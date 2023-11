Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Những cán bộ lo cho dân, vì dân sẽ được nhìn nhận, ghi nhận xứng đáng

TPO - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Phú Yên cần quan tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, trong đó, cần chú trọng việc cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp tình hình địa phương. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Chiều 10/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên, cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên chịu tác động nặng nề do dịch bệnh kéo dài; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, các điểm nghẽn trong đầu tư chưa được giải quyết hiệu quả… Bên cạnh đó, quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn lực đầu tư và phát triển hạn hẹp, chưa tạo được nền tảng vững chắc để tạo đà bứt phá.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo, quyết liệt hành động, ra sức tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Theo ông Phạm Đại Dương, để thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu và kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, tỉnh Phú Yên sẽ tập trung quản lý tốt công tác quy hoạch; điều hành hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư; thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; khuyến khích phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Phú Yên trong thời gian qua. Đây là những thành quả rất đáng khích lệ. Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại, cải cách tư pháp của tỉnh… đã thẳng thắn nêu rõ những mặt chưa làm được và làm nổi bật những công việc có kết quả tốt.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tỉnh Phú Yên cần có sự nỗ lực hơn rất nhiều để đạt được những kết quả cao hơn nữa. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, trước hết tỉnh cần chú trọng tận dụng các lợi thế sẵn có. Tỉnh cần tập trung hoàn thiện quy hoạch của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút những dự án lớn có bước đột phá, phát triển mạnh mẽ; bảo đảm tốt tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Liên quan công tác cán bộ, Chủ tịch nước cho rằng tỉnh Phú Yên cần chú trọng xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ có năng lực, sẵn sàng vì dân, vì nước, vì công việc chung, xây dựng được niềm tin trong nhân dân và doanh nghiệp... Những cán bộ lo cho dân, vì dân sẽ được nhìn nhận, ghi nhận xứng đáng. Chủ tịch nước nêu rõ, tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo sức khỏe nhân dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi vật tư y tế, thuốc men còn gặp những khó khăn. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị tỉnh Phú Yên quan tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, trong đó, cần chú trọng việc cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp tình hình địa phương. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh quan tâm dự báo và nắm tình hình; tiếp tục chú trọng việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và nâng cao chất lượng các đợt diễn tập; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tốt an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc…

Đối với công tác nội chính và tư pháp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Tỉnh Phú Yên cần tích cực triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chủ tịch nước cho rằng cả hệ thống chính trị cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, tỉnh cần coi trọng nâng cao chất lượng cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát, chất lượng của cán bộ tòa án, chất lượng lực lượng thi hành án. Đây là những vấn đề còn chưa tạo được niềm tin vững chắc trong người dân.