Chuyện tình đồng giới đẹp nhất màn ảnh

TPO - Những bộ phim lãng mạn về đề tài LGBT thường không mang sắc thái tuyên ngôn hay đòi quyền bình đẳng. Nó chỉ đơn giản là những lát cắt, những trải nghiệm rất đỗi gần gũi trong cuộc đời mỗi con người. Nhân dịp tháng Tự hào (Pride Month) đang diễn ra, hãy cùng điểm lại chuyện tình đồng giới đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh.

Call Me By Your Name (2017)

"Quá thơ, quá tình, quá đẹp", một nhà phê bình đã phải thốt lên sau khi xem xong Call Me By Your Name (Gọi em bằng tên anh), tuyệt tác được đạo diễn bởi Luca Guadagnino, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Andre Aciman.

Phim đưa ta đến với một mùa hè đầy nắng ở miền quê nước Italia thập niên 1980. Cuộc sống thư thả, nhàn rỗi, đầy đủ của chàng trai 17 tuổi Elio (Timothee Chalamet) bỗng bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Oliver (Armie Hammer) - một học giả trẻ người Mỹ đến ở cùng nhà Elio để giúp bố cậu hoàn thiện bản thảo sách.

Trong sáu tuần có sự xuất hiện của Oliver, Elio đã dẫn anh tham quan vùng quê nước Italia. Dù đều có những mối quan hệ khác giới, dần dần họ bắt đầu cảm thấy sự thu hút từ người kia. Quãng thời gian không dài không ngắn trôi qua với sự rạo rực, lẩn tránh, chờ đợi và rực cháy dưới cái nắng hè.

Bằng những thước phim giàu chất thơ cùng câu chuyện tình nhẹ nhàng, lãng mạn, Call Me By Your Name đã thành công trong việc truyền tải thông điệp rất đỗi dung dị: Tình yêu không phân biệt tuổi tác hay giới tính, tình yêu là thứ tình cảm chân thành không vụ lợi, xuất phát từ sự rung động với người làm cho chúng ta cảm thấy được thấu hiểu và kết nối.

Carol (2015)

Lấy bối cảnh nước Mỹ trong thập niên 1950 của thế ỷ trước, thời kỳ xã hội vẫn mang nặng định kiến với người đồng tính, Carol kể lại mối tình giữa cô gái trẻ Therese Belivet (Rooney Mara) và người phụ nữ tuổi trung niên Carol Aird (Cate Blanchett).

Therese trẻ trung, ngây thơ, yêu nhiếp ảnh nhưng nghèo khó, vô phương hướng. Carol già dặn, từng trải nhưng buồn chán với cuộc sống thừa mứa tiền bạc, thiếu thốn tình yêu. Hai số phận khác biệt nhưng đều có chung trái tim đồng điệu trong nỗi cô đơn. Họ cô đơn vì cuộc sống thiếu vắng tình yêu, cô đơn vì những xúc cảm rất tự nhiên nhưng không thể bộc lộ.

Bởi thế mà hai trái tim ấy đã cùng chung nhịp đập ngay từ lần đầu gặp nhau trong không khí Giáng sinh cận kề. Tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu đậm đã giúp cả hai tìm thấy sức sống mới, tìm thấy ánh sáng của niềm vui, hạnh phúc giữa trời đông ảm đạm. Tuy nhiên niềm hạnh phúc đó chưa chắc có thể đưa họ vượt qua rào cản mang tên "định kiến" của người đời khi đó vẫn còn cho rằng đồng tính là căn bệnh cần được chữa trị.

Tiếp cận đề tài đồng tính một cách nhẹ nhàng, nhân văn, không đặt nặng tính tuyên ngôn để kể về những số phận muốn tìm kiếm hạnh phúc giữa ràng buộc và định kiến xã hội, Carol được đánh giá là bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất năm 2015.

Brokeback Mountain (2005)

Brokeback Mountain (Chuyện tình sau núi) là chuyện tình giữa Ennis del Mar (Heath Ledger) và Jack Twist (Jake Gyllenhaal) - hai anh chàng chăn cừu vào một mùa hè tại vùng núi Brokeback. Hình ảnh của họ hiện lên đậm chất cao bồi viễn Tây, vạm vỡ, rắn rỏi, đeo bốt cao cổ, sơ mi bỏ thùng, quần jeans và không thể thiếu chiếc mũ rộng vành cong hai bên, cưỡi trên lưng ngựa lướt qua vùng thảo nguyên mênh mông và đồi núi hùng vĩ.

