trình.

Hiện tại, taxi điện được Lado Taxi triển khai ở Đà Lạt. Mục tiêu sắp tới của chúng tôi là mở rộng sang cả thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định, cũng là một điểm đến du lịch hấp dẫn. Chúng tôi tập trung ở các điểm du lịch trước để chung tay xây dựng ngành du lịch xanh, thân thiện với môi trường.

Giờ mà VinFast có 1.000 chiếc VF e34 thì chúng tôi cũng đặt mua luôn. Chúng tôi ưu tiên đặt VF e34, thứ nhất là vì sự đồng nhất, chuyên nghiệp, dễ dàng sửa chữa, bảo dưỡng theo hệ thống, thứ hai là như đã nói trên, muốn đồng hành với thương hiệu của người Việt.

Ngoài nhập mẫu VF e34 về cho công ty, lãnh đạo công ty cũng có người đặt luôn xe VinFast VF9 về sử dụng. Mấy ngày đầu thử nghiệm xe, thấy đi xe điện VinFast “sướng” quá, mua dòng cao cấp hơn để dùng luôn. Bản thân tôi, thử qua nhiều dòng xe rồi, cũng thấy rất thích, rất ấn tượng với xe của VinFast.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Lado Taxi được thành lập từ năm 2013, bắt đầu cung ứng dịch vụ taxi với 20 chiếc xe tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Sau 9 năm hoạt động, Lado Taxi trở thành hãng taxi có quy mô lớn tại khu vực miền Nam với khoảng 1.000 xe, địa bàn hoạt động tại 5 tỉnh, bao gồm Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai.