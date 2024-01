Chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý - Hỗ trợ đồng bào nghèo đón tết

Đây là một hoạt động từ thiện xã hội thường niên, do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các Quận 7, Quận 8, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh tổ chức, nhằm mục đích quyên góp hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón Tết và ủng hộ Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài Truyền hình TP.HCM, Quỹ “Bảo trợ Tài năng Thể thao” của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Qua 18 năm tổ chức, chương trình thu hút hơn 225.000 ngàn lượt người tham gia và đã vận động, quyên góp được hơn 44 tỷ đồng góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo tại các địa phương qua các hoạt động như: tặng quà Tết, xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà chống dột, nâng nền, trao tặng phương tiện mưu sinh… Chương trình đã trở thành hoạt động truyền thống của người dân khu vực phía Nam Thành phố, góp phần lan tỏa nét văn hóa thiện nguyện mỗi dịp xuân về.

Năm nay, ở lần thứ 19 tổ chức, chương trình đặt mục tiêu vận động từ thiện dự kiến 3,4 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào nghèo đón xuân Giáp Thìn. Để thêm nhiều người nghèo được đón xuân trong niềm vui của sự sẻ chia, chương trình kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp sức bằng cách tham gia đi bộ đồng hành, ủng hộ từ thiện.

Theo đó, mỗi cá nhân tham gia với mức đóng góp 130.000 đồng sẽ nhận được áo thun chương trình, nước uống và có cơ hội tham gia rút thăm may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn như tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện... Các doanh nghiệp đóng góp từ thiện trên 20 triệu đồng sẽ được mời lên sân khấu để trao bảng tượng trưng. Chương trình dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TPHCM (HTV).

Có thể nói, trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, việc duy trì tổ chức chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý để gây quỹ hỗ trợ người nghèo là một nỗ lực của những người tổ chức. Chương trình đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc của những tấm lòng thiện nguyện, lan tỏa niềm vui san sẻ, tinh thần tương thân tương ái trong không khí thể thao sôi động.

Tính đến nay, chương trình nhận được sự đồng hành từ nhiều doanh nghiệp, cá nhân như: Công ty TNHH Tân Thuận, Công ty Sino–Pacific, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, Công ty LD Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Taxi Mai Linh, Vinataxi, Bảo hiểm Phú Hưng, Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng, Chứng khoán Phú Hưng, Phòng khám Quốc tế CarePlus...

Chương trình Đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 19 – 2024, trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ: • Tài trợ vàng: Công ty CP Tập đoàn Mai Linh • Tài trợ Bạc: Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng, Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng, Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng, Công ty Taxi Việt Nam (VinaTaxi), Bệnh viện Phương Nam - Thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu • Tài trợ đồng: Công ty TNHH MTV TM - DV Cuộc Sống Mới (New Life), Công ty CP Động Lực Việt Nam, Fit24 Fitness And Yoga Center, Crescent Mall • Các đơn vị hỗ trợ: Công ty TNHH Kim loại Tacheng, Phòng khám Quốc tế CarePlus - Công ty TNHH CityClinic Việt Nam, Công ty Suntory Pepsico Vietnam (nhãn hàng Revive Zero Calo), Công ty TNHH LOCK&LOCK HCM, Công ty TNHH Công nghệ Hưng Thái (ứng dụng Livin PMH)