Giữa sự hoang sơ, hiu quạnh của vùng núi, tình cảm của họ nảy nở như một điều tất yếu để sẻ chia nỗi cô đơn. Tuy vậy, tình yêu của họ dù có đẹp đến bao nhiêu vẫn phải để lại ngọn núi Brokeback trước khi trở về đời sống xã hội thường nhật, nơi những định kiến khắc nghiệt về tình yêu đồng giới vẫn tồn tại.

Nén chặt tình yêu vào trong, mỗi người chọn một hướng đi mới của riêng mình như những người đàn ông đầy trách nhiệm và biết tuân thủ quy luật cuộc sống. Nhưng định mệnh vẫn muốn kéo họ lại với nhau lần nữa, để rồi 20 năm tiếp theo, họ vẫn không thể chiến thắng định kiến xã hội, tiếp tục phải kìm nén, che giấu tình cảm và nỗi khao khát hạnh phúc.

Brokeback Mountain đã thắng giải Kịch bản xuất sắc tại Oscars 2004 và được đưa vào danh sách bảo tồn tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Phim được coi là bước tiến lịch sử đưa nội dung LGBT đến gần hơn với khán giả đại chúng.

The Handmaiden (2016)

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Fingersmith của nhà văn người Anh Sarah Waters, The Handmaiden (Người hầu gái) được đạo diễn bởi Park Chan-wook, đã tạo tiếng vang lớn tại LHP Cannes 2016.

Không chỉ giới hạn trong phạm vi tình cảm giữa hai nhân vật nữ, The Handmaiden còn là câu chuyện về nữ quyền, về những người phụ nữ can đảm vượt qua xiềng xích, bàn tay chi phối của những gã đàn ông để theo đuổi tình yêu đích thực.

Phim theo chân Sook Hee (Kim Tae-ri), một người hầu gái có xuất thân tầm thường, theo hầu Hideko (Kim Min-hee), tiểu thư đài các. Họ đều là phụ nữ đáng thương, bị những người đàn ông trong xã hội phong kiến "đặt đâu ngồi đấy", bị sử dụng như những con rối để thỏa mãn thú vui tình dục. Khi tình yêu giữa họ nảy nở cũng là lúc sức mạnh tiềm tàng của người phụ nữ trỗi dậy, giúp họ phản kháng và tìm thấy lối thoát cho cuộc đời mình.

Nếu chỉ được dùng ba từ để miêu tả sức hút của The Handmaiden, có lẽ táo bạo, cách tân và hấp dẫn là những tính từ chính xác nhất. Câu chuyện tình yêu trong phim được kể qua ba góc nhìn với những cú twist lắt léo khiến người xem không biết đâu là thật đâu là giả, chỉ biết đoán già đoán non trước khi vỡ òa trước cái kết ngoài mong đợi.

Happy Together (Xuân Quang Xạ Tiết, 1997)

Happy Together là quá trình "tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan" giữa cặp đôi Lê Diệu Huy (Lương Triều Vỹ) và Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh). Hai người cùng nhau bỏ lại Hong Kong, Trung Quốc để tìm đến đất nước Argentina xa lạ với hy vọng củng cố mối quan hệ tình cảm vốn nhiều sóng gió, nhưng rốt cuộc họ vẫn phải "đường ai nấy đi" khi đang trên đường đến thác Iguazu.

Mỗi người có một cách riêng để tồn tại và vượt qua nỗi cô đơn. Nếu Diệu Huy cố gắng tìm công việc ổn định, dành dụm tiền để trở về quê nhà thì Bảo Vinh lại lang chạ với đủ loại đàn ông nhằm làm tổn thương Diệu Huy. Cả hai bị cuốn vào mối quan hệ tan - hợp liên hồi trong đó họ vừa yêu nhau say đắm, vừa hành hạ lẫn nhau.

Sự kết hợp giữa Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ cùng với sự duy mĩ của đạo diễn Vương Gia Vệ đã tạo ra một trong những chuyện tình kinh điển của điện ảnh Hong Kong, giàu tính chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu.