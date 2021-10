Chung kết Miss World Philippines bị chê dài lê thê, tân Hoa hậu ngã 2 lần

TPO - Tối 5/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã triệu tập người cố tình ghi âm các cuộc điện thoại, sau đó cắt ghép, rồi cung cấp cho các đối tượng phản động nhằm hạ uy tín, gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang, âm mưu chống phá công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh này.