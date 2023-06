Chuyên gia giải mã trào lưu săn lùng siro ăn ngon TPBVSK Kodoshi, liệu pháp thiên nhiên từ Nhật

Dù chỉ mới xuất hiện tại các nhà thuốc, shop mẹ bé từ đầu năm 2022, nhưng hiện nay, TPBVSK Siro ăn ngon Kodoshi đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mẹ bỉm sữa vì là sản phẩm duy nhất nhập khẩu từ Nhật Bản có chứa kẽm hữu cơ sinh học và 4 nhóm dưỡng chất thiết yếu, không chỉ giúp trẻ ăn ngon, hỗ trợ tiêu hoá tốt hơn, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, mà còn an toàn do thành phần 100% từ thiên nhiên.

Sự lên ngôi của các liệu pháp thiên nhiên từ Nhật Bản

Là mẹ 2 con, chị Phan Kiều Trang - một nữ doanh nhân ở Hà Nội, cũng là một hotmom khi đang sở hữu kênh Youtube 11.600 người subscribers và 97.600 người theo dõi trên TikTok.

Những video chị chia sẻ luôn nhận được sự quan tâm lớn của các mẹ bỉm sữa, trong đó clip “Cho con ăn dặm áp lực lắm ba mẹ ơi” nói về liệu pháp thiên nhiên từ Nhật Bản giúp con ăn ngon, đã nhận được hàng chục nghìn lượt like và hàng trăm nghìn lượt view.

Các mẹ đều đồng cảm với những mệt mỏi của mẹ Kiều Trang khi con bước vào tuổi ăn dặm, áp lực vì tình trạng lười ăn của con, thậm chí còn bị viêm đau dạ dày do các phương pháp cho ăn phản khoa học.

Trong clip, chị Kiều Trang cũng chia sẻ kinh nghiệm đã áp dụng thành công với bé Sóc “Sau 2 năm kiên trì áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, bây giờ Sóc đã tự xúc ăn, không kén ăn, bữa nào cũng ăn hết cả cơm, canh, thịt. Để Sóc được như vậy, mình luôn kiên trì áp dụng 3 cách sau: Đầu tiên là cho Sóc vận động, chạy nhảy, đạp xe tối thiểu 30p để tiêu hao năng lượng, tăng cảm giác thèm ăn. Thứ 2 là bổ sung TPBVSK Siro Kodoshi của Nhật có 5 nhóm dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ ăn ngon, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Trộm vía là từ đó Sóc ít ốm hẳn, mà con khoẻ thì sẽ ăn tốt và tăng cân đều hơn. Nguyên tắc số 3 là nói không với cho con ăn vặt, đặc biệt là ngay trước các bữa ăn”.

Thực hư hiệu quả của TPBVSK siro Kodoshi dưới góc nhìn chuyên gia

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, ngoài 1 số trường hợp biếng ăn do sinh lý, tâm lý, hay bệnh lý thì nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ lười ăn là do chức năng tiêu hoá kém như đầy bụng, táo bón hoặc thiếu một số vi chất dinh dưỡng như kẽm, vitamin nhóm B và một số axit amin thiết yếu (như Lysine, Taurine). Nếu không được xử lý kịp thời thì khả năng chuyển hóa, hấp thu dinh dưỡng sẽ kém dần, bé ăn uống không ngon miệng và không đủ dưỡng chất để cơ thể phát triển.

Các nhà khoa học Nhật Bản tại API, hãng Dược phẩm có bề dày lịch sử từ năm 1907, đã nghiên cứu ra TPBVSK siro ăn ngon Kodoshi từ nguồn nguyên liệu được nuôi trồng hữu cơ tại Nhật, chứa 5 nhóm dưỡng chất gồm beta-glucan, kẽm, Lysin, Taurin, 4 vitamin nhóm B, chất xơ hòa tan (FOS).

Trong đó, nổi trội là thành phần nấm men giàu kẽm, được PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng đánh giá cao. “Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy tính ưu việt của kẽm hữu cơ sinh học so với kẽm vô cơ hay kẽm hữu cơ tổng hợp. Do có khả năng hấp thu tốt, gấp nhiều lần các loại kẽm khác, sinh khả dụng cao nên chỉ cần với một liều lượng nhỏ kẽm hữu cơ sinh học cũng đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày của trẻ, lượng dư thừa dễ dàng theo đường bài tiết đi ra ngoài cơ thể. An toàn lành tính khi dùng lâu dài, ngay cả với trẻ sơ sinh”

Nhu cầu mua TPBVSK siro ăn ngon Kodoshi tăng cao!

Dạo một vòng tại nhiều nhà thuốc, shop mẹ bé, các dược sĩ cho biết nhu cầu sử dụng liệu pháp thiên nhiên như TPBVSK siro ăn ngon Kodoshi thời gian gần đây tăng mạnh.

Dược sĩ Hà Thị Huyền - Siêu thị thuốc MPG, 378 Minh Khai, Hà Nội cho biết “Các mẹ đều nhận thức được việc bổ sung kẽm là vô cùng quan trọng cho trẻ, đặc biệt khi trẻ biếng ăn, hay ốm. Ngày trước, các mẹ chỉ biết đến kẽm vô cơ, kẽm hữu cơ tổng hợp nhưng gần đây, rất nhiều mẹ đã tìm mua kẽm hữu cơ sinh học có trong TPBVSK siro Kodoshi để bổ sung hàng ngày cho con. Tuy giá của TPBVSK siro Kodoshi cao hơn, nhưng ngoài nấm men giàu kẽm còn có đủ 4 nhóm dưỡng chất thiết yếu khác, lại nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản, nên các mẹ vẫn mua vì thấy chất lượng xứng đáng với giá tiền mình bỏ ra, vừa giúp con ăn ngon, hỗ trợ tiêu hoá, hấp thu dưỡng chất tốt, lại hỗ trợ tăng sức đề kháng. Mà tính ra với liều thấp 5-10ml mỗi ngày tùy theo lứa tuổi thì cũng chỉ tốn 18.000-36.000 mỗi ngày ”.

