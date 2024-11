Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ với Campuchia

Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 22/11, tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Chủ tịch Hun Sen nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên thăm chính thức Campuchia trên cương vị người đứng đầu Cơ quan lập pháp và đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự hai hội nghị quốc tế quan trọng do Campuchia đăng cai tổ chức; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển quan hệ hai nước trên cả bình diện song phương, đa phương và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Campuchia đã chuẩn bị hết sức chu đáo để tổ chức thành công Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị các đảng chính trị châu Á (ICAPP 12), qua đó khẳng định vị thế ngày càng cao của Campuchia nói chung và Đảng Nhân dân Campuchia nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị của Chủ tịch Hun Sen cùng các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Đoàn; trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Chủ tịch Hun Sen.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn, đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong thời gian qua dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Shihamoni, sự lãnh đạo của Đảng CPP, Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Vương quốc Campuchia, trong đó có vai trò quan trọng của Chủ tịch Hun Sen; chúc mừng thắng lợi to lớn của CPP tại các cuộc bầu cử gần đây, thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ của tuyệt đại đa số người dân đối với Đảng CPP; tin tưởng rằng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng CPP, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia, với tinh thần “Bán anh em xa, mua láng giềng gần,” vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi về mặt địa lý; hai Đảng cầm quyền có chung nguồn gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương, đã cùng kề vai, sát cánh chống lại kẻ thù chung để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Lịch sử đã chứng minh sự gắn bó, đoàn kết hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau là tất yếu khách quan, quy luật sống còn, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh, phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch Hun Sen khẳng định Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam trong giai đoạn trước đây cũng như hiện nay. Trước những thách thức chung của khu vực và toàn cầu hiện nay, hai nước càng phải gắn bó, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh...

Chủ tịch Hun Sen đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có và duy trì các cơ chế hợp tác chiến lược; tiếp tục củng cố, gìn giữ, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam với những biện pháp, cách thức phù hợp, linh hoạt, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước.

Tại hội kiến, hai Chủ tịch vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện, Quốc hội Campuchia thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên nền tảng vững chắc của truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trên cơ sở kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nêu một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó, hai nước tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt hai bên cần tiếp tục duy trì cơ chế Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng; tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Việt Nam luôn ủng hộ và vui mừng khi Campuchia phát triển hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định và coi đó là lợi ích của Việt Nam.

Chủ tịch Hun Sen tán đồng đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc hai bên cần kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng chính trị, quân sự nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để chống nước kia; triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai bên; phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia, kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn các loại tội phạm xuyên biên giới; phối hợp ngăn chặn thông tin giả mạo, sử dụng mạng xã hội để gây tin thất thiệt, có tính chất kích động gây chia rẽ quan hệ hai Đảng, hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Hun Sen và Chính phủ Campuchia đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất, tinh thần và cơ sở pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia sinh sống, làm ăn, học tập ổn định lâu dài ở Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hai nước nhận thức đúng đắn về mối quan hệ truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.