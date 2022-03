Chứng khoán BIDV phát hành hơn 65,7 triệu cổ phần cho Hana Financial Investment Co., Lpt

Ngày 10/3/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã ban hành Nghị quyết số 223 /NQ-BSC thông qua văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BSC sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác Hana Financial Investment Co., Ltd (HFI) 65.730.042 cổ phần, tương ứng 35% vốn điều lệ của BSC sau khi tăng vốn. Tổng giá trị của giao dịch khoảng 2.700 tỷ đồng. Thặng dư đợt phát hành dự kiến lên đến hơn 2.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần vốn điều lệ của BSC. Đây là nguồn lực tài chính quan trọng để BSC đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính, ngân hàng đầu tư toàn diện trên một tầm cao mới.

HFI đầu tư vào BSC với tư cách là nhà đầu tư chiến lược, cam kết đồng hành lâu dài cùng với những hỗ trợ, hợp tác về phát triển kinh doanh và quản trị điều hành.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC – HOSE) được cấp phép thành lập ngày 26 tháng 11 năm 1999. Trong suốt chặng đường đồng hành cùng thị trường chứng khoán, BSC luôn khẳng định vị thế tiên phong trong việc cung cấp hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ toàn diện cho khách hàng. BSC không ngừng mở rộng và phát triển hệ thống kinh doanh với trụ sở chính tại Hà Nội và một chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng mạng lưới hỗ trợ khách hàng giao dịch rộng khắp toàn quốc.

Trong năm 2021, BSC được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao với những giải thưởng uy tín: “Công ty quản lý đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2021” do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng, Top 2 công ty chứng khoán có dịch vụ môi giới nội địa tốt nhất, dịch vụ phân tích nghiên cứu tốt nhất, dịch vụ bán hàng tốt nhất và hoạt động giao dịch tốt nhất do AsiaMoney trao tặng.

Hana Financial Investment Co., Ltd (HFI) là thành viên của Tập đoàn Tài chính Hana (Hana Financial Group) - một trong 3 tập đoàn tài chính hàng đầu ở Hàn Quốc, và đứng thứ 71 trong bảng xếp hạng Top 1000 ngân hàng và tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới do The banker bình chọn năm 2021.

Việc hợp tác giữa BSC và HFI sẽ mở ra những bước tiến mới cho BSC – Một công ty chứng khoán có bề dày hoạt động hơn hai thập kỷ tại thị trường Việt Nam, và HFI – thành viên của tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc sẽ mở ra những bước tiến mới cho BSC. BSC và HFI sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định luật pháp của 2 nước để sớm hoàn tất giao dịch trên.