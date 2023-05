Chuyển biến tích cực từ 3 dự án phân bón ngành hoá chất

TPO - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, đến nay, công tác xử lý ở 3 đơn vị sản xuất phân bón thuộc ngành hoá chất có nhiều tín hiệu tích cực.

Kết quả kinh doanh nhiều tín hiệu tích cực

Theo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, với 3 dự án sản xuất phân bón của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem): Dự án Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình; Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc; Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai, Bộ Chính trị đã có văn bản đồng ý về chủ trương các biện pháp cơ cấu lại nợ vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với 3 dự án/doanh nghiệp theo hướng cơ cấu lại tài chính theo đề nghị của Ban cán sự đảng Ủy ban.

Bước đầu, các doanh nghiệp đã duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh; làm chủ công nghệ, từng bước nâng công suất chạy máy bình quân so với công suất thiết kế.

Cụ thể, tại dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, năm 2022, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức song hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đạt được kết quả hết sức nổi bật với hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt cao nhất từ trước tới nay. Mức lợi nhuận thực hiện là 1.779 tỷ đồng.

Còn Dự án Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình đã duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả trong vận hành hệ thống máy móc thiết bị với phụ tải cao, cơ bản chủ động được vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh, trả được bớt nợ cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và các ngân hàng, không phải phụ thuộc vào khách hàng để ứng vốn trước mua vật tư sản xuất.

Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp Đạm Ninh Bình đạt 6.009 tỷ đồng, bằng 134% so với kế hoạch năm và bằng 150% so với thực hiện năm 2021; tổng doanh thu ước đạt 6.039 tỷ đồng, bằng 135% với kế hoạch năm và đạt bằng 148% so với thực hiện năm 2021; ước lãi 928 tỷ đồng, tăng lãi 856 tỷ đồng so với kế hoạch năm và tăng lãi 985 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021.

Dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai đã cơ bản thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và kiểm soát hiệu quả các định mức so với kế hoạch, qua đó duy trì ổn định hoạt động. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 đạt lợi nhuận 1,5 tỷ đồng, giảm lỗ 317 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2022 và giảm lỗ 128 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021.

Tăng cường giám sát, đôn đốc khắc phục những tồn tại

Liên quan đến khắc phục những tồn tại về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại 3 doanh nghiệp trên, Tập đoàn Hoá chất đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc khắc phục các tồn tại, cử cán bộ giám sát thường xuyên nội dung công việc liên quan của các đơn vị trên.

Theo Vinachem, đến nay, sau 6 tháng thực hiện, cả 3 đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc khai khắc phục. Cụ thể, Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã hoàn thành cơ bản các nội dung, dự kiến Quý II/2023 sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục công việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Tập đoàn cũng yêu cầu công ty tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác an toàn trong hoạt động sửa chữa, tháo dỡ đảm bảo an toàn theo quy định; tiếp tục triển khai xử lý triệt để các điểm rò nước trong công ty, có phương án đảm bảo an toàn môi trường khu vực xưởng khí hoá và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng bãi chứa xỉ khí hoá.

Tại công ty CP DAP số 2- Vinachem, hiện 13/14 14 nội dung công việc phải thực hiện đã hoàn thành, còn 1 nội dung công việc đang triển khai đảm bảo tiến độ.

Đối với công tác an toàn khu vực bãi thải gyps, sau 6 tháng khắc phục đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công ty đã có nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn như: Lắp đặt hệ thống 7 camera giám sát dọc trên thân đê bãi gyps và hồ điều hoà; đầu tư nâng công suất hệ thống bơm nước róc điều tiết cân bằng nước từ bãi thải sang hồ điều hoà và từ hồ điều hoà về nhà máy (xử lý hoặc tái sử dụng) nhằm đảm bảo không để nước chảy ra ngoài môi trường khi mưa lớn kéo dài… Đoàn kiểm tra của Tập đoàn đã đề nghị công ty tiếp tục có giải pháp để đảm bảo an toàn môi trường công ty; phải hoàn thiện các thủ tục cần thiết trong việc gia cố đê bao bãi thải thạch cao tạm thời.

Tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, đến nay 5/11 nội dung phải thực hiện đã hoàn thành, 2 nội dung chưa có tiến độ kế hoạch (quan trắc online tháp tạo hạt urê và hệ thống thu hồi lưu huỳnh), có 4 nội dung đang triển khai đúng tiến độ.

Với đơn vị này, Đoàn công tác của Tập đoàn yêu cầu công ty phải đôn đốc nhà thầu có các giải pháp để đảm bảo tiến độ công việc.

Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty quản lý, sử dụng, xử lý chất thải tuân thủ quy định pháp luật; sớm xây dựng phương án sửa chữa, đầu tư cải tạo hệ thống thu hồi lưu huỳnh; tiếp tục tìm kiếm đơn vị cung cấp thiết bị quan trắc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hiện Tập đoàn Hoá chất tiếp tục chỉ đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn đôn đốc, tăng cường kiểm tra, giám sát 3 đơn vị nói trên để đảm bảo tiến độ khắc phục về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường theo yêu cầu kết luận của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; theo dõi, tổng hợp các tồn tại, báo cáo kịp thời lãnh đạo Tập đoàn trong trường hợp có vướng mắc, phát sinh.